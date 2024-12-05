https://ria.ru/20241205/buryatiya-1987448751.html

В Бурятии работник погиб от самопроизвольного движения бульдозера

В Бурятии работник погиб от самопроизвольного движения бульдозера - РИА Новости, 05.12.2024

В Бурятии работник погиб от самопроизвольного движения бульдозера

Работник крупного предприятия в Железнодорожном районе Улан-Удэ погиб от самопроизвольного движения бульдозера, сообщило в четверг региональное СУСК РФ. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T07:27

2024-12-05T07:27

2024-12-05T07:27

происшествия

авто

улан-удэ

россия

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УЛАН-УДЭ, 5 дек - РИА Новости. Работник крупного предприятия в Железнодорожном районе Улан-Удэ погиб от самопроизвольного движения бульдозера, сообщило в четверг региональное СУСК РФ. "Четвертого декабря 2024 года утром на территории крупного предприятия рядом с котельной было обнаружено тело машиниста бульдозера с повреждениями, характерными для наезда тяжелой гусеничной техники", - говорится в сообщении. По данным следствия, инцидент произошел с 3 на 4 декабря во время смены машиниста. На бульдозере он сталкивал уголь к котельной. Под утро работники следующей смены обнаружили его тело в гусеничной колее. "Сам бульдозер дальше по ходу движения уперся в металлическое строение. Зажигание и задняя передача были включены, но двигатель заглох, когда закончилось топливо. Вероятно, наезд на человека произошел при самопроизвольном неуправляемом движении трактора задним ходом", - отметили в ведомстве. В настоящее время следствием устанавливается полная картина происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.

https://ria.ru/20241112/chita-1983293374.html

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улан-удэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, улан-удэ, россия