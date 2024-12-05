https://ria.ru/20241205/ermak-1987539631.html

В Госдуме рассказали, какие инструкции получил Ермак в США

В Госдуме рассказали, какие инструкции получил Ермак в США - РИА Новости, 05.12.2024

В Госдуме рассказали, какие инструкции получил Ермак в США

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак во время визита в США получил определенные инструкции, поскольку конфликт вступает в завершающую стадию, такое... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:20

2024-12-05T15:20

2024-12-05T15:20

в мире

сша

украина

россия

андрей ермак

владимир зеленский

госдума рф

алексей чепа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589632_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f450c6ae974413ab479965d6cd5f5296.jpg

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак во время визита в США получил определенные инструкции, поскольку конфликт вступает в завершающую стадию, такое мнение выразил депутат Госдумы Алексей Чепа "Ленте.ру"."Я думаю, что конфликт, который был организован Западом, вступил в завершающую стадию. Мы настаиваем на той позиции, которую озвучил Владимир Владимирович, и наши условия будут однозначно защищать интересы и безопасность нашей страны. Я думаю, что команда Зеленского получила определенные указания", — заявил политик.Он также считает, что команда будущего президента США Дональда Трампа дала Ермаку понять, что вопрос о вступлении Украины в НАТО и другие желания киевского режима будут обсуждаться позже."Им дали понять, что ни НАТО, ни другие их планы, о которых мечтал Зеленский, не будут реализованы", — резюмировал Чепа.Агентство Рейтер передавало, что украинская делегация во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком встретилась в США с будущим советником по национальной безопасности Трампа Майком Уолцем и будущим спецпосланником США по Украине Китом Келлогом. В четверг издание Wall Street Journal сообщило, что украинские власти намерены сообщить о своей готовности к проведению переговоров и достижению соглашения с Россией.

https://ria.ru/20241205/ukraina-1987512885.html

https://ria.ru/20241205/kuleba-1987501273.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, андрей ермак, владимир зеленский, госдума рф, алексей чепа, нато