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На Боровском шоссе в Москве произошло ДТП - РИА Новости, 05.12.2024
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18:58 05.12.2024 (обновлено: 19:26 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/dtp-1987599329.html
На Боровском шоссе в Москве произошло ДТП
На Боровском шоссе в Москве произошло ДТП - РИА Новости, 05.12.2024
На Боровском шоссе в Москве произошло ДТП
Автобус и автомобиль столкнулись на Боровском шоссе в Москве, четыре пассажира автобуса пострадали, им оказывают помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T18:58
2024-12-05T19:26
происшествия
авто
москва
мосгортранс
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Автобус и автомобиль столкнулись на Боровском шоссе в Москве, четыре пассажира автобуса пострадали, им оказывают помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса."Сегодня около 18.00 на Боровском шоссе в районе дома 25а произошло ДТП с участием автомобиля и автобуса 950 маршрута. По предварительной информации, водитель автомобиля не уступил дорогу имеющему преимущество автобусу при перестроении. В результате ДТП пострадали 4 пассажира автобуса, им оказывается медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе.Там добавили, что причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции."Напоминаем пассажирам о необходимости держаться за поручни в наземном транспорте, а водителям — об ответственности за нарушение правил маневрирования и перестроения", - подчеркнули в Мосгортрансе.
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происшествия, авто, москва, мосгортранс, россия
Происшествия, Авто, Москва, Мосгортранс, Россия
На Боровском шоссе в Москве произошло ДТП

На Боровском шоссе в Москве столкнулись автобус и автомобиль, есть пострадавшие

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Автобус и автомобиль столкнулись на Боровском шоссе в Москве, четыре пассажира автобуса пострадали, им оказывают помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
"Сегодня около 18.00 на Боровском шоссе в районе дома 25а произошло ДТП с участием автомобиля и автобуса 950 маршрута. По предварительной информации, водитель автомобиля не уступил дорогу имеющему преимущество автобусу при перестроении. В результате ДТП пострадали 4 пассажира автобуса, им оказывается медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
"Напоминаем пассажирам о необходимости держаться за поручни в наземном транспорте, а водителям — об ответственности за нарушение правил маневрирования и перестроения", - подчеркнули в Мосгортрансе.
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