https://ria.ru/20241205/bitkoin-1987446001.html

Криптовалюта Bitcoin

Криптовалюта Bitcoin - РИА Новости, 05.12.2024

Криптовалюта Bitcoin

Под понятием "криптовалюта" понимается цифровая платежная система, при проверке транзакций в которой не участвуют банки. Это система с равноправными... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T06:32

2024-12-05T06:32

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Под понятием "криптовалюта" понимается цифровая платежная система, при проверке транзакций в которой не участвуют банки. Это система с равноправными участниками, позволяющая любому пользователю, находящемуся в любом месте, отправлять и получать платежи. Криптовалютные платежи существуют исключительно в цифровом виде в онлайн-базе данных, описывающей конкретные транзакции. Они не подразумевают операций с физическими деньгами, имеющими хождение и возможности обмена в реальном мире. При переводе средств в криптовалюте, транзакции записываются в публичный реестр. Криптовалюта хранится в цифровых кошельках. Не существует центрального органа по выпуску или регулированию криптовалют. Термин "криптовалюта" вошел в обиход благодаря тому, что для проверки транзакций используется шифрование (криптография): для хранения и передачи данных о криптовалюте между кошельками и в общедоступные реестры используется расширенное кодирование. Цель шифрования - обеспечить надежность и безопасность. Криптовалюта появилась как альтернатива обычным деньгам: ее удобно использовать и для хранения активов, и для покупок. А поскольку курс цифровых валют постоянно меняется, в криптовалюту также можно выгодно инвестировать: приобретать в момент падения курса и с выгодой продавать на пике стоимости. Криптоденьги можно приобрести на бирже - специализированной торговой площадке по купле-продаже криптовалют, обменять на обычные деньги с помощью одного из обменников, действующих в Интернете, заключить прямую сделку с держателем цифровых денег. Первой и самой известной криптовалютой стал биткоин (англ. Bitcoin, от bit - бит (минимальная единица информации) и coin – монета), созданный в 2009 году неизвестным человеком или группой лиц под псевдонимом Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto). В конце 2010 года проект был оставлен своим создателем, точная личность которого так и осталась неизвестна. Название bitcoin применяется к программному обеспечению (кошельку), сети и монете, которая имеет ход в этой сети, часто название монеты сокращают до BTC (англ.). С точки зрения пользователей, биткоин представляет собой мобильное приложение или компьютерную программу, которая дает им доступ к биткоин-кошельку и позволяет им получать и тратить биткоины, которые, условно говоря, являются блоками данных. В основе сети биткоин лежит публичный регистр, называемый блокчейн, или "цепочка блоков". Блокчейн хранится у всех клиентов (участников) платежной системы. Каждая транзакция (передача электронной валюты между биткоин-кошельками) записывается в специальный блок, входящий в блокчейн. Каждый новый блок содержит внутри себя цифровую подпись блока, который появился до него: в результате блокчейн содержит в себе всю историю транзакций в сети. Это позволяет компьютерам пользователей проверять правомерность каждой транзакции. Подлинность каждой транзакции защищается электронными подписями, соответствующим использованным в транзакции адресам, что позволяет пользователям иметь полный контроль над пересылкой биткоинов со своих биткоин-адресов. Кроме того, любой может заниматься обработкой транзакций, используя компьютерные мощности специализированного оборудования и зарабатывать биткоины за эти услуги. Единицы криптовалюты (монеты) создаются в процессе майнинга (от англ. mining - добыча полезных ископаемых). Этот процесс, при котором вычислительная мощность компьютера используется для решения сложных математических задач, в результате чего генерируются монеты. Тех, кто занимается этими вычислениями, называют майнерами. Их задача заключается в том, чтобы записать в один блок все транзакции, которые произошли в сети с момента выпуска предыдущего (в среднем 10 минут), и "запечатать" его сложной криптографической подписью. Следующий блок вычисляется на основе подписи предыдущего, что дает гарантию безвозвратности транзакций, а также предотвращает попадание в систему "фальшивых" денежных знаков. Так блоки сцепляются между собой, образуя цепочку - блокчейн. Выпуск монет в сети ограничен алгоритмом. Биткоины создаются со все уменьшающейся и предсказуемой скоростью. Число новых биткоинов, создаваемое каждый год автоматически уменьшается вдвое, до тех пор, пока производство не прекратится полностью, а общее количество выпущенных биткоинов станет равным 21 миллиону. С этого момента биткоин-майнеры будут, вероятно, поддерживаться исключительно потоком небольших комиссий за транзакции. Биткоин-платежи производятся через программу-кошелек, установленную на компьютере или на смартфоне введением адреса получателя и суммы платежа. Кошельки являются аналогом банковского или электронного счета, где хранятся деньги. Их регистрируют с помощью специальных программ или сайтов. При создании кошелька пользователь получает публичный ключ (номер счета) и приватный ключ (пароль для управления средствами). Публичный адрес сопоставим с номером счета дебетовой карты. Адрес не связан с его владельцем, и для его открытия не требуется никаких документов. Это строка длиной около 34 символов из цифр и букв латинского алфавита в разном регистре. Его можно перевести в форму QR-кода или другого двухмерного кода, пригодных для считывания мобильными устройствами. Приватный ключ, в свою очередь, работает как пароль дебетовой карты, так как он предоставляет доступ к биткойнам, ассоциированным с этим публичным адресом. Сеть биткоина функционирует децентрализовано и поддерживается пользователями, без участия третьей привилегированной стороны. Это значит, что никто не может вмешаться в работу сети или изменить ее конфигурацию. Операции с биткоином отличаются высокой конфиденциальностью, но сами транзакции и движения по счету видны всем желающим. Цена биткоина определяется динамикой спроса и предложения на рынке. Существует несколько факторов, которые стимулируют постоянное изменение его цены. На рыночные оценки криптовалюты свое влияние оказывают новости, социальные сети и общественное мнение; правительственные регуляции; экономические события, такие как финансовые кризисы, девальвации валют или экономические спады; новые технологические разработки в области криптовалюты и др. В середине декабря 2017 года значение биткоина достигло рекордной на тот момент отметки – его курс составлял 20 тысяч долларов за единицу. В 2017 году началась позитивная тенденция рынка цифровых активов, однако биткоин столкнулся с проблемой масштабируемости для дальнейшего развития криптомонеты. На фоне растущей популярности криптовалюты и стремительно увеличивающегося числа операций система не успевала обрабатывать все совершаемые сделки. Проблема масштабируемости вызвала дебаты в биткоин-сообществе, в результате чего для оптимизации работы системы для массовых пользователей было принято решение разделить команду разработчиков данного проекта надвое и создать ответвление под названием Bitcoin Cash (ВСH). В ноябре 2018 года Bitcoin Cash разделился на две ветки - Bitcoin ABC (BCHABC) и Bitcoin SV (BCHSV). В 2018 года стоимость классического биткоина снижалась и к концу декабря упала ниже четырех тысяч долларов за единицу. По свидетельству данных торгов, стоимость классического биткоина 14 мая 2019 года впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в восемь тысяч долларов. После этого стоимость биткоина то опускалась, то повышалась. 16 декабря 2020 года стоимость криптовалюта превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года. После этого ее рост продолжился. 8 января 2021 года биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, но затем стал заметно корректироваться. 8 февраля 2021 года стоимость биткоина установила новый на тот момент исторический максимум, превысив 44 тысячи долларов после того, как контролируемая Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в размере 1,5 миллиарда долларов в эту криптовалюту. В дальнейшем в течение 2021 года криптовалюта переживала несколько взлетов и падений. В конце февраля цена побила очередной рекорд и поднялась выше 57 тысяч долларов. В середине апреля криптовалюта уже стоила больше 63 тысяч долларов, в ноябре она бновила исторический максимум, преодолев отметку в 69 тысяч долларов. В 2022 год на фоне потрясений в глобальной экономике цена криптовалюты обваливалась несколько раз и закончила год на отметке около 16 тысячи долларов. В 2023 году биткоин продемонстрировал постепенное восстановление цены: в июне криптовалюта превзошла отметку в 30 тысяч долларов, а в декабре поднялась выше 42 тысяч долларов. В 2024 году криптовалюта продолжила движение вверх - 21 ноября стоимость биткоина достигла нового рекордного значения и превысила 97 тысяч долларов. Отношение официальных властей к биткоину остается неоднозначным: одни называют его финансовой пирамидой, другие - признают легальным платежным средством. В разных странах его пытались по-разному регулировать, а в некоторых – даже полностью запретить. Поворотным в истории биткоина стал 2015 год, когда Европейский суд отнес транзакции с этой криптовалютой к платежным операциям с фиатными (необеспеченными) деньгами. Позже в 2016 году Япония на законодательном уровне наделила биткоин статусом платежного средства, а в США о нем стали говорить как о децентрализованной виртуальной валюте. Швейцария приравняла биткоин к иностранной валюте, имеющей право на хождение внутри страны. В Евросоюзе криптовалюта в целом считается законной, но правила обмена зависят от отдельных государств-членов. В 2021 году Сальвадор первым в мире легализовал биткоин как платежное средство. Страна использует биткоин в качестве платежного средства наряду с американским долларом. Тип обмена между биткоином и долларом будет диктоваться рынком, все цены могут быть выражены в биткоинах, также биткоинами могут быть оплачены все налоги. В 2022 году Центральноафриканская Республика (ЦАР) объявила биткоин законной валютой. В 2023 году Международный валютный фонд опубликовал официальный документ, в котором обозначил свою отрицательную позицию относительно признания биткоина законным платежным средством. В России в июле 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешил с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретил криптовалюту как средство платежа в России. Под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационной системе на основе распределенного реестра. Этот документ прямо не разрешал, но и не запрещал майнинг. В августе 2024 года этот недочет был исправлен – президент России подписал законы, полноценно вводящие добычу и обращение криптовалют в правовое поле России. Так, с 1 сентября законодательство позволяет осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). То есть, несмотря на оставшийся запрет принимать цифровые активы в качестве оплаты за свои товары и услуги, криптовалютой можно будет расплачиваться за ввозимые товары. С 1 ноября была легализована добыча криптовалют. При выполнении некоторых условий заниматься майнингом могут российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры. Россиянам, не имеющим статуса ИП, разрешено заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если они не превысят установленные правительством лимиты энергопотребления. Вместе с тем вводится запрет на рекламу криптовалют и предложение их неограниченному кругу лиц.Стоимость криптовалюты биткоин 5 декабря впервые в истории превысила 100 тысяч долларов, следует из данных торгов.

https://ria.ru/20241204/valyuty-1987367920.html

https://ria.ru/20241205/bitkoin-1987443755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, япония, сша, владимир путин, европейский суд, tesla motors, илон маск