https://ria.ru/20241204/zoopark-1987269269.html

В Московском зоопарке поселились десять краснокнижных птиц

В Московском зоопарке поселились десять краснокнижных птиц - РИА Новости, 04.12.2024

В Московском зоопарке поселились десять краснокнижных птиц

В Московском зоопарке поселились десять краснокнижных колпиц, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T11:18

2024-12-04T11:18

2024-12-04T15:21

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московский зоопарк

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Московском зоопарке поселились десять краснокнижных колпиц, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "Это болотная птица семейства ибисовых, занесенная в Красную книгу России. Пернатые прибыли в столицу из краснодарского "Сафари-парка". Это десять молодых особей 2024 года рождения. Недавно у них закончился карантин, и животные поселились в павильоне "Птицы и бабочки" на Новой территории", — говорится в посте.Как рассказали в зоопарке, в одном вольере вместе с колпицами живут тропические утки и голуби. Птицы осваиваются на новом месте, у них хороший аппетит. Они станут половозрелыми примерно через полтора года.Отмечается, что у колпиц необычный клюв: он имеет загнутую форму, похожую на ложку. Пернатые раскрывают его, погружают в воду и закрывают, когда в него попадается подходящая добыча. Птицы питаются различными беспозвоночными, лягушками и мелкой рыбой."Мы очень рады, что у нас в экспозиции снова появились эти прекрасные птицы. Когда колпицы подрастут и будут готовы к потомству, из них попробуют сформировать пары. Сейчас у них белоснежный окрас. А в брачный период появляется хохолок на затылке и темное пятно у основания шеи", — приводятся в сообщении слова гендиректора учреждения Светланы Акуловой. Это птицы жили на экспозиции в Московском зоопарке около трех лет назад. Тогда их также поселили в павильоне "Птицы и бабочки", но никто из группы обыкновенных колпиц не обзавелся потомством.

https://ria.ru/20241203/medveditsa-1987159398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, светлана акулова, московский зоопарк, здоровье - общество