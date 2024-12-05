https://ria.ru/20241205/bitkoin-1987443755.html

Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше ста тысяч долларов

Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше ста тысяч долларов - РИА Новости, 05.12.2024

Стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше ста тысяч долларов

Стоимость биткоина в четверг достигла нового рекордного значения, превысила 100 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T05:44

2024-12-05T05:44

2024-12-05T05:59

в мире

экономика

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Стоимость биткоина в четверг достигла нового рекордного значения, превысила 100 тысяч долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 5.40 мск дорожал на 4,66% за сутки - до 100 150,11 доллара.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 4,54% - в среднем до 100 133,40 доллара. Динамика также приводится за сутки.В течение короткого времени стоимость биткоина превысила 101 тысячу долларов.

https://ria.ru/20241204/valyuty-1987367920.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, экономика