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Куратор "Мошеловки" рассказала о поддельных сайтах сервисов доставки - РИА Новости, 05.12.2024
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02:34 05.12.2024 (обновлено: 02:47 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/ekspert-1987435615.html
Куратор "Мошеловки" рассказала о поддельных сайтах сервисов доставки
Куратор "Мошеловки" рассказала о поддельных сайтах сервисов доставки - РИА Новости, 05.12.2024
Куратор "Мошеловки" рассказала о поддельных сайтах сервисов доставки
Злоумышленники создают сайты, страницы которых полностью соответствуют сайтам существующих сервисов доставки, для кражи средств своих жертв, сообщила РИА... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T02:34
2024-12-05T02:47
алла храпунова
общество
технологии
мошенничество
доставка
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Злоумышленники создают сайты, страницы которых полностью соответствуют сайтам существующих сервисов доставки, для кражи средств своих жертв, сообщила РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заёмщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова. "Нам стала поступать информация о создании мошенниками поддельных сайтов сервисов доставки товаров. Страницы сайтов либо полностью соответствовали реальным сайтам компаний, либо создавались какие-то новые бренды, публично неизвестные пользователям", - сказала Храпунова. Кроме того, она отметила, что попытки связаться с этими сервисами всегда оказываются безуспешными, дозвониться в службу поддержки нет возможности, а сообщения в чате на сайте выдают ошибку. "Жертвы приобретают товар на сайтах поддельных магазинов. "Продавцы" после оплаты пишут покупателям о том, что заказ принят и отправлен через сервис доставки. Покупатель заходит по ссылке на сайт, вводит трек-номер. Что удивительно, поддельные сайты доставок даже показывают "движение" товара по этапам и датам", - рассказала эксперт. Однако, по ее словам, в момент "выдачи" товара покупателю сервис зависает, а доставка не происходит. В случае обращения в полицию оказывается бессмысленным предъявлять требования продавцам, поскольку они все "отправили", и теперь виноватым остается поддельный сервис доставки, которого просто не найти.
https://ria.ru/20241204/moshennichestvo-1987330157.html
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алла храпунова, общество, технологии, мошенничество, доставка
Алла Храпунова, Общество, Технологии, Мошенничество, доставка
Куратор "Мошеловки" рассказала о поддельных сайтах сервисов доставки

Куратор "Мошеловки" предупредила о мошенничестве с подделкой сайтов доставки

© Fotolia / Santiago CornejoПокупка в интернете
Покупка в интернете - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Fotolia / Santiago Cornejo
Покупка в интернете. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Злоумышленники создают сайты, страницы которых полностью соответствуют сайтам существующих сервисов доставки, для кражи средств своих жертв, сообщила РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заёмщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова.
"Нам стала поступать информация о создании мошенниками поддельных сайтов сервисов доставки товаров. Страницы сайтов либо полностью соответствовали реальным сайтам компаний, либо создавались какие-то новые бренды, публично неизвестные пользователям", - сказала Храпунова.
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Кроме того, она отметила, что попытки связаться с этими сервисами всегда оказываются безуспешными, дозвониться в службу поддержки нет возможности, а сообщения в чате на сайте выдают ошибку.
«
"Жертвы приобретают товар на сайтах поддельных магазинов. "Продавцы" после оплаты пишут покупателям о том, что заказ принят и отправлен через сервис доставки. Покупатель заходит по ссылке на сайт, вводит трек-номер. Что удивительно, поддельные сайты доставок даже показывают "движение" товара по этапам и датам", - рассказала эксперт.
Однако, по ее словам, в момент "выдачи" товара покупателю сервис зависает, а доставка не происходит. В случае обращения в полицию оказывается бессмысленным предъявлять требования продавцам, поскольку они все "отправили", и теперь виноватым остается поддельный сервис доставки, которого просто не найти.
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