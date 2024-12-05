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Расчет БПЛА выбил подразделение ВСУ с опорного пункта в ДНР - РИА Новости, 05.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:22 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/bpla-1987616567.html
Расчет БПЛА выбил подразделение ВСУ с опорного пункта в ДНР
Расчет БПЛА выбил подразделение ВСУ с опорного пункта в ДНР - РИА Новости, 05.12.2024
Расчет БПЛА выбил подразделение ВСУ с опорного пункта в ДНР
Российский расчет операторов ударных беспилотников выбил подразделение украинских штурмовиков с ротного опорного пункта под Дзержинском (бывший Торецк), сообщил РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T22:22
2024-12-05T22:22
специальная военная операция на украине
дзержинский
вооруженные силы украины
россия
украина
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Российский расчет операторов ударных беспилотников выбил подразделение украинских штурмовиков с ротного опорного пункта под Дзержинском (бывший Торецк), сообщил РИА Новости командир роты 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии группировки войск "Юг" с позывным "Шмель". "Во время проведения ночной воздушной разведки наши операторы БПЛА заметили, что противник проводит ротацию и заводит на позиции свежие силы. Так, подразделение ВСУ зашло на ротный опорный пункт под Дзержинском. Бойцы передали информацию командованию и нанесли с помощью ночного разведдрона удар по выявленной цели. Затем в светлое время суток расчет продолжил нанесение бомбовых ударов. В результате чего противник понес потери в живой силе, был вынужден оставить позицию и отступить с передовой на вторую линию укреплений - ближе к селу Леонидовка и Петровское", - рассказал агентству офицер с позывным "Шмель". Бомбардировку проводил расчет БПЛА бойцов с позывными "Черкес" и "Подорожник" из 56-го отдельного батальона специального назначения группировки российских войск "Юг".
https://ria.ru/20241205/polkovnik-1987525596.html
дзержинский
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дзержинский, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Дзержинский, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Расчет БПЛА выбил подразделение ВСУ с опорного пункта в ДНР

Расчет российских дронов выбил подразделение ВСУ с опорного пункта в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Российский расчет операторов ударных беспилотников выбил подразделение украинских штурмовиков с ротного опорного пункта под Дзержинском (бывший Торецк), сообщил РИА Новости командир роты 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии группировки войск "Юг" с позывным "Шмель".
"Во время проведения ночной воздушной разведки наши операторы БПЛА заметили, что противник проводит ротацию и заводит на позиции свежие силы. Так, подразделение ВСУ зашло на ротный опорный пункт под Дзержинском. Бойцы передали информацию командованию и нанесли с помощью ночного разведдрона удар по выявленной цели. Затем в светлое время суток расчет продолжил нанесение бомбовых ударов. В результате чего противник понес потери в живой силе, был вынужден оставить позицию и отступить с передовой на вторую линию укреплений - ближе к селу Леонидовка и Петровское", - рассказал агентству офицер с позывным "Шмель".
Бомбардировку проводил расчет БПЛА бойцов с позывными "Черкес" и "Подорожник" из 56-го отдельного батальона специального назначения группировки российских войск "Юг".
Павло Розлач - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДзержинскийВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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