https://ria.ru/20241205/broneshlem-1826722092.html

Тактический бронешлем: классы защиты и основные характеристики

Военный шлем: лучшие модели боевых армейских бронешлемов, класс защиты

Тактический бронешлем: классы защиты и основные характеристики

Тактический военный бронешлем – один из важнейших предметов индивидуальной экипировки. По каким характеристикам выбрать лучший баллистический шлем, какие классы РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T14:52

2024-12-05T14:52

2024-12-05T14:52

россия

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Тактический военный бронешлем – один из важнейших предметов индивидуальной экипировки. По каким характеристикам выбрать лучший баллистический шлем, какие классы защиты существуют, какие подходят для боевых условий, правила эксплуатации армейского шлема – в материале РИА Новости.Военный шлемВизуально бронешлем выглядит как каска, которая фиксируется на голове и регулируется специальными ремнями в области шеи. Конструктивно военный шлем состоит из:Также некоторые модели снабжены прозрачным пулестойкий забралом для защиты лица.Зачем нуженВоенный бронешлем необходим для обеспечения защиты теменной, затылочной, лобной и височной частей головы военнослужащего от холодного и огнестрельного оружия, осколков от боеприпасов, ударов и динамических воздействий.Бронешлемы сейчас зачастую используются не только военными, но и охранными организациями, например, при инкассировании материальных ценностей или группами быстрого реагирования.Как выбратьПри выборе необходимо опираться на основные характеристики и соотносить их с условиями, в которых планируется его использовать. Помимо безопасности, важным фактором является комфорт.Класс защитыКлассы защиты бронешлемов различаются в зависимости от страны. В России они закреплены в ГОСТе Р 57560-2017.*Скорость поражающего элемента (за исключением скорости имитатора осколка) измеряется на расстоянии 3±0,1 м от дульного среза. Скорость имитатора осколка измеряется на расстоянии 0,75±0,01 м от наружной поверхности образца.**Стальной шарик диаметром 6,35 мм по ГОСТ 3722, если иное не указано в НД на изделие.***Значение определяется нормативной документацией на изделие, утвержденной в установленном порядке.**** Запрещается использовать патроны инд. 7Н28, изготовленные до 1 февраля 2008 года.*****Запрещается использовать патроны инд. 7Н21 (исполнение №1) с пулей с пластмассовой рубашкой и биметаллической гильзой.Материал изготовленияБронеэлемент шлема (каска) изготавливается в виде цельнопрессованной пластиковой основы, которая армирована высокопрочными волокнами, например арамидом, высокомодульным полиэтиленом и т.д., или металлом, например легированной сталью и титановыми сплавами. На данный момент в России используются четыре типа бронешлемов:Оптимальными по своим характеристикам считаются композитные, комбинированные (металлокомпозитные и композитно-керамические) и материалы на основе органических волокон. Такие шлемы сочетают минимальную массу с высокой стойкостью к ударным нагрузкам. Они способны защищать военного от 70–80 % осколков, имеющих скорость до 500 м/с, хорошо "поглощают" энергию пули, а также достаточно комфортны в носке. К примеру, более старые стальные модели имеют вес больше в 1,5–2 раза при такой же степени защиты, к тому же имеют значительную контузионную опасность (даже в случае непробития).КомплектацияДополнительно военный шлем может комплектоваться:Площадь защитыПлощадь защиты шлема – это величина наружной поверхности защитной структуры шлема, которая обеспечивает заданный класс защиты, указанный в документации к нему. У большинства моделей этот показатель равен от 11 до 14 дм2, в зависимости от типоразмера.ВесВес современных бронешлемов (без дополнительных элементов) варьируется в пределах 1–4 кг. Во многом он зависит от пулестойкости: чем она выше, тем тяжелее шлем. Но вес более 1,5 кг значительно снижает маневренность военного, поэтому рекомендовано не выходить за этот предел.РазмерГОСТом Р 57560-2017 установлены три основных типоразмера, измеряющихся по обхвату головы:Также некоторые модели могут изготавливаться единого условного типоразмера с возможностью регулировки под конкретного военного.ПроизводителиБронешлемы в России изготавливают различные предприятия, например "Армоком", НПП "Спецтехнология", НПК БРИЗК, ЦИТЭКО, "Авангард" и другие.СтоимостьЦена не является определяющим фактором при выборе шлема (среди предлагаемых на маркет-плейсах моделей разброс от 4 000 до 50 000 рублей), потому что все модели отличаются по материалам, комплектации, классу защиты и т.д. Важно подобрать элемент экипировки, который по главным характеристикам (класс защиты, размер, качество сборки, материал и т.д.) подходит тому, кто будет им пользоваться, и условиям его службы. Сэкономить можно только в том случае, когда два разных производителя предлагают абсолютно одинаковые по характеристикам шлемы, но один из них окажется дешевле.Правила эксплуатацииКогда шлем не используется, его необходимо хранить в помещении, где температура варьируется от 0 до +30°С. Некоторые модели имеют большой температурный режим эксплуатации – от -50 до +50 °С. Перед использованием поверхность бронешлема осматривается на предмет повреждений, проверяются места креплений. Этот предмет защиты можно использовать только в случае его полной исправности и целостности.Более точные правила хранения и ухода за шлемом указаны в сопровождающей его документации.Советы экспертовПрежде всего при выборе шлема нужно отталкиваться от конкретных боевых условий, например, для выполнения задач на пересеченной местности будет важен вес шлема, поэтому и выбор нужно сместить в пользу более легких моделей, для выполнения общевойсковых и адресных задач нужна модель с максимальной площадью и классом защиты. Также не стоит слишком экономить и выбирать модели малоизвестных производителей, так как можно столкнуться с не качественными репликами известных бронешлемов. Неправильно установленные рельсы для дополнительного снаряжения или неверно закрепленные подвесы (то, что держит шлем на голове) могут стоить жизни.

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, частичная мобилизация в россии, общество