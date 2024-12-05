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Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 05.12.2024
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Дежурные средства ПВО около 12.20 мск уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T13:09
2024-12-05T13:09
2024-12-05T13:09
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 12.20 мск уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. "Пятого декабря около 12.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников, 14 из них - над Брянской областью и по одному - над Белгородской и Курской областями, информировало ранее МО РФ.
https://ria.ru/20241205/vsu-1987463110.html
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россия, белгородская область, брянская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Брянская область, Безопасность
Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Минобороны: над Белгородской областью уничтожили беспилотник