Дело об убийстве корреспондента Sputnik рассмотрят в закрытом режиме
Дело об убийстве Рассела Бентли в Донецке рассмотрят в закрытом режиме
© Фото : страница Рассела Бентли в соцсетиРассел Бентли
© Фото : страница Рассела Бентли в соцсети
Рассел Бентли. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 дек – РИА Новости. Рассмотрение уголовного дела об убийстве в Донецке корреспондента Sputnik Рассела Бентли пройдет в закрытом режиме, сообщил РИА Новости адвокат вдовы журналиста Дмитрий Ульянов.
"Суд пришел к выводу о необходимости закрыть процесс. Насколько нам известно, об этом ходатайствовала прокуратура, мотивируя тем, что в деле есть секретные сведения. Решение было принято на суде о мере пресечения для обвиняемых. В своем постановлении суд удовлетворил эту просьбу", - сказал адвокат.
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В четверг в Донецке проходит первое заседание по существу.
В сентябре СК РФ завершил расследование уголовного дела об убийстве Бентли. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета, СК РФ установил "все лица, причастные к гибели" Бентли, и обстоятельства совершенных преступлений. Фигурантами дела стали четверо российских военных Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов. По данным следствия, 8 апреля в Донецке Вансяцкий, Агальцев и Иорданов "применили к нему физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть". В тот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с телом Бентли. Девятого апреля по указанию Вансяцкого военнослужащий той же войсковой части Бажин "совершил укрывательство особо тяжкого преступления, переместив останки Бентли с места произошедшего".
В середине апреля главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что 64-летний корреспондент Sputnik с позывным "Техас" (данным по его техасскому происхождению) погиб в Донецке. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит Sputnik) Дмитрий Киселев заявил, что убийство Бентли должно быть расследовано, а виновные – наказаны.
Бентли присоединился к ополчению ДНР в 2014 году. Он говорил, что поехал в Донбасс, потому что восхищался мужеством и стойкостью местного населения. Во время военных действий проявлял искреннее сострадание к нуждающимся, он собирал средства и передавал гуманитарную помощь пожилым людям, женщинам и детям Донбасса.
Бентли неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине, был удостоен наград ДНР. Он рассматривал российскую спецоперацию как начало окончания агрессивной войны киевского режима против Донбасса. В 2022 году он говорил, что Россия спасла буквально сотни тысяч человеческих жизней, придя на помощь Донбассу.
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