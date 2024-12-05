Рейтинг@Mail.ru
Костин отреагировал на сообщения о возможной заморозке вкладов - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 05.12.2024 (обновлено: 14:05 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/bank-1987506529.html
Костин отреагировал на сообщения о возможной заморозке вкладов
Костин отреагировал на сообщения о возможной заморозке вкладов - РИА Новости, 05.12.2024
Костин отреагировал на сообщения о возможной заморозке вкладов
Глава ВТБ Андрей Костин назвал чушью информацию о том, что ЦБ РФ якобы может заморозить вклады, так он ответил на вопрос журналистов в кулуарах Веронского... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T13:40
2024-12-05T14:05
экономика
андрей костин (банкир)
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878596682_0:110:3112:1861_1920x0_80_0_0_0b5941ebf98ca2d1ffc147aa9d6aea39.jpg
РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин назвал чушью информацию о том, что ЦБ РФ якобы может заморозить вклады, так он ответил на вопрос журналистов в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. "Чушь, конечно", - сказал он на вопрос, какова вероятность того, что ЦБ РФ может заморозить вклады россиян в банках. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре также назвала бессмыслицей разговоры о заморозке вкладов в банках. В профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются, потому что они начисто лишены смысла, заявила она.
https://ria.ru/20241103/vklad-1981645759.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878596682_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_8312e1007a49ca852afdc8ec98455aa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, андрей костин (банкир), эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Андрей Костин (банкир), Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Костин отреагировал на сообщения о возможной заморозке вкладов

Глава ВТБ Костин назвал чушью сообщения о том, что ЦБ может заморозить вклады

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГлава ВТБ Андрей Костин
Глава ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Глава ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин назвал чушью информацию о том, что ЦБ РФ якобы может заморозить вклады, так он ответил на вопрос журналистов в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.
"Чушь, конечно", - сказал он на вопрос, какова вероятность того, что ЦБ РФ может заморозить вклады россиян в банках.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре также назвала бессмыслицей разговоры о заморозке вкладов в банках. В профессиональной среде эти сценарии вообще не обсуждаются, потому что они начисто лишены смысла, заявила она.
Менеджеры дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк во время работы с клиентами - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Исследование: большинство вкладчиков в России — старше 45 лет
3 ноября, 06:38
 
ЭкономикаАндрей Костин (банкир)Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала