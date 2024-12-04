https://ria.ru/20241204/zhestyannikov-1987273815.html

Спикер Вологодского Заксобрания провел личный прием

Спикер Вологодского Заксобрания провел личный прием - РИА Новости, 04.12.2024

Спикер Вологодского Заксобрания провел личный прием

Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников провел личный прием, во время которого обсудил проблемы жителей, сообщает... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T11:38

2024-12-04T11:38

2024-12-04T11:38

вологодская область

вологодская область

сергей жестянников

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников провел личный прием, во время которого обсудил проблемы жителей, сообщает пресс-служба регионального парламента. Летом во время рабочего выезда в поселок Туровец Междуреченского округа к спикеру ЗСО обратилась многодетная мать с просьбой помочь предоставить ее семье вторую половину дома, которая по объективным причинам длительное время не использовалась. В рамках рассмотрения вопроса были направлены запросы в профильные исполнительные органы области, в администрацию Междуреченского муниципального округа. "Было принято решение передать помещение из областной в муниципальную собственность. В ходе общения с женщиной проработали механизм решения вопроса, который устраивает все заинтересованные стороны", - рассказал глава Междуреченского муниципального округа Сергей Кузнецов, его слова приводит пресс-служба. Во время личного приема Жестянников дал поручение депутату ЗСО Алексею Маслову проинформировать заявительницу о ходе решения вопроса. "Во время рабочего выезда в Туровец 29 ноября встретился с женщиной и рассказал ей о принятых решениях. Именно такая работа соответствует подходам, которые обозначили губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и председатель Законодательного Собрания Сергей Жестянников, ориентируясь на принцип "власть для людей", - добавил Маслов. Председатель подчеркнул, что держит ситуацию на контроле. "Рассчитываем, что к концу декабря помещение будет передано в муниципальную собственность, и вопрос будет решен", - отметил он. Кроме того, к председателю ЗСО обратились жители Вожегодского муниципального округа с просьбой установить общественный колодец в деревне Осиевская. В 2019 году в рамках проекта "Народный бюджет" в деревне планировалось обустройство колодца. После установки выяснилось, что в связи с некачественным выполнением работ, вода отсутствует. Глава Вожегодского округа Евгений Первов рассказал, что было принято решение подать заявку на устройство колодца методом роторного бурения в рамках программы "Народный бюджет" на 2025 год. "Сейчас документы на участие в программе направлены. Ждем ответ. В случае поддержки проекта, сразу начинаем работу. Будем привлекать специалистов для определения места для скважины, выслушаем пожелания жителей и примем решение", - добавил Жестянников. Все вопросы спикер ЗСО взял на депутатский контроль.

https://ria.ru/20241128/zhestyannikov-1986289520.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область, сергей жестянников