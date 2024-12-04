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"Даже Гитлер не додумался": на Украине раскрыли, что сделал Зеленский - РИА Новости, 04.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/zelenskiy-1987274502.html
"Даже Гитлер не додумался": на Украине раскрыли, что сделал Зеленский
"Даже Гитлер не додумался": на Украине раскрыли, что сделал Зеленский - РИА Новости, 04.12.2024
"Даже Гитлер не додумался": на Украине раскрыли, что сделал Зеленский
Владимир Зеленский оставил украинцам лишь право умирать, предоставив выбор метода смерти, заявил в Telegram депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский,... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T11:43
2024-12-04T11:43
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский оставил украинцам лишь право умирать, предоставив выбор метода смерти, заявил в Telegram депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене."Зеленский цинично лжет, рассказывая о причине непроведения выборов — невозможности соблюсти равные права на голосовании. Зато обеспечивает всем равное право сдохнуть. В выборе метода смерти — полная демократия. Даже Гитлер до такого не додумался", — написал он.Политик назвал киевский режим хунтой, которая правит лишь благодаря карательной системе."Людей кидают на утилизацию в окопы, в том числе, несогласных с курсом власти", — отметил Дубинский.В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
https://ria.ru/20241204/ukraina-1987261881.html
https://ria.ru/20241204/zelenskiy-1987250704.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, верховная рада украины, киев, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Верховная Рада Украины, Киев, Владимир Зеленский
"Даже Гитлер не додумался": на Украине раскрыли, что сделал Зеленский

Депутат Рады Дубинский вспомнил Гитлера, говоря об удерживающем власть Зеленском

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский оставил украинцам лишь право умирать, предоставив выбор метода смерти, заявил в Telegram депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Зеленский цинично лжет, рассказывая о причине непроведения выборов — невозможности соблюсти равные права на голосовании. Зато обеспечивает всем равное право сдохнуть. В выборе метода смерти — полная демократия. Даже Гитлер до такого не додумался", — написал он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
"В эти минуты": в Раде раскрыли, что происходит в зоне СВО
Вчера, 10:36
Политик назвал киевский режим хунтой, которая правит лишь благодаря карательной системе.
«
"Людей кидают на утилизацию в окопы, в том числе, несогласных с курсом власти", — отметил Дубинский.
В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
"Зеленский боится": на Украине ответили на заявление Карлсона из Москвы
Вчера, 09:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФВерховная Рада УкраиныКиевВладимир Зеленский
 
 
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