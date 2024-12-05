https://ria.ru/20241205/bank-1987506529.html
Костин отреагировал на сообщения о возможной заморозке вкладов
Костин отреагировал на сообщения о возможной заморозке вкладов - РИА Новости, 05.12.2024
Костин отреагировал на сообщения о возможной заморозке вкладов
Глава ВТБ Андрей Костин назвал чушью информацию о том, что ЦБ РФ якобы может заморозить вклады, так он ответил на вопрос журналистов в кулуарах Веронского... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T13:40
2024-12-05T13:40
2024-12-05T14:05
экономика
андрей костин (банкир)
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878596682_0:110:3112:1861_1920x0_80_0_0_0b5941ebf98ca2d1ffc147aa9d6aea39.jpg
РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин назвал чушью информацию о том, что ЦБ РФ якобы может заморозить вклады, так он ответил на вопрос журналистов в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. "Чушь, конечно", - сказал он на вопрос, какова вероятность того, что ЦБ РФ может заморозить вклады россиян в банках. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре также назвала бессмыслицей разговоры о заморозке вкладов в банках. В профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются, потому что они начисто лишены смысла, заявила она.
https://ria.ru/20241103/vklad-1981645759.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878596682_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_8312e1007a49ca852afdc8ec98455aa4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, андрей костин (банкир), эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Андрей Костин (банкир), Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Костин отреагировал на сообщения о возможной заморозке вкладов
Глава ВТБ Костин назвал чушью сообщения о том, что ЦБ может заморозить вклады