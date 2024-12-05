https://ria.ru/20241205/drony-1987601033.html

Над Белгородской и Курской областями уничтожили два дрона

Над Белгородской и Курской областями уничтожили два дрона - РИА Новости, 05.12.2024

Над Белгородской и Курской областями уничтожили два дрона

Дежурные средства ПВО с 17.00 до 18.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T19:13

2024-12-05T19:13

2024-12-05T19:13

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

беспилотники

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 17.00 до 18.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ. "Пятого декабря с 17.00 до 18.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении. Ранее в течение дня средствами ПВО над каждым из регионов было уничтожено по одному украинскому дрону, сообщало министерство.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, беспилотники