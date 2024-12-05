https://ria.ru/20241205/bank-1987506529.html

Костин отреагировал на сообщения о возможной заморозке вкладов

Костин отреагировал на сообщения о возможной заморозке вкладов - РИА Новости, 05.12.2024

Костин отреагировал на сообщения о возможной заморозке вкладов

Глава ВТБ Андрей Костин назвал чушью информацию о том, что ЦБ РФ якобы может заморозить вклады, так он ответил на вопрос журналистов в кулуарах Веронского... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T13:40

2024-12-05T13:40

2024-12-05T14:05

экономика

андрей костин (банкир)

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878596682_0:110:3112:1861_1920x0_80_0_0_0b5941ebf98ca2d1ffc147aa9d6aea39.jpg

РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин назвал чушью информацию о том, что ЦБ РФ якобы может заморозить вклады, так он ответил на вопрос журналистов в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. "Чушь, конечно", - сказал он на вопрос, какова вероятность того, что ЦБ РФ может заморозить вклады россиян в банках. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре также назвала бессмыслицей разговоры о заморозке вкладов в банках. В профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются, потому что они начисто лишены смысла, заявила она.

https://ria.ru/20241103/vklad-1981645759.html

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2024

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экономика, андрей костин (банкир), эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)