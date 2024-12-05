https://ria.ru/20241205/deti-1987436962.html

Психолог поддержала инициативу по ограничению продажи детского шампанского

Психолог поддержала инициативу по ограничению продажи детского шампанского - РИА Новости, 05.12.2024

Психолог поддержала инициативу по ограничению продажи детского шампанского

Детское шампанское не должно быть в рационе ребенка, оно может раздражать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, резко повышать уровень глюкозы и... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T03:14

2024-12-05T03:14

2024-12-05T03:14

общество

россия

вологодская область

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Детское шампанское не должно быть в рационе ребенка, оно может раздражать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, резко повышать уровень глюкозы и провоцировать обострение заболеваний, а у детей, склонных к аллергии, вызывать сыпь, заявила РИА Новости психолог НМИЦ здоровья детей Минздрава России Каролина Суркова. Ранее сообщалось, что депутаты законодательного собрания Вологодской области, которые недавно ограничили продажу алкоголя в регионе двумя часами в день, рассматривают возможность ограничения и продажи детского шампанского. "Детское шампанское относится к сладким газированным напиткам, которых не должно быть в рационе ребенка. Обычно в состав детского шампанского входят ароматизаторы, красители и консерванты. Оно также содержит большое количество сахара в сочетании с углекислым газом. Углекислый газ раздражает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, и сахар быстрее всасывается, как следствие, в организме быстро повышается уровень глюкозы", - сказала Суркова. Она отметила, что у ребенка с гастритом детское шампанское может спровоцировать обострение заболевания, а у детей, склонных к аллергическим реакциям, вызвать сыпь. Кроме того, ребенок с раннего детства должен усвоить, что праздник - это не алкогольные напитки, тосты и звон бокалов, подчеркнула специалист. Праздничную атмосферу создают хорошее настроении и приятные подарки, новогодние украшения и добрые шутки, а если же главным атрибутом любого праздника становится алкоголь, то у ребенка складывается определенный стереотип - праздник немыслим без спиртного, считает Суркова.

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https://ria.ru/20241128/zakonotvorchestvo-1986329577.html

россия

вологодская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, вологодская область