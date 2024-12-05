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Расчет БПЛА выбил подразделение ВСУ с опорного пункта в ДНР
Расчет БПЛА выбил подразделение ВСУ с опорного пункта в ДНР - РИА Новости, 05.12.2024
Расчет БПЛА выбил подразделение ВСУ с опорного пункта в ДНР
Российский расчет операторов ударных беспилотников выбил подразделение украинских штурмовиков с ротного опорного пункта под Дзержинском (бывший Торецк), сообщил РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T22:22
2024-12-05T22:22
2024-12-05T22:22
специальная военная операция на украине
дзержинский
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Российский расчет операторов ударных беспилотников выбил подразделение украинских штурмовиков с ротного опорного пункта под Дзержинском (бывший Торецк), сообщил РИА Новости командир роты 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии группировки войск "Юг" с позывным "Шмель". "Во время проведения ночной воздушной разведки наши операторы БПЛА заметили, что противник проводит ротацию и заводит на позиции свежие силы. Так, подразделение ВСУ зашло на ротный опорный пункт под Дзержинском. Бойцы передали информацию командованию и нанесли с помощью ночного разведдрона удар по выявленной цели. Затем в светлое время суток расчет продолжил нанесение бомбовых ударов. В результате чего противник понес потери в живой силе, был вынужден оставить позицию и отступить с передовой на вторую линию укреплений - ближе к селу Леонидовка и Петровское", - рассказал агентству офицер с позывным "Шмель". Бомбардировку проводил расчет БПЛА бойцов с позывными "Черкес" и "Подорожник" из 56-го отдельного батальона специального назначения группировки российских войск "Юг".
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дзержинский, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Дзержинский, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Расчет БПЛА выбил подразделение ВСУ с опорного пункта в ДНР
Расчет российских дронов выбил подразделение ВСУ с опорного пункта в ДНР