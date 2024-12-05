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Над Белгородской и Курской областями уничтожили два дрона - РИА Новости, 05.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:13 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/drony-1987601033.html
Над Белгородской и Курской областями уничтожили два дрона
Над Белгородской и Курской областями уничтожили два дрона - РИА Новости, 05.12.2024
Над Белгородской и Курской областями уничтожили два дрона
Дежурные средства ПВО с 17.00 до 18.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T19:13
2024-12-05T19:13
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
беспилотники
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 17.00 до 18.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. "Пятого декабря с 17.00 до 18.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении. Ранее в течение дня средствами ПВО над каждым из регионов было уничтожено по одному украинскому дрону, сообщало министерство.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина, Беспилотники
Над Белгородской и Курской областями уничтожили два дрона

Минобороны: ПВО сбили 2 украинских дрона над Белгородской и Курской областями

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град" в Белгородской области
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа РСЗО БМ-21 "Град" в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 17.00 до 18.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ.
«
"Пятого декабря с 17.00 до 18.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.
Ранее в течение дня средствами ПВО над каждым из регионов было уничтожено по одному украинскому дрону, сообщало министерство.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраинаБеспилотники
 
 
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