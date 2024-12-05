https://ria.ru/20241205/armija-1987583672.html

Сирийские войска вышли из Хамы

Сирийские войска вышли из Хамы - РИА Новости, 05.12.2024

Сирийские войска вышли из Хамы

Сирийская армия вывела войска из города Хамы, сообщило Минобороны Арабской Республики. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T17:53

2024-12-05T17:53

2024-12-05T18:35

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БЕЙРУТ, 5 дек — РИА Новости. Сирийская армия вывела войска из города Хамы, сообщило Минобороны Арабской Республики."С целью сохранения жизней гражданского населения при столкновениях в черте города военные подразделения провели передислокацию и перешли на позиции за пределами города", — говорится в заявлении ведомства.Подчеркивается, что в последние дни на нескольких направлениях армия ликвидировала большое количество террористов и техники. Во второй половине дня 5 декабря бои ужесточились, что привело к потерям среди личного состава."Террористические группировки смогли проникнуть в жилые кварталы города, вопреки большим потерям в их рядах", — добавили в Минобороны.Хама находится в центральной части Сирии, ее контролировала сирийская армия на протяжении всего конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия. Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев-мусульман"* в четвертом по величине городе Сирии была в 1982-м. Тогда благодаря оперативным действиям военного командования город удалось освободить от террористических группировок и вернуть под контроль официальных властей.Обострение ситуации в СирииВ среду, 27 ноября, группировки, входящие в "Хайят Тахрир аш-Шам"*, нарушили соглашение о деэскалации и атаковали провинции Алеппо и Идлиб. На широком фронте они нанесли удары по населенным пунктам и позициям военных, а 29 ноября начали масштабную операцию. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.После захвата Алеппо террористические отряды начали продвижение в сторону Хамы, захватив населенный пункт Мааррат-эн-Нууман.* Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20241205/peskov-1987502075.html

https://ria.ru/20241205/smi-1987495832.html

https://ria.ru/20241205/siriya-1987485216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, справки, хама (мухафаза), сирия, россия, братья-мусульмане, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024