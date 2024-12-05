От осквернившего мемориал в Судже литовца отвернулись спонсоры
От осквернившего мемориал в Курской области литовца отвернулись даже спонсоры
© соцсетиЛитовский активист Валдас Барткевичюс*
© соцсети
Литовский активист Валдас Барткевичюс*. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Литовский активист Валдас Барткявичюс*, внесенный в перечень экстремистов и террористов в России за осквернение мемориала в Курской области, сообщил, что лишился поддержки ряда спонсоров, которые ранее давали ему денег на закупку транспорта для ВСУ.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении Барткявичюса* уголовное дело по статьям о реабилитации нацизма, повреждении мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества; публичном оправдании терроризма. СМИ сообщали, что Барткявичюс* справил нужду на памятник Воинам Освободителям в Судже Курской области.
"Даже те, кто поддерживает Украину... осудили меня после моей акции. Мы лишились поддержки со стороны некоторых действительно щедрых спонсоров", - жалуется Барткявичюс* в соцсетях.
В соцсетях Барткявичюс* также размещал фотографии на фоне разгромленного магазина "Пятерочка" в Судже. Кроме того, в декабре 2023 года он осквернил памятник поэту Александру Пушкину в Вильнюсе, а в марте 2024-го публично оправдал теракт в "Крокус сити холле" в Москве.
Адвокат Дмитрий Аграновский сообщал, что против Барткявичюса* могут возбудить уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о незаконном пересечении госграницы РФ и пособничестве в терроризме.
Кроме того, следствием принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании ему заочно меры пресечения в виде заключения под стражу.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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