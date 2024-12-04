https://ria.ru/20241204/zelenskiy-1987274502.html

"Даже Гитлер не додумался": на Украине раскрыли, что сделал Зеленский

"Даже Гитлер не додумался": на Украине раскрыли, что сделал Зеленский - РИА Новости, 04.12.2024

"Даже Гитлер не додумался": на Украине раскрыли, что сделал Зеленский

Владимир Зеленский оставил украинцам лишь право умирать, предоставив выбор метода смерти, заявил в Telegram депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский,... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T11:43

2024-12-04T11:43

2024-12-04T11:43

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский оставил украинцам лишь право умирать, предоставив выбор метода смерти, заявил в Telegram депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене."Зеленский цинично лжет, рассказывая о причине непроведения выборов — невозможности соблюсти равные права на голосовании. Зато обеспечивает всем равное право сдохнуть. В выборе метода смерти — полная демократия. Даже Гитлер до такого не додумался", — написал он.Политик назвал киевский режим хунтой, которая правит лишь благодаря карательной системе."Людей кидают на утилизацию в окопы, в том числе, несогласных с курсом власти", — отметил Дубинский.В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

https://ria.ru/20241204/ukraina-1987261881.html

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