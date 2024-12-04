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В программе "Время героев" рассказали, как подать заявку на отбор - РИА Новости, 04.12.2024
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15:09 04.12.2024 (обновлено: 16:26 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/zayavka-1987339669.html
В программе "Время героев" рассказали, как подать заявку на отбор
В программе "Время героев" рассказали, как подать заявку на отбор - РИА Новости, 04.12.2024
В программе "Время героев" рассказали, как подать заявку на отбор
Заявку для участия в отборе на программу "Время героев" можно подать по почте, рассказали организаторы в Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:09
2024-12-04T16:26
общество
владимир путин
россия
программа "время героев"
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Заявку для участия в отборе на программу "Время героев" можно подать по почте, рассказали организаторы в Telegram-канале."Заявки для участия в отборе на программу "Время героев" можно направлять не только через интернет, но и по почте. Бойцы, которые находятся на линии боевого соприкосновения, могут написать соответствующее письмо", — говорится в тексте публикации.Организаторы также указали нужный адрес: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 70/54. Южно-Российский институт управления — филиал РАНХиГС.В заявке нужно указать ФИО, дату рождения и текущую должность, а также описать свой гражданский управленческий опыт и государственные награды при наличии.С момента регистрации на отбор во второй поток программы "Время героев" поступило свыше десяти тысяч заявок от участников и ветеранов СВО. Дополнительная регистрация на отбор во второй поток программы "Время героев" началась 15 ноября и продлится до 15 января 2025 года.При оглашении послания Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
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общество, владимир путин, россия, программа "время героев"
Общество, Владимир Путин, Россия, Программа "Время героев"
В программе "Время героев" рассказали, как подать заявку на отбор

Организаторы программы "Времени героев" опубликовали почтовый адрес для заявок

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУчастники встречи президента России Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время героев" в мастерской управления "Сенеж"
Участники встречи президента России Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы Время героев в мастерской управления Сенеж - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Участники встречи президента России Владимира Путина с участниками специальной кадровой образовательной программы "Время героев" в мастерской управления "Сенеж". Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Заявку для участия в отборе на программу "Время героев" можно подать по почте, рассказали организаторы в Telegram-канале.
"Заявки для участия в отборе на программу "Время героев" можно направлять не только через интернет, но и по почте. Бойцы, которые находятся на линии боевого соприкосновения, могут написать соответствующее письмо", — говорится в тексте публикации.
Инфографика
Организаторы также указали нужный адрес: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 70/54. Южно-Российский институт управления — филиал РАНХиГС.
В заявке нужно указать ФИО, дату рождения и текущую должность, а также описать свой гражданский управленческий опыт и государственные награды при наличии.
С момента регистрации на отбор во второй поток программы "Время героев" поступило свыше десяти тысяч заявок от участников и ветеранов СВО. Дополнительная регистрация на отбор во второй поток программы "Время героев" началась 15 ноября и продлится до 15 января 2025 года.
При оглашении послания Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
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ОбществоВладимир ПутинРоссияПрограмма "Время героев"
 
 
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