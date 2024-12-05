https://ria.ru/20241205/buryatiya-1987448751.html
В Бурятии работник погиб от самопроизвольного движения бульдозера
В Бурятии работник погиб от самопроизвольного движения бульдозера - РИА Новости, 05.12.2024
В Бурятии работник погиб от самопроизвольного движения бульдозера
Работник крупного предприятия в Железнодорожном районе Улан-Удэ погиб от самопроизвольного движения бульдозера, сообщило в четверг региональное СУСК РФ. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T07:27
2024-12-05T07:27
2024-12-05T07:27
происшествия
авто
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УЛАН-УДЭ, 5 дек - РИА Новости. Работник крупного предприятия в Железнодорожном районе Улан-Удэ погиб от самопроизвольного движения бульдозера, сообщило в четверг региональное СУСК РФ. "Четвертого декабря 2024 года утром на территории крупного предприятия рядом с котельной было обнаружено тело машиниста бульдозера с повреждениями, характерными для наезда тяжелой гусеничной техники", - говорится в сообщении. По данным следствия, инцидент произошел с 3 на 4 декабря во время смены машиниста. На бульдозере он сталкивал уголь к котельной. Под утро работники следующей смены обнаружили его тело в гусеничной колее. "Сам бульдозер дальше по ходу движения уперся в металлическое строение. Зажигание и задняя передача были включены, но двигатель заглох, когда закончилось топливо. Вероятно, наезд на человека произошел при самопроизвольном неуправляемом движении трактора задним ходом", - отметили в ведомстве. В настоящее время следствием устанавливается полная картина происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.
https://ria.ru/20241112/chita-1983293374.html
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РИА Новости
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происшествия, авто, улан-удэ, россия
Происшествия, Авто, Улан-Удэ, Россия
В Бурятии работник погиб от самопроизвольного движения бульдозера
В Улан-Удэ машинист бульдозера погиб от самопроизвольного движения машины
УЛАН-УДЭ, 5 дек - РИА Новости.
Работник крупного предприятия в Железнодорожном районе Улан-Удэ погиб от самопроизвольного движения бульдозера, сообщило в четверг региональное СУСК РФ
.
"Четвертого декабря 2024 года утром на территории крупного предприятия рядом с котельной было обнаружено тело машиниста бульдозера с повреждениями, характерными для наезда тяжелой гусеничной техники", - говорится в сообщении.
По данным следствия, инцидент произошел с 3 на 4 декабря во время смены машиниста. На бульдозере он сталкивал уголь к котельной. Под утро работники следующей смены обнаружили его тело в гусеничной колее.
"Сам бульдозер дальше по ходу движения уперся в металлическое строение. Зажигание и задняя передача были включены, но двигатель заглох, когда закончилось топливо. Вероятно, наезд на человека произошел при самопроизвольном неуправляемом движении трактора задним ходом", - отметили в ведомстве.
В настоящее время следствием устанавливается полная картина происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.