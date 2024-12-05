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В Калужской области принят бюджет региона на 2025 год
В Калужской области принят бюджет региона на 2025 год - РИА Новости, 05.12.2024
В Калужской области принят бюджет региона на 2025 год
В Калужской области принят бюджет региона на 2025 год, в рамках которого 62% от общей суммы расходов будет направлено на социальные нужды, сообщил губернатор... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T18:10
2024-12-05T18:10
2024-12-05T18:10
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бюджет
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КАЛУГА, 5 дек – РИА Новости. В Калужской области принят бюджет региона на 2025 год, в рамках которого 62% от общей суммы расходов будет направлено на социальные нужды, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Бюджет-2025 принят. Доходы - более 95 миллиардов рублей. 62% от общей суммы расходов - на социальные нужды. 3,8 миллиарда рублей - на модернизацию ЖКХ и развитие инфраструктуры для новых инвестпроектов, за счет списания задолженности региона по бюджетным кредитам", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Он привел несколько важных, с его точки зрения, цифр. Более 24 миллиардов рублей будет направлено на развитие образования, в том числе на строительство школы в микрорайоне Тайфун в Калуге и детского сада в Боровском районе. На здравоохранение направят 15,2 миллиарда рублей, при этом будут увеличены средства на обеспечение населения льготными лекарствами. "Дороги и транспорт - 11 миллиардов рублей. В том числе дополнительно 1,4 миллиарда рублей на ремонт дорог. По моему поручению увеличено финансирование ряда программ. В итоге на поддержку местных инициатив будет направлено 300 миллионов рублей. На школьные инициативы - 150 миллионов рублей", - сообщил глава региона. Он отметил, что правительство региона совместно с областными депутатами провело большую работу по формированию бюджета. "Серьезную поддержку получили со стороны федерального центра. Выполним все свои социальные обязательства, а также реализуем запланированные проекты развития", - подчеркнул Шапша.
https://ria.ru/20241204/shapsha-1987371526.html
https://ria.ru/20241204/programma-1987303082.html
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калужская область, калуга, боровский район, владислав шапша, бюджет
Калужская область, Калужская область, Калуга, Боровский район, Владислав Шапша, Бюджет
В Калужской области принят бюджет региона на 2025 год
Губернатор Шапша сообщил, что бюджет Калужской области на 2025 год принят
КАЛУГА, 5 дек – РИА Новости. В Калужской области принят бюджет региона на 2025 год, в рамках которого 62% от общей суммы расходов будет направлено на социальные нужды, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Бюджет-2025 принят. Доходы - более 95 миллиардов рублей. 62% от общей суммы расходов - на социальные нужды. 3,8 миллиарда рублей - на модернизацию ЖКХ и развитие инфраструктуры для новых инвестпроектов, за счет списания задолженности региона по бюджетным кредитам", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он привел несколько важных, с его точки зрения, цифр. Более 24 миллиардов рублей будет направлено на развитие образования, в том числе на строительство школы в микрорайоне Тайфун в Калуге и детского сада в Боровском районе. На здравоохранение направят 15,2 миллиарда рублей, при этом будут увеличены средства на обеспечение населения льготными лекарствами.
"Дороги и транспорт - 11 миллиардов рублей. В том числе дополнительно 1,4 миллиарда рублей на ремонт дорог. По моему поручению увеличено финансирование ряда программ. В итоге на поддержку местных инициатив будет направлено 300 миллионов рублей. На школьные инициативы - 150 миллионов рублей", - сообщил глава региона.
Он отметил, что правительство региона совместно с областными депутатами провело большую работу по формированию бюджета.
"Серьезную поддержку получили со стороны федерального центра. Выполним все свои социальные обязательства, а также реализуем запланированные проекты развития", - подчеркнул Шапша.