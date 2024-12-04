https://ria.ru/20241204/zelenskiy-1987250704.html

"Зеленский боится": на Украине ответили на заявление Карлсона из Москвы

"Зеленский боится": на Украине ответили на заявление Карлсона из Москвы - РИА Новости, 04.12.2024

"Зеленский боится": на Украине ответили на заявление Карлсона из Москвы

Владимир Зеленский боится разговаривать с американским журналистом Такером Карлсоном, заявила украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T09:37

2024-12-04T09:37

2024-12-04T17:43

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский боится разговаривать с американским журналистом Такером Карлсоном, заявила украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X.Так она отреагировала на анонс интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым."Зеленский рад, что интервью с Вами не будет. Потому что он боится говорить о мире", — написала Панченко, комментируя пост Карлсона.По словам журналистки, глава киевского режима не видит для себя никакой выгоды в прекращении боевых действий.На своей странице в соцсети X журналист сообщил, что вернулся в Москву для интервью с главой МИД России Лавровым, оно будет опубликовано в ближайшее время. В анонсе интервью он также заявил, что США фактически находятся в состоянии "реальной войны" с Россией. Кроме того, поделился, что посольство США в Киеве не позволило Владимиру Зеленскому дать ему интервью.К утру среды анонс интервью набрал четыре миллиона просмотров в соцсети X. Карлсон также рассказал, что посольство США в Киеве не позволило Владимиру Зеленскому дать ему интервью. Он отметил, что Зеленскому разрешалось беседовать с телеканалом CNN, но не с ним. Журналист сказал, что американские граждане не обладают полным видением ситуации, потому что у них нет доступа ко всей информации.

https://ria.ru/20241204/ukraina-1987261881.html

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