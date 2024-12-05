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Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Черным морем - РИА Новости, 05.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:51 05.12.2024 (обновлено: 22:53 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/bespilotniki-1987619169.html
Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Черным морем
Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Черным морем - РИА Новости, 05.12.2024
Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Черным морем
Дежурные средства ПВО с 21.00 до 22.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Черного моря вблизи Крыма, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T22:51
2024-12-05T22:53
специальная военная операция на украине
черное море
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика крым
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 21.00 до 22.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Черного моря вблизи Крыма, сообщило Минобороны РФ."Пятого декабря с 21.00 до 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черное море
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черное море, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Республика Крым
Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Черным морем

Минобороны: над Черным морем у Крымского полуострова сбиты два украинских дрона

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 21.00 до 22.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Черного моря вблизи Крыма, сообщило Минобороны РФ.
«
"Пятого декабря с 21.00 до 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Республика Крым
 
 
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