https://ria.ru/20241204/zhestyannikov-1987273815.html
Спикер Вологодского Заксобрания провел личный прием
Спикер Вологодского Заксобрания провел личный прием - РИА Новости, 04.12.2024
Спикер Вологодского Заксобрания провел личный прием
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников провел личный прием, во время которого обсудил проблемы жителей, сообщает... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T11:38
2024-12-04T11:38
2024-12-04T11:38
вологодская область
вологодская область
сергей жестянников
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников провел личный прием, во время которого обсудил проблемы жителей, сообщает пресс-служба регионального парламента. Летом во время рабочего выезда в поселок Туровец Междуреченского округа к спикеру ЗСО обратилась многодетная мать с просьбой помочь предоставить ее семье вторую половину дома, которая по объективным причинам длительное время не использовалась. В рамках рассмотрения вопроса были направлены запросы в профильные исполнительные органы области, в администрацию Междуреченского муниципального округа. "Было принято решение передать помещение из областной в муниципальную собственность. В ходе общения с женщиной проработали механизм решения вопроса, который устраивает все заинтересованные стороны", - рассказал глава Междуреченского муниципального округа Сергей Кузнецов, его слова приводит пресс-служба. Во время личного приема Жестянников дал поручение депутату ЗСО Алексею Маслову проинформировать заявительницу о ходе решения вопроса. "Во время рабочего выезда в Туровец 29 ноября встретился с женщиной и рассказал ей о принятых решениях. Именно такая работа соответствует подходам, которые обозначили губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и председатель Законодательного Собрания Сергей Жестянников, ориентируясь на принцип "власть для людей", - добавил Маслов. Председатель подчеркнул, что держит ситуацию на контроле. "Рассчитываем, что к концу декабря помещение будет передано в муниципальную собственность, и вопрос будет решен", - отметил он. Кроме того, к председателю ЗСО обратились жители Вожегодского муниципального округа с просьбой установить общественный колодец в деревне Осиевская. В 2019 году в рамках проекта "Народный бюджет" в деревне планировалось обустройство колодца. После установки выяснилось, что в связи с некачественным выполнением работ, вода отсутствует. Глава Вожегодского округа Евгений Первов рассказал, что было принято решение подать заявку на устройство колодца методом роторного бурения в рамках программы "Народный бюджет" на 2025 год. "Сейчас документы на участие в программе направлены. Ждем ответ. В случае поддержки проекта, сразу начинаем работу. Будем привлекать специалистов для определения места для скважины, выслушаем пожелания жителей и примем решение", - добавил Жестянников. Все вопросы спикер ЗСО взял на депутатский контроль.
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вологодская область, сергей жестянников
Вологодская область, Вологодская область, Сергей Жестянников
Спикер Вологодского Заксобрания провел личный прием
Жестянников обсудил проблемы жителей округов на личном приеме
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников провел личный прием, во время которого обсудил проблемы жителей, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Летом во время рабочего выезда в поселок Туровец Междуреченского округа к спикеру ЗСО обратилась многодетная мать с просьбой помочь предоставить ее семье вторую половину дома, которая по объективным причинам длительное время не использовалась.
В рамках рассмотрения вопроса были направлены запросы в профильные исполнительные органы области, в администрацию Междуреченского муниципального округа.
"Было принято решение передать помещение из областной в муниципальную собственность. В ходе общения с женщиной проработали механизм решения вопроса, который устраивает все заинтересованные стороны", - рассказал глава Междуреченского муниципального округа Сергей Кузнецов, его слова приводит пресс-служба.
Во время личного приема Жестянников дал поручение депутату ЗСО Алексею Маслову проинформировать заявительницу о ходе решения вопроса.
"Во время рабочего выезда в Туровец 29 ноября встретился с женщиной и рассказал ей о принятых решениях. Именно такая работа соответствует подходам, которые обозначили губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и председатель Законодательного Собрания Сергей Жестянников, ориентируясь на принцип "власть для людей", - добавил Маслов.
Председатель подчеркнул, что держит ситуацию на контроле.
"Рассчитываем, что к концу декабря помещение будет передано в муниципальную собственность, и вопрос будет решен", - отметил он.
Кроме того, к председателю ЗСО обратились жители Вожегодского муниципального округа с просьбой установить общественный колодец в деревне Осиевская. В 2019 году в рамках проекта "Народный бюджет" в деревне планировалось обустройство колодца. После установки выяснилось, что в связи с некачественным выполнением работ, вода отсутствует.
Глава Вожегодского округа Евгений Первов рассказал, что было принято решение подать заявку на устройство колодца методом роторного бурения в рамках программы "Народный бюджет" на 2025 год.
"Сейчас документы на участие в программе направлены. Ждем ответ. В случае поддержки проекта, сразу начинаем работу. Будем привлекать специалистов для определения места для скважины, выслушаем пожелания жителей и примем решение", - добавил Жестянников.
Все вопросы спикер ЗСО взял на депутатский контроль.