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Военный шлем: лучшие модели боевых армейских бронешлемов, класс защиты
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14:52 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/broneshlem-1826722092.html
Тактический бронешлем: классы защиты и основные характеристики
Военный шлем: лучшие модели боевых армейских бронешлемов, класс защиты
Тактический бронешлем: классы защиты и основные характеристики
Тактический военный бронешлем – один из важнейших предметов индивидуальной экипировки. По каким характеристикам выбрать лучший баллистический шлем, какие классы РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:52
2024-12-05T14:52
россия
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Тактический военный бронешлем – один из важнейших предметов индивидуальной экипировки. По каким характеристикам выбрать лучший баллистический шлем, какие классы защиты существуют, какие подходят для боевых условий, правила эксплуатации армейского шлема – в материале РИА Новости.Военный шлемВизуально бронешлем выглядит как каска, которая фиксируется на голове и регулируется специальными ремнями в области шеи. Конструктивно военный шлем состоит из:Также некоторые модели снабжены прозрачным пулестойкий забралом для защиты лица.Зачем нуженВоенный бронешлем необходим для обеспечения защиты теменной, затылочной, лобной и височной частей головы военнослужащего от холодного и огнестрельного оружия, осколков от боеприпасов, ударов и динамических воздействий.Бронешлемы сейчас зачастую используются не только военными, но и охранными организациями, например, при инкассировании материальных ценностей или группами быстрого реагирования.Как выбратьПри выборе необходимо опираться на основные характеристики и соотносить их с условиями, в которых планируется его использовать. Помимо безопасности, важным фактором является комфорт.Класс защитыКлассы защиты бронешлемов различаются в зависимости от страны. В России они закреплены в ГОСТе Р 57560-2017.*Скорость поражающего элемента (за исключением скорости имитатора осколка) измеряется на расстоянии 3±0,1 м от дульного среза. Скорость имитатора осколка измеряется на расстоянии 0,75±0,01 м от наружной поверхности образца.**Стальной шарик диаметром 6,35 мм по ГОСТ 3722, если иное не указано в НД на изделие.***Значение определяется нормативной документацией на изделие, утвержденной в установленном порядке.**** Запрещается использовать патроны инд. 7Н28, изготовленные до 1 февраля 2008 года.*****Запрещается использовать патроны инд. 7Н21 (исполнение №1) с пулей с пластмассовой рубашкой и биметаллической гильзой.Материал изготовленияБронеэлемент шлема (каска) изготавливается в виде цельнопрессованной пластиковой основы, которая армирована высокопрочными волокнами, например арамидом, высокомодульным полиэтиленом и т.д., или металлом, например легированной сталью и титановыми сплавами. На данный момент в России используются четыре типа бронешлемов:Оптимальными по своим характеристикам считаются композитные, комбинированные (металлокомпозитные и композитно-керамические) и материалы на основе органических волокон. Такие шлемы сочетают минимальную массу с высокой стойкостью к ударным нагрузкам. Они способны защищать военного от 70–80 % осколков, имеющих скорость до 500 м/с, хорошо "поглощают" энергию пули, а также достаточно комфортны в носке. К примеру, более старые стальные модели имеют вес больше в 1,5–2 раза при такой же степени защиты, к тому же имеют значительную контузионную опасность (даже в случае непробития).КомплектацияДополнительно военный шлем может комплектоваться:Площадь защитыПлощадь защиты шлема – это величина наружной поверхности защитной структуры шлема, которая обеспечивает заданный класс защиты, указанный в документации к нему. У большинства моделей этот показатель равен от 11 до 14 дм2, в зависимости от типоразмера.ВесВес современных бронешлемов (без дополнительных элементов) варьируется в пределах 1–4 кг. Во многом он зависит от пулестойкости: чем она выше, тем тяжелее шлем. Но вес более 1,5 кг значительно снижает маневренность военного, поэтому рекомендовано не выходить за этот предел.РазмерГОСТом Р 57560-2017 установлены три основных типоразмера, измеряющихся по обхвату головы:Также некоторые модели могут изготавливаться единого условного типоразмера с возможностью регулировки под конкретного военного.ПроизводителиБронешлемы в России изготавливают различные предприятия, например "Армоком", НПП "Спецтехнология", НПК БРИЗК, ЦИТЭКО, "Авангард" и другие.СтоимостьЦена не является определяющим фактором при выборе шлема (среди предлагаемых на маркет-плейсах моделей разброс от 4 000 до 50 000 рублей), потому что все модели отличаются по материалам, комплектации, классу защиты и т.д. Важно подобрать элемент экипировки, который по главным характеристикам (класс защиты, размер, качество сборки, материал и т.д.) подходит тому, кто будет им пользоваться, и условиям его службы. Сэкономить можно только в том случае, когда два разных производителя предлагают абсолютно одинаковые по характеристикам шлемы, но один из них окажется дешевле.Правила эксплуатацииКогда шлем не используется, его необходимо хранить в помещении, где температура варьируется от 0 до +30°С. Некоторые модели имеют большой температурный режим эксплуатации – от -50 до +50 °С. Перед использованием поверхность бронешлема осматривается на предмет повреждений, проверяются места креплений. Этот предмет защиты можно использовать только в случае его полной исправности и целостности.Более точные правила хранения и ухода за шлемом указаны в сопровождающей его документации.Советы экспертовПрежде всего при выборе шлема нужно отталкиваться от конкретных боевых условий, например, для выполнения задач на пересеченной местности будет важен вес шлема, поэтому и выбор нужно сместить в пользу более легких моделей, для выполнения общевойсковых и адресных задач нужна модель с максимальной площадью и классом защиты. Также не стоит слишком экономить и выбирать модели малоизвестных производителей, так как можно столкнуться с не качественными репликами известных бронешлемов. Неправильно установленные рельсы для дополнительного снаряжения или неверно закрепленные подвесы (то, что держит шлем на голове) могут стоить жизни.
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россия, частичная мобилизация в россии, общество
Россия, Частичная мобилизация в России, Общество

Тактический бронешлем: классы защиты и основные характеристики

© РИА Новости / Константин Морозов | Перейти в медиабанкБронешлем
Бронешлем - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Константин Морозов
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Тактический военный бронешлем – один из важнейших предметов индивидуальной экипировки. По каким характеристикам выбрать лучший баллистический шлем, какие классы защиты существуют, какие подходят для боевых условий, правила эксплуатации армейского шлема – в материале РИА Новости.

Военный шлем

Визуально бронешлем выглядит как каска, которая фиксируется на голове и регулируется специальными ремнями в области шеи. Конструктивно военный шлем состоит из:
  • корпуса. Он, как правило, выполнен в виде единого бронеэлемента – каски, которая повторяет очертания защищаемых областей;
  • демпфера. Он располагается между головой и корпусом, нужен для улучшения эргономики и амортизации при ударах, а также для снижения вероятности получения заброневой контузионной травмы;
  • съемного подшлемника;
  • внутреннего снаряжения.
Также некоторые модели снабжены прозрачным пулестойкий забралом для защиты лица.
Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ ищет мины и снаряды на бывших позициях ВСУ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Тактический бронежилет: классы защиты и правила эксплуатации
17 октября 2022, 17:58

Зачем нужен

Военный бронешлем необходим для обеспечения защиты теменной, затылочной, лобной и височной частей головы военнослужащего от холодного и огнестрельного оружия, осколков от боеприпасов, ударов и динамических воздействий.
Бронешлемы сейчас зачастую используются не только военными, но и охранными организациями, например, при инкассировании материальных ценностей или группами быстрого реагирования.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ
Военнослужащий Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ

Как выбрать

При выборе необходимо опираться на основные характеристики и соотносить их с условиями, в которых планируется его использовать. Помимо безопасности, важным фактором является комфорт.

Класс защиты

Классы защиты бронешлемов различаются в зависимости от страны. В России они закреплены в ГОСТе Р 57560-2017.

Класс защитной

структуры броне-

шлема

Наименование средства поражения (оружие)

Характеристика поражающего элемента (тип сердечника, масса, скорость*)

Дистанция обстрела, м

Специальные классы защитной структуры

С

Холодное оружие (штык-нож

инд. 6X5 заводской заточки)

Энергия удара (49±1) Дж

-

С1

18,5-мм охотничий патрон (охотничье ружье 12 калибра)

Свинцовый, масса 34,0±1,0 г, скорость 390-410 м/с

5±0,1

С2

Имитатор осколка (баллистический ствол без нарезов)

Стальной шарик**, масса 1,05 г, скорость V50%***

-

Основные классы защитной структуры

Бр 1

9x18 мм пистолетный патрон с пулей Пcт

инд. 57-Н-181С

(9-мм пистолет АПС инд. 56-А-126)

Стальной, масса 5,9 г, скорость 335±10 м/с

5±0,1

Бр 2

9x21 мм патрон с пулей П инд. 7Н28****

(9-мм пистолет СР-1 инд. 6П53)

Свинцовый, масса 7,93 г, скорость 390±10 м/с

5±0,1

Бр 3

9x19 мм патрон с пулей Пcт инд. 7Н21*****

(9-мм пистолет ПЯ инд. 6П35)

Стальной термоупрочненный, масса 7,0, скорость 410±10 м/с

5±0,1

Бр 4

5,45x39 мм патрон с пулей ПП инд. 7Н10

(5,45-мм автомат АК-74 инд. 6П20)

Стальной термоупрочненный, масса 3,5 г, скорость 895±15 м/с

10±0,1

Бр 4

7,62x39 мм патрон с пулей ПС инд. 57-Н-231

(7,62-мм автомат АКМ инд. 6П1)

Стальной термоупрочненный, масса 7,9 г, скорость 720±15 м/с

10±0,1

Бр 5

7,62x54 мм патрон с пулей ПП инд. 7Н13

(7,62-мм винтовка СВД инд. 6В1)

Стальной термоупрочненный, масса 9,4 г, скорость 830±15 м/с

10±0,1

Бр 5

7,62x54 мм патрон с пулей Б-32 инд. 7-БЗ-3

(7,62-мм винтовка СВД инд. 6В1)

Стальной термоупрочненный, масса 10,4 г, скорость 810±15 м/с

10±0,1

*Скорость поражающего элемента (за исключением скорости имитатора осколка) измеряется на расстоянии 3±0,1 м от дульного среза. Скорость имитатора осколка измеряется на расстоянии 0,75±0,01 м от наружной поверхности образца.
**Стальной шарик диаметром 6,35 мм по ГОСТ 3722, если иное не указано в НД на изделие.
***Значение определяется нормативной документацией на изделие, утвержденной в установленном порядке.
**** Запрещается использовать патроны инд. 7Н28, изготовленные до 1 февраля 2008 года.
*****Запрещается использовать патроны инд. 7Н21 (исполнение №1) с пулей с пластмассовой рубашкой и биметаллической гильзой.
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Материал изготовления

Бронеэлемент шлема (каска) изготавливается в виде цельнопрессованной пластиковой основы, которая армирована высокопрочными волокнами, например арамидом, высокомодульным полиэтиленом и т.д., или металлом, например легированной сталью и титановыми сплавами. На данный момент в России используются четыре типа бронешлемов:
  • металлические из тонколистовой стали;
  • арамидно-тканевые;
  • композитные;
  • комбинированные.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМанекен в тактическом шлеме на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Манекен в тактическом шлеме на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Манекен в тактическом шлеме на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Оптимальными по своим характеристикам считаются композитные, комбинированные (металлокомпозитные и композитно-керамические) и материалы на основе органических волокон. Такие шлемы сочетают минимальную массу с высокой стойкостью к ударным нагрузкам. Они способны защищать военного от 70–80 % осколков, имеющих скорость до 500 м/с, хорошо "поглощают" энергию пули, а также достаточно комфортны в носке. К примеру, более старые стальные модели имеют вес больше в 1,5–2 раза при такой же степени защиты, к тому же имеют значительную контузионную опасность (даже в случае непробития).

Комплектация

Дополнительно военный шлем может комплектоваться:
  • бармицей – конструктивным элементом, предназначенным для защиты шеи, затылка и боковых сторон головы;
  • прозрачным пулестойким забралом для защиты лица;
  • встроенной радиогарнитурой для связи;
  • тканевым чехлом и жестким контейнером для правильной транспортировки и хранения шлема.
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Площадь защиты

Площадь защиты шлема – это величина наружной поверхности защитной структуры шлема, которая обеспечивает заданный класс защиты, указанный в документации к нему. У большинства моделей этот показатель равен от 11 до 14 дм2, в зависимости от типоразмера.

Вес

Вес современных бронешлемов (без дополнительных элементов) варьируется в пределах 1–4 кг. Во многом он зависит от пулестойкости: чем она выше, тем тяжелее шлем. Но вес более 1,5 кг значительно снижает маневренность военного, поэтому рекомендовано не выходить за этот предел.
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Размер

ГОСТом Р 57560-2017 установлены три основных типоразмера, измеряющихся по обхвату головы:
  • первый – до 55 см;
  • второй – от 56 до 58 см;
  • третий – от 59 до 64 см.
Также некоторые модели могут изготавливаться единого условного типоразмера с возможностью регулировки под конкретного военного.

Производители

Бронешлемы в России изготавливают различные предприятия, например "Армоком", НПП "Спецтехнология", НПК БРИЗК, ЦИТЭКО, "Авангард" и другие.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЧлен экипажа танка Т-72Б3 во время открытия всеармейских этапов конкурсов "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск"
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© РИА Новости / Павел Лисицын
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Член экипажа танка Т-72Б3 во время открытия всеармейских этапов конкурсов "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск"

Стоимость

Цена не является определяющим фактором при выборе шлема (среди предлагаемых на маркет-плейсах моделей разброс от 4 000 до 50 000 рублей), потому что все модели отличаются по материалам, комплектации, классу защиты и т.д. Важно подобрать элемент экипировки, который по главным характеристикам (класс защиты, размер, качество сборки, материал и т.д.) подходит тому, кто будет им пользоваться, и условиям его службы. Сэкономить можно только в том случае, когда два разных производителя предлагают абсолютно одинаковые по характеристикам шлемы, но один из них окажется дешевле.
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Правила эксплуатации

Когда шлем не используется, его необходимо хранить в помещении, где температура варьируется от 0 до +30°С. Некоторые модели имеют большой температурный режим эксплуатации – от -50 до +50 °С. Перед использованием поверхность бронешлема осматривается на предмет повреждений, проверяются места креплений. Этот предмет защиты можно использовать только в случае его полной исправности и целостности.
Более точные правила хранения и ухода за шлемом указаны в сопровождающей его документации.
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Советы экспертов

Прежде всего при выборе шлема нужно отталкиваться от конкретных боевых условий, например, для выполнения задач на пересеченной местности будет важен вес шлема, поэтому и выбор нужно сместить в пользу более легких моделей, для выполнения общевойсковых и адресных задач нужна модель с максимальной площадью и классом защиты. Также не стоит слишком экономить и выбирать модели малоизвестных производителей, так как можно столкнуться с не качественными репликами известных бронешлемов. Неправильно установленные рельсы для дополнительного снаряжения или неверно закрепленные подвесы (то, что держит шлем на голове) могут стоить жизни.
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