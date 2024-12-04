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Захаровой аннулировали визу, выданную Мальтой для участия во встрече ОБСЕ - РИА Новости, 04.12.2024
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17:51 04.12.2024 (обновлено: 19:51 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/zakharova-1987388337.html
Захаровой аннулировали визу, выданную Мальтой для участия во встрече ОБСЕ
Захаровой аннулировали визу, выданную Мальтой для участия во встрече ОБСЕ - РИА Новости, 04.12.2024
Захаровой аннулировали визу, выданную Мальтой для участия во встрече ОБСЕ
Официальному представителю МИД Марии Захаровой аннулировали визу, выданную Мальтой для участия во встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ, сообщило... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T17:51
2024-12-04T19:51
в мире
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мария захарова
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Официальному представителю МИД Марии Захаровой аннулировали визу, выданную Мальтой для участия во встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ, сообщило российское внешнеполитическое ведомство."Беспрецедентным случаем стало аннулирование накануне мероприятия уже выданной Мальтийским председательством визы официальному представителю МИД России Марии Владимировне Захаровой с формулировкой "в силу не зависящих от них обстоятельств", — говорится в сообщении для СМИ на сайте ведомства.На Смоленской площади отметили, что нынешний кризис ОБСЕ стал следствием деструктивных действий некоторых западных стран, которые используют эту площадку в собственных интересах."В нынешнем состоянии ОБСЕ проблематично говорить о какой-либо ее роли в условиях глубокого переформатирования мира, которое происходит сегодня", — отметили в МИД.В дипведомстве добавили, что несомненную пользу организации принесло бы ее тесное взаимодействие с такими форматами, как ШОС, БРИКС и СНГ, работающими на принципиально новых условиях.Как ранее сообщала Захарова, глава ведомства Сергей Лавров 5-6 декабря примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое пройдет на Мальте. Участники встречи рассмотрят нынешнее положение дел в организации, которая находится в глубочайшем институциональном кризисе из-за стремления узкой группы западных государств подчинить ее собственным корыстным интересам.
https://ria.ru/20241204/zakharova-1987318617.html
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в мире, россия, валлетта, мария захарова, обсе, шос, брикс
В мире, Россия, Валлетта, Мария Захарова, ОБСЕ, ШОС, БРИКС
Захаровой аннулировали визу, выданную Мальтой для участия во встрече ОБСЕ

МИД: Захаровой аннулировали выданную Мальтой визу накануне встречи ОБСЕ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Официальному представителю МИД Марии Захаровой аннулировали визу, выданную Мальтой для участия во встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"Беспрецедентным случаем стало аннулирование накануне мероприятия уже выданной Мальтийским председательством визы официальному представителю МИД России Марии Владимировне Захаровой с формулировкой "в силу не зависящих от них обстоятельств", — говорится в сообщении для СМИ на сайте ведомства.
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На Смоленской площади отметили, что нынешний кризис ОБСЕ стал следствием деструктивных действий некоторых западных стран, которые используют эту площадку в собственных интересах.
"В нынешнем состоянии ОБСЕ проблематично говорить о какой-либо ее роли в условиях глубокого переформатирования мира, которое происходит сегодня", — отметили в МИД.
В дипведомстве добавили, что несомненную пользу организации принесло бы ее тесное взаимодействие с такими форматами, как ШОС, БРИКС и СНГ, работающими на принципиально новых условиях.
Как ранее сообщала Захарова, глава ведомства Сергей Лавров 5-6 декабря примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое пройдет на Мальте. Участники встречи рассмотрят нынешнее положение дел в организации, которая находится в глубочайшем институциональном кризисе из-за стремления узкой группы западных государств подчинить ее собственным корыстным интересам.
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