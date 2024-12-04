https://ria.ru/20241204/zapad-1987323135.html

"После Рождества": на Западе рассказали, что может произойти на Украине

"После Рождества": на Западе рассказали, что может произойти на Украине - РИА Новости, 04.12.2024

"После Рождества": на Западе рассказали, что может произойти на Украине

Мир готовится к тому, что в следующем году на Украине удастся заключить перемирие, заявил научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T14:11

2024-12-04T14:11

2024-12-04T14:11

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мир готовится к тому, что в следующем году на Украине удастся заключить перемирие, заявил научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк в интервью Sky News."Все готовятся к тому, что в следующем году ситуация изменится. Я имею в виду, что в следующем году — после Рождества, весной <…>, и большинство людей считает, что мы движемся к какому-то перемирию или прекращению огня", — отметил он.Аналитик предположил, что заключить полноценное мирное соглашению будет пока трудно, но, по его словам, вполне вероятно замораживание фронта с последующими усилиями по обеспечению режима прекращения огня.В июле Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что Москва не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.

https://ria.ru/20241204/ukraina-1987261881.html

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