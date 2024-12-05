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Сечин назвал мировую энергетику инструментом гибридной войны - РИА Новости, 05.12.2024
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10:08 05.12.2024 (обновлено: 10:21 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/energetika-1987464110.html
Сечин назвал мировую энергетику инструментом гибридной войны
Сечин назвал мировую энергетику инструментом гибридной войны - РИА Новости, 05.12.2024
Сечин назвал мировую энергетику инструментом гибридной войны
Сегодня мировая энергетика стала одной из целей и инструментом гибридной войны, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T10:08
2024-12-05T10:21
экономика
игорь сечин
россия
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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - РИА Новости. Сегодня мировая энергетика стала одной из целей и инструментом гибридной войны, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин."Эта война уже ведется. На разных театрах она развивается по-разному. Где-то горячая, где-то гибридная: в сфере технологий, климата, финансов, торговли и культуры. К сожалению, сегодня мировая энергетика не является исключением и стала одной из целей и инструментом этой гибридной войны", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
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экономика, игорь сечин, россия
Экономика, Игорь Сечин, Россия
Сечин назвал мировую энергетику инструментом гибридной войны

Сечин заявил, что мировая энергетика превратилась в инструмент гибридной войны

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - РИА Новости. Сегодня мировая энергетика стала одной из целей и инструментом гибридной войны, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Эта война уже ведется. На разных театрах она развивается по-разному. Где-то горячая, где-то гибридная: в сфере технологий, климата, финансов, торговли и культуры. К сожалению, сегодня мировая энергетика не является исключением и стала одной из целей и инструментом этой гибридной войны", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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