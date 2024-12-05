https://ria.ru/20241205/ermak-1987539631.html
В Госдуме рассказали, какие инструкции получил Ермак в США
В Госдуме рассказали, какие инструкции получил Ермак в США - РИА Новости, 05.12.2024
В Госдуме рассказали, какие инструкции получил Ермак в США
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак во время визита в США получил определенные инструкции, поскольку конфликт вступает в завершающую стадию, такое... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:20
2024-12-05T15:20
2024-12-05T15:20
в мире
сша
украина
россия
андрей ермак
владимир зеленский
госдума рф
алексей чепа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589632_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f450c6ae974413ab479965d6cd5f5296.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак во время визита в США получил определенные инструкции, поскольку конфликт вступает в завершающую стадию, такое мнение выразил депутат Госдумы Алексей Чепа "Ленте.ру"."Я думаю, что конфликт, который был организован Западом, вступил в завершающую стадию. Мы настаиваем на той позиции, которую озвучил Владимир Владимирович, и наши условия будут однозначно защищать интересы и безопасность нашей страны. Я думаю, что команда Зеленского получила определенные указания", — заявил политик.Он также считает, что команда будущего президента США Дональда Трампа дала Ермаку понять, что вопрос о вступлении Украины в НАТО и другие желания киевского режима будут обсуждаться позже."Им дали понять, что ни НАТО, ни другие их планы, о которых мечтал Зеленский, не будут реализованы", — резюмировал Чепа.Агентство Рейтер передавало, что украинская делегация во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком встретилась в США с будущим советником по национальной безопасности Трампа Майком Уолцем и будущим спецпосланником США по Украине Китом Келлогом. В четверг издание Wall Street Journal сообщило, что украинские власти намерены сообщить о своей готовности к проведению переговоров и достижению соглашения с Россией.
https://ria.ru/20241205/ukraina-1987512885.html
https://ria.ru/20241205/kuleba-1987501273.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589632_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_4c9da46c50888e63606ce9af09dbbc46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, андрей ермак, владимир зеленский, госдума рф, алексей чепа, нато
В мире, США, Украина, Россия, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Алексей Чепа, НАТО
В Госдуме рассказали, какие инструкции получил Ермак в США
Депутат Чепа считает, что Ермак в США получил инструкции о завершении конфликта