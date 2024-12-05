https://ria.ru/20241205/fap-1987547353.html

Сразу два ФАПа открылись в Чувашской Республике

Сразу два ФАПа открылись в Чувашской Республике - РИА Новости, 05.12.2024

Сразу два ФАПа открылись в Чувашской Республике

Глава Чувашии Олег Николаев открыл два фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в деревнях Синьялы и Михайловка в Цивильском округе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:43

2024-12-05T15:43

2024-12-05T15:43

чувашская республика (чувашия)

алатырь

россия

олег николаев (политик)

владимир степанов

владимир путин

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев открыл два фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в деревнях Синьялы и Михайловка в Цивильском округе, сообщает пресс-служба республиканской администрации. Действовавшие ранее ФАПы в этих населенных пунктах не соответствовали современным стандартам. В Михайловке здание эксплуатировалась с 1960 года, в Синьялах – с 1974 года. Это событие стало результатом исполнения поручения президента России Владимира Путина, который в феврале этого года, после своего визита в Чувашию, откликнулся на просьбы местных жителей и указал на необходимость строительства дополнительных объектов здравоохранения. "Сегодня в Цивильском округе открываем сразу два ФАПа - в Синьялах и Михайловке, которые были построены за короткое время после посещения Чувашской Республики Президентом Российской Федерации. В ходе своего визита он дал нам поручение эти два ФАПа дополнительно в ускоренном порядке реализовать совместно с Правительством Российской Федерации. Его поручение выполнено, и сегодня мы зафиксировали полную готовность их приема для пациентов", - цитирует пресс-служба слова Николаева. В свою очередь, вице-премьер - министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов отметил, что открытие новых ФАПов – это не просто обновление инфраструктуры, это новый этап в жизни жителей округа. "Около 800 человек из девяти населенных пунктов теперь смогут получать первичную медицинскую помощь в комфортных и современно оборудованных помещениях. Оба объекта полностью укомплектованы специалистами, здесь также имеется необходимое оборудование для качественного обслуживания пациентов", – приводятся в сообщении слова Степанова. Новые ФАПы значительно увеличат количество пациентов, которые смогут получить медицинскую помощь, не выезжая в центральную больницу округа. Благодаря им есть возможность оперативно реагировать на медицинские потребности жителей. В них - комфортные помещения для ожидания, кабинеты для фельдшеров и медицинских процедур, пространство для хранения медикаментов и медицинского оборудования. В 2024 году начали работу пять ФАПов и пять врачебных амбулаторий и офисов врачей общей практики. До конца года в республике планируется открыть еще девяти медицинских объектов первичного звена в Батыревском, Цивильском, Чебоксарском, Яльчикском, Красночетайском округах. Всего с 2020 по 2024 год в Чувашии обновлено более 280 объектов первичного звена здравоохранения или каждое пятое больничное здание, практически все они расположены в сельской местности. Доля аварийных и ветхих зданий в амбулаторном звене снизилась более чем в два раза - с 40,1% до 18,4%, говорится в сообщении. В 2025 году планируется построить 19 новых объектов здравоохранения, в том числе 18 объектов первичного звена здравоохранения (11 фельдшерско-акушерских пунктов, три врачебных амбулатории, три отделения врача общей практики, одна поликлиника) и отделение судебно-медицинской экспертизы в г. Алатырь. "К 2030 году во всех населенных пунктах республики доступность медицинской помощи в соответствии с нормативами будет обеспечена. Это, либо ФАПы, либо офисы врача общей практики, либо амбулатории. Здесь мы двигаемся планово", - заявил глава Чувашии.

https://ria.ru/20241205/chuvashiya-1987522119.html

https://ria.ru/20241202/olegnikolaev-1986960124.html

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Варвара Скокшина

чувашская республика (чувашия), алатырь, россия, олег николаев (политик), владимир степанов, владимир путин