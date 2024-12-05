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Ермак сделал заявление о выборах на Украине - РИА Новости, 05.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/ermak-1987499683.html
Ермак сделал заявление о выборах на Украине
Ермак сделал заявление о выборах на Украине - РИА Новости, 05.12.2024
Ермак сделал заявление о выборах на Украине
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в интервью The Telegraph, что выборы президента состоятся сразу после урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T12:45
2024-12-05T12:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
андрей ермак
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в интервью The Telegraph, что выборы президента состоятся сразу после урегулирования конфликта на Украине."Зеленский сказал, что сразу после мира мы будем готовы незамедлительно начать правильные демократические выборы в нашей стране", — сказал он.При этом он не сообщил, планирует ли Зеленский участвовать в них.Срок должностных полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20241205/zelenskiy-1987455735.html
https://ria.ru/20241205/ukraina-1987463800.html
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в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
Ермак сделал заявление о выборах на Украине

Ермак заявил, что Зеленский проведет выборы после подписания мирного договора

CC BY-SA 4.0 / офис президента Украины / Андрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
CC BY-SA 4.0 / офис президента Украины /
Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в интервью The Telegraph, что выборы президента состоятся сразу после урегулирования конфликта на Украине.
"Зеленский сказал, что сразу после мира мы будем готовы незамедлительно начать правильные демократические выборы в нашей стране", — сказал он.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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При этом он не сообщил, планирует ли Зеленский участвовать в них.
Срок должностных полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей Ермак
 
 
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