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В программе "Время героев" рассказали, как подать заявку на отбор
В программе "Время героев" рассказали, как подать заявку на отбор - РИА Новости, 04.12.2024
В программе "Время героев" рассказали, как подать заявку на отбор
Заявку для участия в отборе на программу "Время героев" можно подать по почте, рассказали организаторы в Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:09
2024-12-04T15:09
2024-12-04T16:26
общество
владимир путин
россия
программа "время героев"
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Заявку для участия в отборе на программу "Время героев" можно подать по почте, рассказали организаторы в Telegram-канале."Заявки для участия в отборе на программу "Время героев" можно направлять не только через интернет, но и по почте. Бойцы, которые находятся на линии боевого соприкосновения, могут написать соответствующее письмо", — говорится в тексте публикации.Организаторы также указали нужный адрес: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 70/54. Южно-Российский институт управления — филиал РАНХиГС.В заявке нужно указать ФИО, дату рождения и текущую должность, а также описать свой гражданский управленческий опыт и государственные награды при наличии.С момента регистрации на отбор во второй поток программы "Время героев" поступило свыше десяти тысяч заявок от участников и ветеранов СВО. Дополнительная регистрация на отбор во второй поток программы "Время героев" началась 15 ноября и продлится до 15 января 2025 года.При оглашении послания Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
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общество, владимир путин, россия, программа "время героев"
Общество, Владимир Путин, Россия, Программа "Время героев"
В программе "Время героев" рассказали, как подать заявку на отбор
Организаторы программы "Времени героев" опубликовали почтовый адрес для заявок
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
Заявку для участия в отборе на программу "Время героев" можно подать по почте, рассказали организаторы в Telegram-канале
.
"Заявки для участия в отборе на программу "Время героев" можно направлять не только через интернет, но и по почте. Бойцы, которые находятся на линии боевого соприкосновения, могут написать соответствующее письмо", — говорится в тексте публикации.
Организаторы также указали нужный адрес: 344002, Ростовская область
, г. Ростов-на-Дону
, ул. Пушкинская, д. 70/54. Южно-Российский институт управления — филиал РАНХиГС.
В заявке нужно указать ФИО, дату рождения и текущую должность, а также описать свой гражданский управленческий опыт и государственные награды при наличии.
С момента регистрации на отбор во второй поток программы "Время героев" поступило свыше десяти тысяч заявок от участников и ветеранов СВО. Дополнительная регистрация на отбор во второй поток программы "Время героев" началась 15 ноября и продлится до 15 января 2025 года.
При оглашении послания Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин
заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.