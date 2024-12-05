https://ria.ru/20241205/armija-1987583672.html
Сирийские войска вышли из Хамы
Сирийские войска вышли из Хамы - РИА Новости, 05.12.2024
Сирийские войска вышли из Хамы
Сирийская армия вывела войска из города Хамы, сообщило Минобороны Арабской Республики. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T17:53
2024-12-05T17:53
2024-12-05T18:35
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БЕЙРУТ, 5 дек — РИА Новости. Сирийская армия вывела войска из города Хамы, сообщило Минобороны Арабской Республики."С целью сохранения жизней гражданского населения при столкновениях в черте города военные подразделения провели передислокацию и перешли на позиции за пределами города", — говорится в заявлении ведомства.Подчеркивается, что в последние дни на нескольких направлениях армия ликвидировала большое количество террористов и техники. Во второй половине дня 5 декабря бои ужесточились, что привело к потерям среди личного состава."Террористические группировки смогли проникнуть в жилые кварталы города, вопреки большим потерям в их рядах", — добавили в Минобороны.Хама находится в центральной части Сирии, ее контролировала сирийская армия на протяжении всего конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия. Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев-мусульман"* в четвертом по величине городе Сирии была в 1982-м. Тогда благодаря оперативным действиям военного командования город удалось освободить от террористических группировок и вернуть под контроль официальных властей.Обострение ситуации в СирииВ среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.После захвата Алеппо террористические отряды начали продвижение в сторону Хамы, захватив населенный пункт Мааррат-эн-Нууман.* Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20241205/peskov-1987502075.html
https://ria.ru/20241205/smi-1987495832.html
https://ria.ru/20241205/siriya-1987485216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, справки, хама (мухафаза), сирия, россия, братья-мусульмане, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Справки, Хама (мухафаза), Сирия, Россия, Братья-мусульмане, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Сирийские войска вышли из Хамы
Сирийские войска вышли из Хамы после ожесточенных боев с террористами
БЕЙРУТ, 5 дек — РИА Новости. Сирийская армия вывела войска из города Хамы, сообщило Минобороны Арабской Республики.
"С целью сохранения жизней гражданского населения при столкновениях в черте города военные подразделения провели передислокацию и перешли на позиции за пределами города", — говорится в заявлении ведомства.
Подчеркивается, что в последние дни на нескольких направлениях армия ликвидировала большое количество террористов и техники. Во второй половине дня 5 декабря бои ужесточились, что привело к потерям среди личного состава.
"Террористические группировки смогли проникнуть в жилые кварталы города, вопреки большим потерям в их рядах", — добавили в Минобороны.
Хама
находится в центральной части Сирии
, ее контролировала сирийская армия на протяжении всего конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое значение, находясь между провинциями Хомс
и Дамаск
, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия
.
Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев-мусульман
"* в четвертом по величине городе Сирии была в 1982-м. Тогда благодаря оперативным действиям военного командования город удалось освободить от террористических группировок и вернуть под контроль официальных властей.
Обострение ситуации в Сирии
В среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо
и Идлиб
. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
После захвата Алеппо террористические отряды начали продвижение в сторону Хамы, захватив населенный пункт Мааррат-эн-Нууман.
* Террористическая организация, запрещена в России.