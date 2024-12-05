https://ria.ru/20241205/ekspert-1987435615.html

Куратор "Мошеловки" рассказала о поддельных сайтах сервисов доставки

Куратор "Мошеловки" рассказала о поддельных сайтах сервисов доставки - РИА Новости, 05.12.2024

Куратор "Мошеловки" рассказала о поддельных сайтах сервисов доставки

Злоумышленники создают сайты, страницы которых полностью соответствуют сайтам существующих сервисов доставки, для кражи средств своих жертв, сообщила РИА... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T02:34

2024-12-05T02:34

2024-12-05T02:47

алла храпунова

общество

технологии

мошенничество

доставка

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Злоумышленники создают сайты, страницы которых полностью соответствуют сайтам существующих сервисов доставки, для кражи средств своих жертв, сообщила РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заёмщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова. "Нам стала поступать информация о создании мошенниками поддельных сайтов сервисов доставки товаров. Страницы сайтов либо полностью соответствовали реальным сайтам компаний, либо создавались какие-то новые бренды, публично неизвестные пользователям", - сказала Храпунова. Кроме того, она отметила, что попытки связаться с этими сервисами всегда оказываются безуспешными, дозвониться в службу поддержки нет возможности, а сообщения в чате на сайте выдают ошибку. "Жертвы приобретают товар на сайтах поддельных магазинов. "Продавцы" после оплаты пишут покупателям о том, что заказ принят и отправлен через сервис доставки. Покупатель заходит по ссылке на сайт, вводит трек-номер. Что удивительно, поддельные сайты доставок даже показывают "движение" товара по этапам и датам", - рассказала эксперт. Однако, по ее словам, в момент "выдачи" товара покупателю сервис зависает, а доставка не происходит. В случае обращения в полицию оказывается бессмысленным предъявлять требования продавцам, поскольку они все "отправили", и теперь виноватым остается поддельный сервис доставки, которого просто не найти.

https://ria.ru/20241204/moshennichestvo-1987330157.html

https://ria.ru/20241120/moshennichestvo-1984735127.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алла храпунова, общество, технологии, мошенничество, доставка