https://ria.ru/20241205/ermak-1987499683.html
Ермак сделал заявление о выборах на Украине
Ермак сделал заявление о выборах на Украине - РИА Новости, 05.12.2024
Ермак сделал заявление о выборах на Украине
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в интервью The Telegraph, что выборы президента состоятся сразу после урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T12:45
2024-12-05T12:45
2024-12-05T12:45
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в интервью The Telegraph, что выборы президента состоятся сразу после урегулирования конфликта на Украине."Зеленский сказал, что сразу после мира мы будем готовы незамедлительно начать правильные демократические выборы в нашей стране", — сказал он.При этом он не сообщил, планирует ли Зеленский участвовать в них.Срок должностных полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20241205/zelenskiy-1987455735.html
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в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
Ермак сделал заявление о выборах на Украине
Ермак заявил, что Зеленский проведет выборы после подписания мирного договора