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Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше ста тысяч долларов - РИА Новости, 05.12.2024
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05:44 05.12.2024 (обновлено: 05:59 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/bitkoin-1987443755.html
Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше ста тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше ста тысяч долларов - РИА Новости, 05.12.2024
Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше ста тысяч долларов
Стоимость биткоина в четверг достигла нового рекордного значения, превысила 100 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T05:44
2024-12-05T05:59
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Стоимость биткоина в четверг достигла нового рекордного значения, превысила 100 тысяч долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 5.40 мск дорожал на 4,66% за сутки - до 100 150,11 доллара.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 4,54% - в среднем до 100 133,40 доллара. Динамика также приводится за сутки.В течение короткого времени стоимость биткоина превысила 101 тысячу долларов.
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в мире, экономика
В мире, Экономика
Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше ста тысяч долларов

Стоимость биткоина достигла нового рекордного значения в сто тысяч долларов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Стоимость биткоина в четверг достигла нового рекордного значения, превысила 100 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 5.40 мск дорожал на 4,66% за сутки - до 100 150,11 доллара.
Биткоин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Путин спрогнозировал развитие биткоина и других цифровых валют
Вчера, 16:39
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 4,54% - в среднем до 100 133,40 доллара. Динамика также приводится за сутки.
В течение короткого времени стоимость биткоина превысила 101 тысячу долларов.
Биткоин - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Аналитики: биткоин притягивает россиян на криптобиржах
27 ноября, 15:07
 
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