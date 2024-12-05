https://ria.ru/20241205/ermak-1987499683.html

Ермак сделал заявление о выборах на Украине

Ермак сделал заявление о выборах на Украине - РИА Новости, 05.12.2024

Ермак сделал заявление о выборах на Украине

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в интервью The Telegraph, что выборы президента состоятся сразу после урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T12:45

2024-12-05T12:45

2024-12-05T12:45

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в интервью The Telegraph, что выборы президента состоятся сразу после урегулирования конфликта на Украине."Зеленский сказал, что сразу после мира мы будем готовы незамедлительно начать правильные демократические выборы в нашей стране", — сказал он.При этом он не сообщил, планирует ли Зеленский участвовать в них.Срок должностных полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20241205/zelenskiy-1987455735.html

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в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак