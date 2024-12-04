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В программе "Время героев" рассказали, как подать заявку на отбор

В программе "Время героев" рассказали, как подать заявку на отбор - РИА Новости, 04.12.2024

В программе "Время героев" рассказали, как подать заявку на отбор

Заявку для участия в отборе на программу "Время героев" можно подать по почте, рассказали организаторы в Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:09

2024-12-04T15:09

2024-12-04T16:26

общество

владимир путин

россия

программа "время героев"

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Заявку для участия в отборе на программу "Время героев" можно подать по почте, рассказали организаторы в Telegram-канале."Заявки для участия в отборе на программу "Время героев" можно направлять не только через интернет, но и по почте. Бойцы, которые находятся на линии боевого соприкосновения, могут написать соответствующее письмо", — говорится в тексте публикации.Организаторы также указали нужный адрес: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 70/54. Южно-Российский институт управления — филиал РАНХиГС.В заявке нужно указать ФИО, дату рождения и текущую должность, а также описать свой гражданский управленческий опыт и государственные награды при наличии.С момента регистрации на отбор во второй поток программы "Время героев" поступило свыше десяти тысяч заявок от участников и ветеранов СВО. Дополнительная регистрация на отбор во второй поток программы "Время героев" началась 15 ноября и продлится до 15 января 2025 года.При оглашении послания Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

https://ria.ru/20241203/uchastnik-1987187090.html

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общество, владимир путин, россия, программа "время героев"