https://ria.ru/20241205/energetika-1987464110.html
Сечин назвал мировую энергетику инструментом гибридной войны
Сечин назвал мировую энергетику инструментом гибридной войны - РИА Новости, 05.12.2024
Сечин назвал мировую энергетику инструментом гибридной войны
Сегодня мировая энергетика стала одной из целей и инструментом гибридной войны, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T10:08
2024-12-05T10:08
2024-12-05T10:21
экономика
игорь сечин
россия
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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - РИА Новости. Сегодня мировая энергетика стала одной из целей и инструментом гибридной войны, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин."Эта война уже ведется. На разных театрах она развивается по-разному. Где-то горячая, где-то гибридная: в сфере технологий, климата, финансов, торговли и культуры. К сожалению, сегодня мировая энергетика не является исключением и стала одной из целей и инструментом этой гибридной войны", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
https://ria.ru/20241120/evropa-1984705386.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, игорь сечин, россия
Экономика, Игорь Сечин, Россия
Сечин назвал мировую энергетику инструментом гибридной войны
Сечин заявил, что мировая энергетика превратилась в инструмент гибридной войны
РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - РИА Новости. Сегодня мировая энергетика стала одной из целей и инструментом гибридной войны, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Эта война уже ведется. На разных театрах она развивается по-разному. Где-то горячая, где-то гибридная: в сфере технологий, климата, финансов, торговли и культуры. К сожалению, сегодня мировая энергетика не является исключением и стала одной из целей и инструментом этой гибридной войны", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.