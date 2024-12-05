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Помиловать вперед. Байден задумал волну помилований непреступников - РИА Новости, 05.12.2024
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04:05 05.12.2024 (обновлено: 04:52 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/bayden-1987438653.html
Помиловать вперед. Байден задумал волну помилований непреступников
Помиловать вперед. Байден задумал волну помилований непреступников - РИА Новости, 05.12.2024
Помиловать вперед. Байден задумал волну помилований непреступников
Уходящий президент США Джо Байден рассматривает возможность превентивного помилования нескольких демократов, занимающих в настоящее время государственные... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T04:05
2024-12-05T04:52
в мире
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Уходящий президент США Джо Байден рассматривает возможность превентивного помилования нескольких демократов, занимающих в настоящее время государственные должности. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Демократической партии."Чиновники Белого дома тщательно оценивают экстраординарный шаг по объявлению помилования тем, кто не совершал преступлений, как потому, что это может свидетельствовать о неподобающем поведении президента, что только усилит критику Трампом, так и потому, что те, кому было предложено превентивное помилование, могут отказаться от него", — пишет издание.Отмечается, что это решение Байдена может коснуться сенатора от Демократической партии Адама Шиффа и бывшего члена палаты представителей от Республиканской партии Лиз Чейни, которые состояли в Комитете по импичменту Трампа в связи с событиями в Капитолии.Издание напоминает: избранный президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Лиз Чейни должна отправиться в тюрьму, как и все остальные члены Комитета.По словам источников, возможное помилование также может коснуться бывшего директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) США Энтони Фаучи, который в 2020 году делал ряд серьезных заявлений во время пандемии Covid-19. В статье говорится, что помощники Байдена глубоко обеспокоены тем, что ряд нынешних и бывших чиновников могут столкнуться с расследованиями и даже обвинениями, особенно после того, как Трамп в прошлые выходные объявил о назначении Кэша Пателя на пост директора ФБР, который пообещал публично преследовать всех критиков Трампа.Первого декабря Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Дональд Трамп назвал такой шаг злоупотреблением и нарушением норм правосудия.Миллиардер Илон Маск также раскритиковал решение Байдена помиловать Хантера, заявив, что это ставит под сомнение целостность Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20241203/bayden-1987019896.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, адам шифф, фбр
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Адам Шифф, ФБР
Помиловать вперед. Байден задумал волну помилований непреступников

Байден рассматривает возможность превентивного помилования нескольких демократов

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Уходящий президент США Джо Байден рассматривает возможность превентивного помилования нескольких демократов, занимающих в настоящее время государственные должности. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Демократической партии.
"Чиновники Белого дома тщательно оценивают экстраординарный шаг по объявлению помилования тем, кто не совершал преступлений, как потому, что это может свидетельствовать о неподобающем поведении президента, что только усилит критику Трампом, так и потому, что те, кому было предложено превентивное помилование, могут отказаться от него", — пишет издание.
Президент США Джо Байден со своим сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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Отмечается, что это решение Байдена может коснуться сенатора от Демократической партии Адама Шиффа и бывшего члена палаты представителей от Республиканской партии Лиз Чейни, которые состояли в Комитете по импичменту Трампа в связи с событиями в Капитолии.
Издание напоминает: избранный президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Лиз Чейни должна отправиться в тюрьму, как и все остальные члены Комитета.
По словам источников, возможное помилование также может коснуться бывшего директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) США Энтони Фаучи, который в 2020 году делал ряд серьезных заявлений во время пандемии Covid-19.
В статье говорится, что помощники Байдена глубоко обеспокоены тем, что ряд нынешних и бывших чиновников могут столкнуться с расследованиями и даже обвинениями, особенно после того, как Трамп в прошлые выходные объявил о назначении Кэша Пателя на пост директора ФБР, который пообещал публично преследовать всех критиков Трампа.
Первого декабря Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына, заявив, что это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования. Дональд Трамп назвал такой шаг злоупотреблением и нарушением норм правосудия.
Миллиардер Илон Маск также раскритиковал решение Байдена помиловать Хантера, заявив, что это ставит под сомнение целостность Соединенных Штатов.
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