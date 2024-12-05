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Над Белгородской и Курской областями уничтожили два дрона
Над Белгородской и Курской областями уничтожили два дрона - РИА Новости, 05.12.2024
Над Белгородской и Курской областями уничтожили два дрона
Дежурные средства ПВО с 17.00 до 18.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T19:13
2024-12-05T19:13
2024-12-05T19:13
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
беспилотники
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 17.00 до 18.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. "Пятого декабря с 17.00 до 18.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении. Ранее в течение дня средствами ПВО над каждым из регионов было уничтожено по одному украинскому дрону, сообщало министерство.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина, Беспилотники
Над Белгородской и Курской областями уничтожили два дрона
Минобороны: ПВО сбили 2 украинских дрона над Белгородской и Курской областями