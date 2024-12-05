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Ефимов: город выделил пять участков для строительства производств

Ефимов: город выделил пять участков для строительства производств - РИА Новости, 05.12.2024

Ефимов: город выделил пять участков для строительства производств

Власти Москвы выделили пять земельных участков для строительства производственных объектов в высокотехнологичных отраслях, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T09:08

2024-12-05T09:08

2024-12-05T09:17

экономика

некрасовка

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

жилье

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Власти Москвы выделили пять земельных участков для строительства производственных объектов в высокотехнологичных отраслях, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город выставил на торги право на заключение соглашений о реализации промышленных масштабных инвестиционных проектов в отношении пяти земельных участков. Это позволит ускорить возведение значимых объектов, необходимых для развития столичной инфраструктуры и экономики. Победители открытых аукционов после заключения соглашений смогут подписать договоры на аренду земельных участков общей площадью около 10 гектаров. На них инвесторы смогут построить производства в различных высокотехнологичных отраслях. Площадки расположены на востоке, юго-востоке столицы, а также в ТиНАО", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.Участки, о которых идет речь, находятся в районах Вороново, Краснопахорский, Некрасовка и Новокосино. Там можно будет построить объекты общей площадью около 86,4 тысячи квадратных метров. В их числе фармацевтические заводы, предприятия пищевой, автомобилестроительной, легкой, нефтехимической, строительной или целлюлозно-бумажной промышленности.Заявки принимаются до 16 декабря. Победители будут выбраны по результатам торгов 18 декабря, после чего они получат право заключить с городскими властями соглашение для получения участков в аренду на пять лет.Москва предоставляет земельные участки для строительства производств по ставке в один рубль в год с 2022 года. В 2024 году программу упростили, сократив сроки начала реализации проектов таким образом, чтобы победителю не надо было заниматься административными процедурами.

некрасовка

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экономика, некрасовка, владимир ефимов (правительство москвы) , москва, жилье, градостроительный комплекс москвы