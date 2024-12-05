https://ria.ru/20241205/dipp-1987461134.html

Столичные предприятия увеличивают производство лазерного оборудования

Столичные предприятия увеличивают производство лазерного оборудования - РИА Новости, 05.12.2024

Столичные предприятия увеличивают производство лазерного оборудования

(ДИПП) Анатолий Гарбузов. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T10:00

2024-12-05T10:00

2024-12-05T10:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. За 10 месяцев текущего года московские производители нарастили выпуск станков, машин и оборудования для обработки металлов на 5,6 процента к тому же периоду 2023 года; это стало возможным благодаря введенным городом мерам поддержи, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Москва – центр внедрения и разработки инновационных решений, которые помогают промышленникам автоматизировать процессы и увеличивать производительность. Свыше 340 предприятий машиностроительной отрасли выпускают агрегаты систем топливопитания, конвейерные линии, а также высокотехнологичные лазерные, металлорежущие станки и другую продукцию. Благоприятный инвестклимат столицы, меры поддержки станкостроительной отрасли позволяют компаниям поддерживать стабильный рост производства и предлагать рынку новые решения", - привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.Он добавил, что с января по октябрь этого года в столице на 5,6% увеличился объем производства станков, машин и оборудования для обработки металлов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2,4 раза увеличились отгрузки предприятий и составили почти три миллиарда рублей.Так, компания "Лазеры и аппаратура" выпускает линейку из пяти вариантов пятикоординатных лазерных станков. Они используются при высокоточной обработке деталей, сложноконтурной резке, также для сварки. На сегодняшний день свыше тридцати единиц продукции предприятия используются на семнадцати российских производствах. В этом году планируется поставить еще семь станков этой серии, рассказали в ДИПП.По словам генерального директора компании Анны Цыганцовой, новое поколение лазерных пятикоординатных обрабатывающих центров отвечает высоким современным требованиям обработки и позволяет обеспечить высокотехнологичным производством дальнейшее развитие их собственных технологий и продукции."Благодаря высокой локализации разработки и сборки самих станков, их достаточно быстро вывели в серийный выпуск, в котором на данный момент представлено пять моделей. До 2027 года включительно на различные производства будет поставлено 40 таких станков", - уточнила Цыганцова, ее слова приводятся в сообщении.Также московский производитель "Витулус СМЕ" разрабатывает аппараты для лазерной очистки объектов инфраструктуры города. Грязь убирается лазерным лучом, что способствует сохранению поверхностей без повреждений и удалению стойких загрязнений.Лазерное оборудование производятся из отечественных комплектующих, отметила генеральный директор компании Екатерина Слижевская.Столица является городом с развитым производством. Здесь работает более 4,5 тысячи промышленных компаний, где трудятся свыше 750 тысяч человек. Каждый год в городе открывается до 150 технологичных компаний, которые выпускают разную продукцию, постоянно увеличивая объемы, а также активно внедряют инновации.

https://ria.ru/20241204/garbuzov-1987294095.html

https://ria.ru/20241202/moskva-1986818692.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анатолий гарбузов