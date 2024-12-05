https://ria.ru/20241205/drony-1987376126.html

"Их невозможно засечь". Какое оружие Германия передаст Украине

"Их невозможно засечь". Какое оружие Германия передаст Украине - РИА Новости, 05.12.2024

"Их невозможно засечь". Какое оружие Германия передаст Украине

Страны Европы обязались поставлять Украине вооружения даже в том случае, если Дональд Трамп ограничит или полностью перекроет американскую помощь. В авангарде — РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T08:00

2024-12-05T08:00

2024-12-05T08:02

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

германия

россия

дональд трамп

квн

gps

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Страны Европы обязались поставлять Украине вооружения даже в том случае, если Дональд Трамп ограничит или полностью перекроет американскую помощь. В авангарде — Германия, пообещавшая Киеву новые ударные дроны. Утверждается, что они способны сами находить цель и неуязвимы для современных и перспективных систем радиоэлектронной борьбы. О возможностях этих БПЛА — в материале РИА Новости.Неуязвим для РЭБМассовое применение дронов — главная особенность украинского конфликта. Ассортимент беспилотников очень широкий — от кустарных самоделок, распечатанных на 3D-принтере, до серийных изделий, выпускаемых на военных заводах. Широк круг и решаемых ими задач: разведка, целеуказание, сбросы, атака целей тараном, перехват вражеских "птичек". Единственное, что мешает БПЛА стать настоящими королями поля боя, — это системы радиоэлектронного противодействия, глушащие каналы связи между дроном и оператором.И Россия, и Украина серьезно продвинулись в этих технологиях. Современные комплексы РЭБ достаточно эффективны и на некоторых участках фронта практически полностью закрывают для БПЛА небо. Но, как правило, в таких зонах не может действовать и своя беспилотная авиация. Решение проблемы только одно: использовать дроны, неуязвимые для противодействия такого рода. Именно этот вариант Киеву предложила Германия.Мюнхенская компания Helsing наладила для Украины массовое производство беспилотников НХ-2, управляемых искусственным интеллектом, сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. С января планируют выпускать тысячу дронов в месяц. Контракт с Киевом подписали еще в сентябре.На сайте Helsing сообщается, что у дрона X-образное крыло — как у российского барражирующего боеприпаса "Ланцет". Вес — 12 килограммов, скорость — до 220 километров в час. Дальность — 100 километров. Боевая часть — кумулятивная или фугасно-проникающая, эффективная против полевых укреплений и тяжелой бронетехники. Предполагаемая масса БЧ — около десяти килограммов.Но главная особенность — программное обеспечение с искусственным интеллектом. БПЛА умеет анализировать местность, определять свое местоположение без GPS-навигации, самостоятельно выбирать и поражать цель. А комплексы РЭБ перед ним бессильны, так как канал связи между оператором и "птичкой", который можно заглушить помехами, попросту отсутствует.Несколько HX-2 могут выполнять скоординированные задачи одновременно, действуя по принципу роя дронов. В таком случае один из БПЛА берет на себя роль наводчика, выдавая целеуказание другим. В теории технология "рой дронов" очень эффективна на поле боя, но неизвестно, как она поведет себя в реальных боевых условиях. Неясно также, способен ли чересчур умный беспилотник отличать чужих от своих.Новый "Ланцет"Россия располагает подобными технологиями. Элементы искусственного интеллекта, в частности, есть у легендарного "Ланцета", а именно — "Изделия-53". У этой модификации четыре больших крыла спереди, причем не X-образных, а установленных под углом 45 градусов.Изменилась и система запуска: вместо пневматических направляющих — компактные установки, напоминающие миномет и не требующие сборки непосредственно на поле боя. Кроме того — повышенная бронепробиваемость благодаря оптимальному фокусному расстоянию и форме кумулятивной воронки, а также улучшенный взрыватель с возможностью дистанционной детонации боевой части.Одно из главных достоинств беспилотника — автоматическая система наведения, позволяющая распознавать и поражать цель с минимальным участием оператора, а то и вовсе без него. Человеку достаточно лишь вывести дрон в нужный район. Автоматика сама обнаружит цели, выберет из них наиболее приоритетную, выполнит ее захват и поразит под оптимальным углом. Как и немецкий HX-2, новые российские дроны способны собираться в стаи и распределять объекты для поражения между собой.Сведений о применении "Изделия-53" в боях немного. Однако, учитывая крайне высокую результативность "Ланцетов", поразивших уже более двух тысяч целей, можно с уверенностью утверждать, что свой боевой счет перспективный дрон уже открыл.Дрон на проводеАльтернатива коптерам с искусственным интеллектом — БПЛА, управляемые по кабелям. Этим летом в зоне СВО дебютировал FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" (КВН) от научно-промышленного центра "Ушкуйник" из Великого Новгорода. Для передачи информации от оператора беспилотнику используются не радиоволны, а сигнал, идущий по специальному сверхтонкому стекловолоконному кабелю. Он постепенно разматывается в полете с катушки на корпусе дрона. Похожим образом — управление снарядом по проводу — действуют и многие пехотные ПТРК.Проводную связь заглушить невозможно — разве что физически перерезать кабель. В соцсетях хватает видео, на которых КВН играючи обходят утыканные антеннами РЭБ бронеавтомобили прикрытия и поражают БМП с пехотой или танк. Еще плюс: отменное качество картинки, которую получает оператор с видеокамеры дрона. Вдобавок беспилотник достаточно надежный. Разработчики приводят статистику: на десять пусков в среднем один-два обрыва кабеля.Конечно, управлять таким дроном непросто. Он тяжелый и достаточно неповоротливый. Оператору нужно учитывать парусность разматываемого кабеля и следить, чтобы он не запутался в деревьях и кустарниках. Да и дальность ограничивается, по разным данным, 15-20 километрами. Это для нынешних FPV-дронов уже маловато. Тем не менее работы над проводным беспилотником продолжаются. Очень вероятно, что следующие модификации лишатся этих недостатков.

https://ria.ru/20241203/pentagon-1986990642.html

https://ria.ru/20241204/gruziya-1987374766.html

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2024

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, украина, германия, россия, дональд трамп, квн, gps