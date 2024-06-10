https://ria.ru/20240610/evroparlament-1951897822.html
Французская партия "Нацобъединение" победила на выборах в Европарламент
Французская партия "Нацобъединение" победила на выборах в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024
Французская партия "Нацобъединение" победила на выборах в Европарламент
Французская правая партия "Национальное объединение" по итогам выборов в Европарламент набрала 31,37% голосов, опередив промакроновскую коалицию более чем в два РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T11:29
2024-06-10T11:29
2024-06-10T11:33
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выборы в европарламент — 2024
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ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости. Французская правая партия "Национальное объединение" по итогам выборов в Европарламент набрала 31,37% голосов, опередив промакроновскую коалицию более чем в два раза, свидетельствуют окончательные результаты. Опубликованные на официальном сайте выборов в Европарламент финальные результаты показывают, что во Франции правая партия "Национальное объединение" набрала 31,37% голосов. За ней следует коалиция с партией президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" с 14,6%. Третье место занял список депутатов от "Социалистической партии" и партии "Общественное место" с 13,83%, четвертое - "Непокорившаяся Франция" с 9,89%, пятое - партия "Республиканцы" с 7,25%, шестое - "Экологисты" с 5,5%, седьмое - "Отвоевание" с 5,47%. Накануне Макрон после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
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в мире, франция, эммануэль макрон, европарламент, возрождение, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Европарламент, Возрождение, Выборы в Европарламент — 2024
Французская партия "Нацобъединение" победила на выборах в Европарламент
Правая партия "Национальное объединение" победила на выборах в Европарламент
ПАРИЖ, 10 июн - РИА Новости. Французская правая партия "Национальное объединение" по итогам выборов в Европарламент набрала 31,37% голосов, опередив промакроновскую коалицию более чем в два раза, свидетельствуют окончательные результаты.
Опубликованные на официальном сайте выборов в Европарламент финальные результаты показывают, что во Франции правая партия "Национальное объединение" набрала 31,37% голосов. За ней следует коалиция с партией президента Франции Эммануэля Макрона "Возрождение" с 14,6%. Третье место занял список депутатов от "Социалистической партии" и партии "Общественное место" с 13,83%, четвертое - "Непокорившаяся Франция" с 9,89%, пятое - партия "Республиканцы" с 7,25%, шестое - "Экологисты" с 5,5%, седьмое - "Отвоевание" с 5,47%.
Накануне Макрон после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.