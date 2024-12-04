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Запад готовит почву, чтобы обвинить Зеленского, заявила Захарова - РИА Новости, 04.12.2024
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13:28 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/zapad-1987310675.html
Запад готовит почву, чтобы обвинить Зеленского, заявила Захарова
Запад готовит почву, чтобы обвинить Зеленского, заявила Захарова - РИА Новости, 04.12.2024
Запад готовит почву, чтобы обвинить Зеленского, заявила Захарова
Запад "готовит почву", чтобы перевалить вину за свои преступления на Киев и украинский народ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T13:28
2024-12-04T13:28
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Запад "готовит почву", чтобы перевалить вину за свои преступления на Киев и украинский народ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможной уступке Украины территорий ради прекращения огня. "Западники начинают постепенно переваливать вину на Зеленского, на киевский режим, да вообще на Украину. Я думаю, что они дойдут до того, что они просто обвинят граждан Украины... Они постепенно начинают готовить почву, чтобы обвинить в своем безумстве, в своих преступлениях, в своей безумной преступной философии нанесения России "стратегического поражения" Украину украинский народ... В первую очередь, они будут валить всё на граждан Украины", - сказала она на брифинге в среду. Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина ради прекращения огня должна будет пойти на территориальные уступки России взамен на гарантии безопасности, такие как, например, вступление в НАТО и "другие способы вооружения и поддержки украинцев". Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет
https://ria.ru/20241202/zakharova-1986903525.html
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в мире, россия, украина, киев, йенс столтенберг, владимир путин, мария захарова, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, Мария Захарова, НАТО, Вооруженные силы Украины
Запад готовит почву, чтобы обвинить Зеленского, заявила Захарова

Захарова заявила, что Запад готовится обвинить Украину в своих преступлениях

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Запад "готовит почву", чтобы перевалить вину за свои преступления на Киев и украинский народ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможной уступке Украины территорий ради прекращения огня.
"Западники начинают постепенно переваливать вину на Зеленского, на киевский режим, да вообще на Украину. Я думаю, что они дойдут до того, что они просто обвинят граждан Украины... Они постепенно начинают готовить почву, чтобы обвинить в своем безумстве, в своих преступлениях, в своей безумной преступной философии нанесения России "стратегического поражения" Украину украинский народ... В первую очередь, они будут валить всё на граждан Украины", - сказала она на брифинге в среду.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Страны НАТО больны, заявила Захарова
2 декабря, 16:25
Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина ради прекращения огня должна будет пойти на территориальные уступки России взамен на гарантии безопасности, такие как, например, вступление в НАТО и "другие способы вооружения и поддержки украинцев".
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Захарова сделала жесткое заявление о переговорах с Киевом
21 августа, 14:59
 
В миреРоссияУкраинаКиевЙенс СтолтенбергВладимир ПутинМария ЗахароваНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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