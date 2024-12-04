https://ria.ru/20241204/zelenskij-1987424350.html

Зеленский заявил о намерении вмешаться в ситуацию в Грузии

Зеленский заявил о намерении вмешаться в ситуацию в Грузии - РИА Новости, 04.12.2024

Зеленский заявил о намерении вмешаться в ситуацию в Грузии

Владимир Зеленский, отменивший в мае выборы на Украине, выразил недовольство действиями избранных властей Грузии и заявил о намерении вмешаться в ситуацию в... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T22:30

2024-12-04T22:30

2024-12-04T23:45

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский, отменивший в мае выборы на Украине, выразил недовольство действиями избранных властей Грузии и заявил о намерении вмешаться в ситуацию в этой стране. "Мы готовим нашу юридическую реакцию и работаем с европейцами и другими партнерами относительно конкретных действий (в отношении властей Грузии – ред). Я поручил подготовить соответствующие санкции, решения", - сказал на видео в своем Telegram-канале Зеленский, полномочия которого истекли 20 мая. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

https://ria.ru/20241204/zelenskiy-1987274502.html

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в мире, грузия, украина, россия, владимир зеленский, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, обсе