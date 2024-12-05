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На Боровском шоссе в Москве произошло ДТП

На Боровском шоссе в Москве произошло ДТП - РИА Новости, 05.12.2024

На Боровском шоссе в Москве произошло ДТП

Автобус и автомобиль столкнулись на Боровском шоссе в Москве, четыре пассажира автобуса пострадали, им оказывают помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T18:58

2024-12-05T18:58

2024-12-05T19:26

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мосгортранс

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Автобус и автомобиль столкнулись на Боровском шоссе в Москве, четыре пассажира автобуса пострадали, им оказывают помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса."Сегодня около 18.00 на Боровском шоссе в районе дома 25а произошло ДТП с участием автомобиля и автобуса 950 маршрута. По предварительной информации, водитель автомобиля не уступил дорогу имеющему преимущество автобусу при перестроении. В результате ДТП пострадали 4 пассажира автобуса, им оказывается медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе.Там добавили, что причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции."Напоминаем пассажирам о необходимости держаться за поручни в наземном транспорте, а водителям — об ответственности за нарушение правил маневрирования и перестроения", - подчеркнули в Мосгортрансе.

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происшествия, авто, москва, мосгортранс, россия