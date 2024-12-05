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От осквернившего мемориал в Судже литовца отвернулись спонсоры - РИА Новости, 05.12.2024
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04:57 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/ekstremist-1987441692.html
От осквернившего мемориал в Судже литовца отвернулись спонсоры
От осквернившего мемориал в Судже литовца отвернулись спонсоры - РИА Новости, 05.12.2024
От осквернившего мемориал в Судже литовца отвернулись спонсоры
Литовский активист Валдас Барткявичюс*, внесенный в перечень экстремистов и террористов в России за осквернение мемориала в Курской области, сообщил, что... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T04:57
2024-12-05T04:57
происшествия
россия
курская область
суджа
александр бастрыкин
александр пушкин
дмитрий аграновский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Литовский активист Валдас Барткявичюс*, внесенный в перечень экстремистов и террористов в России за осквернение мемориала в Курской области, сообщил, что лишился поддержки ряда спонсоров, которые ранее давали ему денег на закупку транспорта для ВСУ. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении Барткявичюса* уголовное дело по статьям о реабилитации нацизма, повреждении мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества; публичном оправдании терроризма. СМИ сообщали, что Барткявичюс* справил нужду на памятник Воинам Освободителям в Судже Курской области. "Даже те, кто поддерживает Украину... осудили меня после моей акции. Мы лишились поддержки со стороны некоторых действительно щедрых спонсоров", - жалуется Барткявичюс* в соцсетях. В соцсетях Барткявичюс* также размещал фотографии на фоне разгромленного магазина "Пятерочка" в Судже. Кроме того, в декабре 2023 года он осквернил памятник поэту Александру Пушкину в Вильнюсе, а в марте 2024-го публично оправдал теракт в "Крокус сити холле" в Москве. Адвокат Дмитрий Аграновский сообщал, что против Барткявичюса* могут возбудить уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о незаконном пересечении госграницы РФ и пособничестве в терроризме. Кроме того, следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании ему заочно меры пресечения в виде заключения под стражу. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241118/sud-1984413044.html
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происшествия, россия, курская область, суджа, александр бастрыкин, александр пушкин, дмитрий аграновский, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), пятерочка (сеть магазинов), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Курская область, Суджа, Александр Бастрыкин, Александр Пушкин, Дмитрий Аграновский, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Пятерочка (сеть магазинов), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
От осквернившего мемориал в Судже литовца отвернулись спонсоры

От осквернившего мемориал в Курской области литовца отвернулись даже спонсоры

© соцсетиЛитовский активист Валдас Барткевичюс*
Литовский активист Валдас Барткевичюс* - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© соцсети
Литовский активист Валдас Барткевичюс*. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Литовский активист Валдас Барткявичюс*, внесенный в перечень экстремистов и террористов в России за осквернение мемориала в Курской области, сообщил, что лишился поддержки ряда спонсоров, которые ранее давали ему денег на закупку транспорта для ВСУ.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении Барткявичюса* уголовное дело по статьям о реабилитации нацизма, повреждении мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества; публичном оправдании терроризма. СМИ сообщали, что Барткявичюс* справил нужду на памятник Воинам Освободителям в Судже Курской области.
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"Даже те, кто поддерживает Украину... осудили меня после моей акции. Мы лишились поддержки со стороны некоторых действительно щедрых спонсоров", - жалуется Барткявичюс* в соцсетях.
В соцсетях Барткявичюс* также размещал фотографии на фоне разгромленного магазина "Пятерочка" в Судже. Кроме того, в декабре 2023 года он осквернил памятник поэту Александру Пушкину в Вильнюсе, а в марте 2024-го публично оправдал теракт в "Крокус сити холле" в Москве.
Адвокат Дмитрий Аграновский сообщал, что против Барткявичюса* могут возбудить уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о незаконном пересечении госграницы РФ и пособничестве в терроризме.
Кроме того, следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании ему заочно меры пресечения в виде заключения под стражу.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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ПроисшествияРоссияКурская областьСуджаАлександр БастрыкинАлександр ПушкинДмитрий АграновскийВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Пятерочка (сеть магазинов)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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