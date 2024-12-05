Рейтинг@Mail.ru
В реестр требований к Блиновской могут включить миллиардный долг - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 05.12.2024 (обновлено: 18:45 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/fns-1987574324.html
В реестр требований к Блиновской могут включить миллиардный долг
В реестр требований к Блиновской могут включить миллиардный долг - РИА Новости, 05.12.2024
В реестр требований к Блиновской могут включить миллиардный долг
Федеральная налоговая служба (ФНС) просит включить в реестр требований к признанной банкротом блогеру Елене Блиновской долг более 1 миллиарда рублей, сказано в... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T17:14
2024-12-05T18:45
происшествия
москва
ярославская область
елена блиновская
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879528703_0:296:3041:2007_1920x0_80_0_0_a6e559ad08581975003d1df0c5c14c7b.jpg
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) просит включить в реестр требований к признанной банкротом блогеру Елене Блиновской долг более 1 миллиарда рублей, сказано в картотеке Арбитражного суда Москвы. "В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление ФНС в лице ИФНС России №6 по г. Москве о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 1 173 380 448,45 руб", - сказано в определении суда. Обоснованность этого требования суд проверит 3 февраля. Ранее банк ВТБ потребовал от Блиновской компенсации в 270 миллионов рублей. Суд 13 ноября по собственному заявлению Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации имущества. Размер ее неисполненных обязательств в опубликованном решении суда не называется, но известно, что ФНС - ее основной кредитор. ФНС проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций ее претензии отклонили. Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) – около 1,2 миллиарда рублей. На заседании 13 ноября Морозов сообщил, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей и до конца декабря закрыть основной долг по налогам. Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы. Также банкротом могут признать ее мужа Алексея, соответствующее заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 миллионов рублей поступило от Сбербанка в арбитражный суд Ярославской области. Уголовное дело уехавшего в зону СВО Блиновского, которого следствие считает пособником преступлений своей жены, выделено в отдельное производство и приостановлено.
https://ria.ru/20241129/blinovskaya-1986565250.html
https://ria.ru/20241128/blinovskaya-1986244708.html
https://ria.ru/20241130/blinovskaya-1986656780.html
москва
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879528703_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_e0f06e561e5c9f6156cc18438f458e6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, ярославская область, елена блиновская, сбербанк россии
Происшествия, Москва, Ярославская область, Елена Блиновская, Сбербанк России
В реестр требований к Блиновской могут включить миллиардный долг

ФНС попросила включить в реестр требований к Блиновской миллиардный долг

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы
Блогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) просит включить в реестр требований к признанной банкротом блогеру Елене Блиновской долг более 1 миллиарда рублей, сказано в картотеке Арбитражного суда Москвы.
"В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление ФНС в лице ИФНС России №6 по г. Москве о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 1 173 380 448,45 руб", - сказано в определении суда.
Елена Блиновская перед началом рассмотрения дела о неуплате налогов в Савеловском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
СМИ сообщили о загадочной пропаже полуторамиллиардного долга Блиновской
29 ноября, 19:52
Обоснованность этого требования суд проверит 3 февраля.
Ранее банк ВТБ потребовал от Блиновской компенсации в 270 миллионов рублей.
Суд 13 ноября по собственному заявлению Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации имущества. Размер ее неисполненных обязательств в опубликованном решении суда не называется, но известно, что ФНС - ее основной кредитор.
ФНС проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская подала в суд, оспаривая решение налоговой инспекции и пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций ее претензии отклонили.
Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) – около 1,2 миллиарда рублей. На заседании 13 ноября Морозов сообщил, что Блиновская пытается продать дом за 600-650 миллионов рублей и до конца декабря закрыть основной долг по налогам.
Елена Блиновская в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Свидетельница рассказала, как ее втянули в дробление бизнеса Блиновской
28 ноября, 15:37
Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Слушания проходят в Савеловском суде Москвы.
Также банкротом могут признать ее мужа Алексея, соответствующее заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 миллионов рублей поступило от Сбербанка в арбитражный суд Ярославской области. Уголовное дело уехавшего в зону СВО Блиновского, которого следствие считает пособником преступлений своей жены, выделено в отдельное производство и приостановлено.
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Долг Блиновской перед налоговой не погашен, сообщил ее юрист
30 ноября, 19:54
 
ПроисшествияМоскваЯрославская областьЕлена БлиновскаяСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала