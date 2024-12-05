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Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Черным морем
Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Черным морем - РИА Новости, 05.12.2024
Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Черным морем
Дежурные средства ПВО с 21.00 до 22.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Черного моря вблизи Крыма, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T22:51
2024-12-05T22:51
2024-12-05T22:53
специальная военная операция на украине
черное море
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика крым
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 21.00 до 22.00 мск уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Черного моря вблизи Крыма, сообщило Минобороны РФ."Пятого декабря с 21.00 до 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Республика Крым
Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Черным морем
Минобороны: над Черным морем у Крымского полуострова сбиты два украинских дрона