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Дело об убийстве корреспондента Sputnik рассмотрят в закрытом режиме

Дело об убийстве корреспондента Sputnik рассмотрят в закрытом режиме - РИА Новости, 05.12.2024

Дело об убийстве корреспондента Sputnik рассмотрят в закрытом режиме

Рассмотрение уголовного дела об убийстве в Донецке корреспондента Sputnik Рассела Бентли пройдет в закрытом режиме, сообщил РИА Новости адвокат вдовы журналиста РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T12:24

2024-12-05T12:24

2024-12-05T12:35

донецк

донбасс

рассел бентли

следственный комитет россии (ск рф)

россия

маргарита симоньян

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ДОНЕЦК, 5 дек – РИА Новости. Рассмотрение уголовного дела об убийстве в Донецке корреспондента Sputnik Рассела Бентли пройдет в закрытом режиме, сообщил РИА Новости адвокат вдовы журналиста Дмитрий Ульянов."Суд пришел к выводу о необходимости закрыть процесс. Насколько нам известно, об этом ходатайствовала прокуратура, мотивируя тем, что в деле есть секретные сведения. Решение было принято на суде о мере пресечения для обвиняемых. В своем постановлении суд удовлетворил эту просьбу", - сказал адвокат.В четверг в Донецке проходит первое заседание по существу.В сентябре СК РФ завершил расследование уголовного дела об убийстве Бентли. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета, СК РФ установил "все лица, причастные к гибели" Бентли, и обстоятельства совершенных преступлений. Фигурантами дела стали четверо российских военных Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов. По данным следствия, 8 апреля в Донецке Вансяцкий, Агальцев и Иорданов "применили к нему физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть". В тот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с телом Бентли. Девятого апреля по указанию Вансяцкого военнослужащий той же войсковой части Бажин "совершил укрывательство особо тяжкого преступления, переместив останки Бентли с места произошедшего".В середине апреля главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что 64-летний корреспондент Sputnik с позывным "Техас" (данным по его техасскому происхождению) погиб в Донецке. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит Sputnik) Дмитрий Киселев заявил, что убийство Бентли должно быть расследовано, а виновные – наказаны.Бентли присоединился к ополчению ДНР в 2014 году. Он говорил, что поехал в Донбасс, потому что восхищался мужеством и стойкостью местного населения. Во время военных действий проявлял искреннее сострадание к нуждающимся, он собирал средства и передавал гуманитарную помощь пожилым людям, женщинам и детям Донбасса.Бентли неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине, был удостоен наград ДНР. Он рассматривал российскую спецоперацию как начало окончания агрессивной войны киевского режима против Донбасса. В 2022 году он говорил, что Россия спасла буквально сотни тысяч человеческих жизней, придя на помощь Донбассу.

https://ria.ru/20241204/dpa-1987393565.html

https://ria.ru/20241129/tbilisi-1986465045.html

донецк

донбасс

россия

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донецк, донбасс, рассел бентли, следственный комитет россии (ск рф), россия, маргарита симоньян