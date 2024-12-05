https://ria.ru/20241205/dolg-1987405384.html

"Лишь этот вариант". От Москвы потребовали пойти еще на одну уступку

"Лишь этот вариант". От Москвы потребовали пойти еще на одну уступку - РИА Новости, 05.12.2024

"Лишь этот вариант". От Москвы потребовали пойти еще на одну уступку

Близится срок окончания транзита через Украину, в Европе заметно нервничают. Вопросом дальнейшего газоснабжения озаботилась и Молдавия — давний должник... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T08:00

2024-12-05T08:00

2024-12-05T08:03

экономика

молдавия

кишинев

газпром

молдовагаз

еврокомиссия

транзит газа через украину

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Близится срок окончания транзита через Украину, в Европе заметно нервничают. Вопросом дальнейшего газоснабжения озаботилась и Молдавия — давний должник "Газпрома". В Кишиневе хотят продолжения поставок и заодно застолбить долю в "европейском пироге". Но платить упорно не желают. О запутанной ситуации — в материале РИА Новости.Где взять газВице-председатель правления компании-монополиста "Молдовагаз" Вадим Чебан в эфире телеканала N4 сказал: "Кишиневу придется просить у Еврокомиссии помощь, если Киев перекроет вентиль". Прекращение транзита через Украину он считает главным риском.По его мнению, "Газпрому", "Нафтогазу" и операторам газотранспортных систем надо договориться. Иначе без топлива останутся и ЕС, и Молдавия, и Приднестровье.Заключенный в 2019-м пятилетний договор о транзите российского газа в Европу истекает. В Киеве неоднократно заявляли, что соглашение не продлят.С декабря 2022-го "Молдовагаз" получает топливо от госпредприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ поступает в Приднестровье и делает главное — обеспечивает через регион электроэнергией всю Молдавию.По словам вице-премьера по вопросам реинтеграции Олега Серебряна, прекращение поставок в Тирасполь было бы не просто кризисом, а настоящей гуманитарной катастрофой."В таком случае пришлось бы закупать электроэнергию где-то еще — скорее всего, учитывая объемы, в кредит — и повышать тарифы для потребителей всех уровней", — поясняет доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.Исторический долгНо в первую очередь Молдавии хорошо бы решить вопрос с долгами российской стороне. Эта проблема, подчеркивают наблюдатели, никуда не исчезнет.Более того, по мнению ряда экспертов, "Газпром" мог бы найти обходные пути снабжения, без транзита через Украину, если Кишинев расплатится по счетам.Однако там об этом и слышать не хотят. Долг в 709 миллионов долларов премьер-министр Дориан Речан объявил несуществующим."Мы не собираемся это оплачивать", — подчеркнул он в эфире телеканала Moldova 1."Газпром" и "Молдовагаз" с 2011-го ежегодно продлевали соглашение. В 2021-м в контракт внесли важное условие о погашении накопившегося долга. Впоследствии Кишинев настоял на международном аудите.Аудиторы пришли к выводу, что значительная часть этой суммы не подлежит выплате, поскольку не представлены нужные документы.Кишинев предложил 8,6 миллиона долларов, а остальное списать. В "Газпроме" указали, что аудит, организованный в одностороннем порядке, "не может влиять на обоснованность долга". Москва намерена настаивать на своем."Просто денег нет"Упорство Кишинева, констатируют наблюдатели, — следствие отсутствия денег в бюджете страны, долгое время жившей по западным рецептам и стремительно приближающейся к банкротству."Молдавия накапливала долги много лет. Очевидно, власти надеялись на бесконечное терпение с нашей стороны. Но иждивенчеству рано или поздно приходит конец", — говорит независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.Подобная тактика была присуща энергетической политике многих бывших советских республик, поэтому удивляться особо нечему, отмечает Павел Севостьянов.Придется платитьЭксперты подчеркивают: собственный аудит "Газпрома" убедительно подтвердил сумму долга. А постановления западных судов для России юридически ничтожны."Как любая коммерческая организация, "Газпром" не имеет права занижать контрактную стоимость топлива, налогообложение подразумевает доначисление выплат в бюджет по рыночной цене", — поясняет гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.Если гипотетически допустить, что какую-то арбитражную сумму разово зачтут по неким особенным договоренностям, это может стать опасным прецедентом, добавляет аналитик."Пока в Кишиневе заняли дуалистичную позицию: гасить задолженность не намерены, ссылаясь на "независимый аудит", а транзит через Суджу предлагают заменить на Трансбалканский коридор. Прав без обязательств не бывает — даже в обновленных реалиях мирового рынка", — подчеркивает член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.Он не исключает, что должнику могут пойти навстречу: позволить выплатить долг без учета пени. Но 433 миллиона долларов все равно придется отдать.Таким образом, вариант только один — погашать задолженность. Иначе Молдавия рискует остаться без российского газа: одностороннее несоблюдение обязательств — достаточное основание для аннулирования контракта. Поможет ли Европа — большой вопрос. Скорее всего, Кишинев затянет в пучину региональных спотовых торгов, что значительно повысит бюджетные расходы.

https://ria.ru/20241128/moldaviya-1986338703.html

https://ria.ru/20241129/moldaviya-1986358020.html

https://ria.ru/20241203/moldaviya-1987131435.html

молдавия

кишинев

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экономика, молдавия, кишинев, газпром, молдовагаз, еврокомиссия, транзит газа через украину