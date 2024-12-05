https://ria.ru/20241205/bespilotniki-1987619169.html

Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Черным морем

Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Черным морем - РИА Новости, 05.12.2024

Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Черным морем

Дежурные средства ПВО с 21.00 до 22.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Черного моря вблизи Крыма, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T22:51

2024-12-05T22:51

2024-12-05T22:53

специальная военная операция на украине

черное море

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

республика крым

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 21.00 до 22.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Черного моря вблизи Крыма, сообщило Минобороны РФ."Пятого декабря с 21.00 до 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черное море

россия

республика крым

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Наталья Макарова

черное море, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым