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Психолог поддержала инициативу по ограничению продажи детского шампанского - РИА Новости, 05.12.2024
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03:14 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/deti-1987436962.html
Психолог поддержала инициативу по ограничению продажи детского шампанского
Психолог поддержала инициативу по ограничению продажи детского шампанского - РИА Новости, 05.12.2024
Психолог поддержала инициативу по ограничению продажи детского шампанского
Детское шампанское не должно быть в рационе ребенка, оно может раздражать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, резко повышать уровень глюкозы и... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T03:14
2024-12-05T03:14
общество
россия
вологодская область
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Детское шампанское не должно быть в рационе ребенка, оно может раздражать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, резко повышать уровень глюкозы и провоцировать обострение заболеваний, а у детей, склонных к аллергии, вызывать сыпь, заявила РИА Новости психолог НМИЦ здоровья детей Минздрава России Каролина Суркова. Ранее сообщалось, что депутаты законодательного собрания Вологодской области, которые недавно ограничили продажу алкоголя в регионе двумя часами в день, рассматривают возможность ограничения и продажи детского шампанского. "Детское шампанское относится к сладким газированным напиткам, которых не должно быть в рационе ребенка. Обычно в состав детского шампанского входят ароматизаторы, красители и консерванты. Оно также содержит большое количество сахара в сочетании с углекислым газом. Углекислый газ раздражает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, и сахар быстрее всасывается, как следствие, в организме быстро повышается уровень глюкозы", - сказала Суркова. Она отметила, что у ребенка с гастритом детское шампанское может спровоцировать обострение заболевания, а у детей, склонных к аллергическим реакциям, вызвать сыпь. Кроме того, ребенок с раннего детства должен усвоить, что праздник - это не алкогольные напитки, тосты и звон бокалов, подчеркнула специалист. Праздничную атмосферу создают хорошее настроении и приятные подарки, новогодние украшения и добрые шутки, а если же главным атрибутом любого праздника становится алкоголь, то у ребенка складывается определенный стереотип - праздник немыслим без спиртного, считает Суркова.
https://ria.ru/20241203/kamchatka-1987002135.html
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общество, россия, вологодская область
Общество, Россия, Вологодская область
Психолог поддержала инициативу по ограничению продажи детского шампанского

Психолог Суркова: детское шампанское может вызывать обострение заболеваний

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДетское шампанское на полке в магазине
Детское шампанское на полке в магазине - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Детское шампанское на полке в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Детское шампанское не должно быть в рационе ребенка, оно может раздражать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, резко повышать уровень глюкозы и провоцировать обострение заболеваний, а у детей, склонных к аллергии, вызывать сыпь, заявила РИА Новости психолог НМИЦ здоровья детей Минздрава России Каролина Суркова.
Ранее сообщалось, что депутаты законодательного собрания Вологодской области, которые недавно ограничили продажу алкоголя в регионе двумя часами в день, рассматривают возможность ограничения и продажи детского шампанского.
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"Детское шампанское относится к сладким газированным напиткам, которых не должно быть в рационе ребенка. Обычно в состав детского шампанского входят ароматизаторы, красители и консерванты. Оно также содержит большое количество сахара в сочетании с углекислым газом. Углекислый газ раздражает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, и сахар быстрее всасывается, как следствие, в организме быстро повышается уровень глюкозы", - сказала Суркова.
Она отметила, что у ребенка с гастритом детское шампанское может спровоцировать обострение заболевания, а у детей, склонных к аллергическим реакциям, вызвать сыпь.
Кроме того, ребенок с раннего детства должен усвоить, что праздник - это не алкогольные напитки, тосты и звон бокалов, подчеркнула специалист. Праздничную атмосферу создают хорошее настроении и приятные подарки, новогодние украшения и добрые шутки, а если же главным атрибутом любого праздника становится алкоголь, то у ребенка складывается определенный стереотип - праздник немыслим без спиртного, считает Суркова.
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