https://ria.ru/20241205/blinken-1987434684.html

Блинкен заявил о завершении работ G7 по передаче Украине российских активов

Блинкен заявил о завершении работ G7 по передаче Украине российских активов - РИА Новости, 05.12.2024

Блинкен заявил о завершении работ G7 по передаче Украине российских активов

Страны G7 завершают работу по передаче Украине 50 миллиардов долларов из замороженных российских средств, заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен на... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T02:18

2024-12-05T02:18

2024-12-05T02:18

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Страны G7 завершают работу по передаче Украине 50 миллиардов долларов из замороженных российских средств, заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе."С Группой семи мы завершаем работу над направлением (Украине — Прим. ред.) 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов", — сказал политик.По его словам, деньги начнут поступать в ближайшее время, а Соединенные Штаты ключевым образом сконцентрируются на нескольких важных элементах: финансах, ресурсах и обеспечении экономики и обороны Украины.В октябре главы минфинов стран G7 заявили, что заём Киеву в объеме почти 50 миллиардов долларов будет полностью выплачен с декабря 2024 года по 31 декабря 2027 года, а основное тело кредита и проценты будут погашаться средствами из доходов от замороженных активов России. Займ Украине будет выделяться двусторонними кредитами от стран-членов G7, каждый кредит вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

https://ria.ru/20241205/sholts-1987431403.html

https://ria.ru/20241204/ssha-1987403356.html

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в мире, экономика, сша, россия, украина, энтони блинкен, g7, замороженные российские активы