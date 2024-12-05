Суд отклонил просьбу открыть процесс по делу об убийстве Бентли
Суд отказался открыть процесс по делу об убийстве корреспондента Sputnik Бентли
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкВоенный корреспондент, ветеран батальона "Восток" и батальона спецназа "Хан" Рассел Бентли
Военный корреспондент, ветеран батальона "Восток" и батальона спецназа "Хан" Рассел Бентли. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Донецкий гарнизонный суд отказал в удовлетворении ходатайства потерпевшей стороны сделать открытым процесс над обвиняемыми в убийстве корреспондента Sputnik Рассела Бентли, сообщил РИА Новости адвокат вдовы Бентли Дмитрий Ульянов.
Ранее суд постановил рассматривать дело в закрытом режиме, и Ульянов, по его словам, просил обеспечить гласность процесса, допустить СМИ для освещения хода разбирательства.
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"Суд сослался на то, что ранее имевшиеся основания для закрытия процесса не изменились", - добавил собеседник.
Поскольку конвойные службы не доставили подсудимых, заседание после этого было отложено – ориентировочно, на 20 декабря.
В сентябре СК РФ завершил расследование уголовного дела об убийстве Бентли. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета, СК РФ установил "все лица, причастные к гибели" Бентли, и обстоятельства совершенных преступлений. Фигурантами дела стали четверо российских военных Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов. По данным следствия, 8 апреля в Донецке Вансяцкий, Агальцев и Иорданов "применили к нему физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть". В тот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ-2115 с телом Бентли. Девятого апреля по указанию Вансяцкого военнослужащий той же войсковой части Бажин "совершил укрывательство особо тяжкого преступления, переместив останки Бентли с места произошедшего".
В середине апреля главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что 64-летний корреспондент Sputnik с позывным "Техас" (данным по его техасскому происхождению) погиб в Донецке. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит Sputnik) Дмитрий Киселев заявил, что убийство Бентли должно быть расследовано, а виновные – наказаны.
Бентли присоединился к ополчению ДНР в 2014 году. Он говорил, что поехал в Донбасс, потому что восхищался мужеством и стойкостью местного населения. Во время военных действий проявлял искреннее сострадание к нуждающимся, он собирал средства и передавал гуманитарную помощь пожилым людям, женщинам и детям Донбасса.
Бентли неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине, был удостоен наград ДНР. Он рассматривал российскую спецоперацию как начало окончания агрессивной войны киевского режима против Донбасса. В 2022 году он говорил, что Россия спасла буквально сотни тысяч человеческих жизней, придя на помощь Донбассу.
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