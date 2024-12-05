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Биография Жордана Барделла

Биография Жордана Барделла - РИА Новости, 05.12.2024

Биография Жордана Барделла

Лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла (Jordan Bardella) родился 13 сентября 1995 года в Дранси в семье с итальянскими и алжирскими корнями... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T11:06

2024-12-05T11:06

2024-12-05T11:06

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Лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла (Jordan Bardella) родился 13 сентября 1995 года в Дранси в семье с итальянскими и алжирскими корнями. Семья его матери иммигрировала во Францию из Италии в 1960-х годах, а его бабушка по отцовской линии – из Алжира в 1930-х годах. Окончив среднюю школу, поступил в Университет Париж IV - Сорбонна, где изучал географию. Однако уже на третьем курсе Барделла оставил учебу, чтобы посвятить себя политике.В 16-летнем возрасте будущий политик присоединился к партии "Национальный фронт" (НФ). В 2014 году он был назначен секретарем отделения НФ в департаменте Сен-Сен-Дени, став самым молодым региональным руководителем партии.В первой половине 2015 года работал помощником евродепутата Жана-Франсуа Жалька, а затем был избран в региональный совет Иль-де-Франса (по партийным спискам).Во время президентских выборов 2017 года Жордан Барделла входил в предвыборную команду Марин Ле Пен.После ухода из партии Флориана Филиппо он стал одним из официальных представителей "Национального фронта". Барделла стал активно выступать на телевидении и получил известность.В 2018 году Жордан Барделла возглавил молодежную организацию партии. Весной 2019 года возглавил список "Национального объединения" (партия была переименована в 2018 году для улучшения имиджа) на выборах в Европарламент. По итогам голосования партия заняла первое место, получив 23,34 % голосов и 22 из 79 мест, выделенных Франции. В возрасте 23 лет Барделла стал депутатом Европарламента.В июне 2019 года Жордан Барделла стал вице-председателем "Национального объединения". В 2021 году Барделла был назначен первым вице-председателем "Национального объединения", когда Марин Ле Пен подала в отставку, чтобы принять участие в президентской гонке 2022 года, стал исполнять ее обязанности. В ноябре 2022 года Жордан Барделла был избран председателем партии "Национальное объединение".В июне 2024 года "Национальное объединение" по итогам выборов в Европарламент набрало 31,37% голосов, опередив провластную коалицию более чем в два раза.По итогам парламентских выборов, прошедших в июне-июле 2024 года, партия "Национальное объединение" заняла третье место, получив 142 мандата в парламенте.Касательно украинского вопроса Жордан Барделла заявлял представителям СМИ, что "выступает за то, чтобы материально-техническая и оборонная поддержка Украины могла продолжаться", но с "красной чертой" в отношении "отправки ракет большой дальности или техники, которые могут нанести прямой удар по российским городам". По мнению политика, это может создать условия для втягивания Франции в военные действия и эскалации конфликта. Кроме того, он выступает против отправки французских войск на Украину. Барделла также считает Россию угрозой для Европы и, в частности, для Франции: "Россия… оспаривает интересы Франции… в наших зонах исторического влияния в Африке, на Черном море, а также за рубежом… в частности, на Коморских островах".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, биографии, франция