https://ria.ru/20241205/bayden-1987438653.html

Помиловать вперед. Байден задумал волну помилований непреступников

Помиловать вперед. Байден задумал волну помилований непреступников - РИА Новости, 05.12.2024

Помиловать вперед. Байден задумал волну помилований непреступников

Уходящий президент США Джо Байден рассматривает возможность превентивного помилования нескольких демократов, занимающих в настоящее время государственные... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T04:05

2024-12-05T04:05

2024-12-05T04:52

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

адам шифф

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978742974_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_a4b7c314264cd560a42b2d84309801f2.jpg

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Уходящий президент США Джо Байден рассматривает возможность превентивного помилования нескольких демократов, занимающих в настоящее время государственные должности. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Демократической партии."Чиновники Белого дома тщательно оценивают экстраординарный шаг по объявлению помилования тем, кто не совершал преступлений, как потому, что это может свидетельствовать о неподобающем поведении президента, что только усилит критику Трампом, так и потому, что те, кому было предложено превентивное помилование, могут отказаться от него", — пишет издание.Отмечается, что это решение Байдена может коснуться сенатора от Демократической партии Адама Шиффа и бывшего члена палаты представителей от Республиканской партии Лиз Чейни, которые состояли в Комитете по импичменту Трампа в связи с событиями в Капитолии.Издание напоминает: избранный президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Лиз Чейни должна отправиться в тюрьму, как и все остальные члены Комитета.По словам источников, возможное помилование также может коснуться бывшего директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) США Энтони Фаучи, который в 2020 году делал ряд серьезных заявлений во время пандемии Covid-19. В статье говорится, что помощники Байдена глубоко обеспокоены тем, что ряд нынешних и бывших чиновников могут столкнуться с расследованиями и даже обвинениями, особенно после того, как Трамп в прошлые выходные объявил о назначении Кэша Пателя на пост директора ФБР, который пообещал публично преследовать всех критиков Трампа.Первого декабря Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Дональд Трамп назвал такой шаг злоупотреблением и нарушением норм правосудия.Миллиардер Илон Маск также раскритиковал решение Байдена помиловать Хантера, заявив, что это ставит под сомнение целостность Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20241203/bayden-1987019896.html

https://ria.ru/20241204/bayden-1987229104.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, джо байден, адам шифф, фбр