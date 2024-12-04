В Московском зоопарке поселились десять краснокнижных птиц
В Московском зоопарке поселились 10 колпиц, занесенных в Красную книгу России
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Московском зоопарке поселились десять краснокнижных колпиц, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
"Это болотная птица семейства ибисовых, занесенная в Красную книгу России. Пернатые прибыли в столицу из краснодарского "Сафари-парка". Это десять молодых особей 2024 года рождения. Недавно у них закончился карантин, и животные поселились в павильоне "Птицы и бабочки" на Новой территории", — говорится в посте.
Как рассказали в зоопарке, в одном вольере вместе с колпицами живут тропические утки и голуби. Птицы осваиваются на новом месте, у них хороший аппетит. Они станут половозрелыми примерно через полтора года.
Отмечается, что у колпиц необычный клюв: он имеет загнутую форму, похожую на ложку. Пернатые раскрывают его, погружают в воду и закрывают, когда в него попадается подходящая добыча. Птицы питаются различными беспозвоночными, лягушками и мелкой рыбой.
"Мы очень рады, что у нас в экспозиции снова появились эти прекрасные птицы. Когда колпицы подрастут и будут готовы к потомству, из них попробуют сформировать пары. Сейчас у них белоснежный окрас. А в брачный период появляется хохолок на затылке и темное пятно у основания шеи", — приводятся в сообщении слова гендиректора учреждения Светланы Акуловой.
Это птицы жили на экспозиции в Московском зоопарке около трех лет назад. Тогда их также поселили в павильоне "Птицы и бабочки", но никто из группы обыкновенных колпиц не обзавелся потомством.
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