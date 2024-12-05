https://ria.ru/20241205/fns-1987574324.html

В реестр требований к Блиновской могут включить миллиардный долг

В реестр требований к Блиновской могут включить миллиардный долг - РИА Новости, 05.12.2024

В реестр требований к Блиновской могут включить миллиардный долг

Федеральная налоговая служба (ФНС) просит включить в реестр требований к признанной банкротом блогеру Елене Блиновской долг более 1 миллиарда рублей, сказано в... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T17:14

2024-12-05T17:14

2024-12-05T18:45

происшествия

москва

ярославская область

елена блиновская

сбербанк россии

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) просит включить в реестр требований к признанной банкротом блогеру Елене Блиновской долг более 1 миллиарда рублей, сказано в картотеке Арбитражного суда Москвы. "В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление ФНС в лице ИФНС России №6 по г. Москве о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 1 173 380 448,45 руб", - сказано в определении суда. Обоснованность этого требования суд проверит 3 февраля. Ранее банк ВТБ потребовал от Блиновской компенсации в 270 миллионов рублей. Суд 13 ноября по собственному заявлению Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации имущества. Размер ее неисполненных обязательств в опубликованном решении суда не называется, но известно, что ФНС - ее основной кредитор. ФНС проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций ее претензии отклонили. Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) – около 1,2 миллиарда рублей. На заседании 13 ноября Морозов сообщил, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей и до конца декабря закрыть основной долг по налогам. Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы. Также банкротом могут признать ее мужа Алексея, соответствующее заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 миллионов рублей поступило от Сбербанка в арбитражный суд Ярославской области. Уголовное дело уехавшего в зону СВО Блиновского, которого следствие считает пособником преступлений своей жены, выделено в отдельное производство и приостановлено.

https://ria.ru/20241129/blinovskaya-1986565250.html

https://ria.ru/20241128/blinovskaya-1986244708.html

https://ria.ru/20241130/blinovskaya-1986656780.html

москва

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, ярославская область, елена блиновская, сбербанк россии