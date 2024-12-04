Захаровой аннулировали визу, выданную Мальтой для участия во встрече ОБСЕ
МИД: Захаровой аннулировали выданную Мальтой визу накануне встречи ОБСЕ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Официальному представителю МИД Марии Захаровой аннулировали визу, выданную Мальтой для участия во встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
"Беспрецедентным случаем стало аннулирование накануне мероприятия уже выданной Мальтийским председательством визы официальному представителю МИД России Марии Владимировне Захаровой с формулировкой "в силу не зависящих от них обстоятельств", — говорится в сообщении для СМИ на сайте ведомства.
На Смоленской площади отметили, что нынешний кризис ОБСЕ стал следствием деструктивных действий некоторых западных стран, которые используют эту площадку в собственных интересах.
"В нынешнем состоянии ОБСЕ проблематично говорить о какой-либо ее роли в условиях глубокого переформатирования мира, которое происходит сегодня", — отметили в МИД.
В дипведомстве добавили, что несомненную пользу организации принесло бы ее тесное взаимодействие с такими форматами, как ШОС, БРИКС и СНГ, работающими на принципиально новых условиях.
Как ранее сообщала Захарова, глава ведомства Сергей Лавров 5-6 декабря примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое пройдет на Мальте. Участники встречи рассмотрят нынешнее положение дел в организации, которая находится в глубочайшем институциональном кризисе из-за стремления узкой группы западных государств подчинить ее собственным корыстным интересам.
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