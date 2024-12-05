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Дело об убийстве корреспондента Sputnik рассмотрят в закрытом режиме - РИА Новости, 05.12.2024
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12:24 05.12.2024 (обновлено: 12:35 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/donetsk-1987495476.html
Дело об убийстве корреспондента Sputnik рассмотрят в закрытом режиме
Дело об убийстве корреспондента Sputnik рассмотрят в закрытом режиме - РИА Новости, 05.12.2024
Дело об убийстве корреспондента Sputnik рассмотрят в закрытом режиме
Рассмотрение уголовного дела об убийстве в Донецке корреспондента Sputnik Рассела Бентли пройдет в закрытом режиме, сообщил РИА Новости адвокат вдовы журналиста РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T12:24
2024-12-05T12:35
донецк
донбасс
рассел бентли
следственный комитет россии (ск рф)
россия
маргарита симоньян
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ДОНЕЦК, 5 дек – РИА Новости. Рассмотрение уголовного дела об убийстве в Донецке корреспондента Sputnik Рассела Бентли пройдет в закрытом режиме, сообщил РИА Новости адвокат вдовы журналиста Дмитрий Ульянов."Суд пришел к выводу о необходимости закрыть процесс. Насколько нам известно, об этом ходатайствовала прокуратура, мотивируя тем, что в деле есть секретные сведения. Решение было принято на суде о мере пресечения для обвиняемых. В своем постановлении суд удовлетворил эту просьбу", - сказал адвокат.В четверг в Донецке проходит первое заседание по существу.В сентябре СК РФ завершил расследование уголовного дела об убийстве Бентли. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета, СК РФ установил "все лица, причастные к гибели" Бентли, и обстоятельства совершенных преступлений. Фигурантами дела стали четверо российских военных Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов. По данным следствия, 8 апреля в Донецке Вансяцкий, Агальцев и Иорданов "применили к нему физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть". В тот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с телом Бентли. Девятого апреля по указанию Вансяцкого военнослужащий той же войсковой части Бажин "совершил укрывательство особо тяжкого преступления, переместив останки Бентли с места произошедшего".В середине апреля главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что 64-летний корреспондент Sputnik с позывным "Техас" (данным по его техасскому происхождению) погиб в Донецке. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит Sputnik) Дмитрий Киселев заявил, что убийство Бентли должно быть расследовано, а виновные – наказаны.Бентли присоединился к ополчению ДНР в 2014 году. Он говорил, что поехал в Донбасс, потому что восхищался мужеством и стойкостью местного населения. Во время военных действий проявлял искреннее сострадание к нуждающимся, он собирал средства и передавал гуманитарную помощь пожилым людям, женщинам и детям Донбасса.Бентли неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине, был удостоен наград ДНР. Он рассматривал российскую спецоперацию как начало окончания агрессивной войны киевского режима против Донбасса. В 2022 году он говорил, что Россия спасла буквально сотни тысяч человеческих жизней, придя на помощь Донбассу.
https://ria.ru/20241204/dpa-1987393565.html
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донецк, донбасс, рассел бентли, следственный комитет россии (ск рф), россия, маргарита симоньян
Донецк, Донбасс, Рассел Бентли, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Маргарита Симоньян
Дело об убийстве корреспондента Sputnik рассмотрят в закрытом режиме

Дело об убийстве Рассела Бентли в Донецке рассмотрят в закрытом режиме

© Фото : страница Рассела Бентли в соцсетиРассел Бентли
Рассел Бентли - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : страница Рассела Бентли в соцсети
Рассел Бентли. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 дек – РИА Новости. Рассмотрение уголовного дела об убийстве в Донецке корреспондента Sputnik Рассела Бентли пройдет в закрытом режиме, сообщил РИА Новости адвокат вдовы журналиста Дмитрий Ульянов.
"Суд пришел к выводу о необходимости закрыть процесс. Насколько нам известно, об этом ходатайствовала прокуратура, мотивируя тем, что в деле есть секретные сведения. Решение было принято на суде о мере пресечения для обвиняемых. В своем постановлении суд удовлетворил эту просьбу", - сказал адвокат.
Похороны фотографа Анаса аль-Харбутли, погибшего в результате авиаудара в провинции Хама, Сирия - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Немецкий фотограф погиб в Сирии близ города Хама
4 декабря, 18:10
В четверг в Донецке проходит первое заседание по существу.
В сентябре СК РФ завершил расследование уголовного дела об убийстве Бентли. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета, СК РФ установил "все лица, причастные к гибели" Бентли, и обстоятельства совершенных преступлений. Фигурантами дела стали четверо российских военных Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов. По данным следствия, 8 апреля в Донецке Вансяцкий, Агальцев и Иорданов "применили к нему физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть". В тот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с телом Бентли. Девятого апреля по указанию Вансяцкого военнослужащий той же войсковой части Бажин "совершил укрывательство особо тяжкого преступления, переместив останки Бентли с места произошедшего".
В середине апреля главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что 64-летний корреспондент Sputnik с позывным "Техас" (данным по его техасскому происхождению) погиб в Донецке. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит Sputnik) Дмитрий Киселев заявил, что убийство Бентли должно быть расследовано, а виновные – наказаны.
Бентли присоединился к ополчению ДНР в 2014 году. Он говорил, что поехал в Донбасс, потому что восхищался мужеством и стойкостью местного населения. Во время военных действий проявлял искреннее сострадание к нуждающимся, он собирал средства и передавал гуманитарную помощь пожилым людям, женщинам и детям Донбасса.
Бентли неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине, был удостоен наград ДНР. Он рассматривал российскую спецоперацию как начало окончания агрессивной войны киевского режима против Донбасса. В 2022 году он говорил, что Россия спасла буквально сотни тысяч человеческих жизней, придя на помощь Донбассу.
Журналист RT DE Доминик Райхерт пострадал в ходе протестов в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Журналист RT DE пострадал на протестах в Тбилиси
29 ноября, 15:13
 
ДонецкДонбассРассел БентлиСледственный комитет России (СК РФ)РоссияМаргарита Симоньян
 
 
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