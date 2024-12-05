Блинкен заявил о завершении работ G7 по передаче Украине российских активов
Блинкен: страны G7 скоро передадут Украине 50 млрд долларов российских активов
© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Страны G7 завершают работу по передаче Украине 50 миллиардов долларов из замороженных российских средств, заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе.
"С Группой семи мы завершаем работу над направлением (Украине — Прим. ред.) 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов", — сказал политик.
По его словам, деньги начнут поступать в ближайшее время, а Соединенные Штаты ключевым образом сконцентрируются на нескольких важных элементах: финансах, ресурсах и обеспечении экономики и обороны Украины.
В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что заём Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Займ Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран-членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.