https://ria.ru/20241204/zakharova-1987336516.html
МИД: Москву удивила реакция Филиппин на присутствие подлодки "Уфа"
МИД: Москву удивила реакция Филиппин на присутствие подлодки "Уфа" - РИА Новости, 04.12.2024
МИД: Москву удивила реакция Филиппин на присутствие подлодки "Уфа"
Москву удивила реакция Филиппин на нахождение российской подводной лодки "Уфа" в исключительной экономической зоне страны, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T14:49
2024-12-04T14:49
2024-12-04T19:01
филиппины
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мария захарова
тихоокеанский флот вмф россии
в мире
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Москву удивила реакция Филиппин на нахождение российской подводной лодки "Уфа" в исключительной экономической зоне страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Честно говоря, эта реакция нас удивила", — сказала она на брифинге, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать реакцию правительственных кругов Манилы. По ее словам, заход осуществлялся в соответствии с нормами международного права. "В связи с этим пребывание российской подводной лодки в исключительной экономической зоне Филиппин правомерно и не нарушает норм международного права", — добавила Захарова. "Нахождение лодки в надводном положении и готовность экипажа выйти на связь с представителями вооруженных сил прибрежного государства свидетельствуют об отсутствии каких-либо скрытых мотивов ее пребывания в исключительной экономической зоне Филиппин", — пояснила она. Тихоокеанский флот (ТОФ) сообщал ранее, что подлодка "Уфа", совершающая переход с Балтики на ТОФ Южным морским путем, с буксиром посещали порты Индии, Индонезии и Малайзии, с ВМС которой провели в конце ноября учения в Южно-Китайском море. Впоследствии президент Филиппин выразил обеспокоенность присутствием "Уфы" ВМФ России в части Южно-Китайского моря, которое островное государство считает своей исключительной экономической зоной.
https://ria.ru/20241204/zakharova-1987318617.html
https://ria.ru/20241203/podlodka-1987122626.html
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филиппины, россия, южно-китайское море, мария захарова, тихоокеанский флот вмф россии, в мире
Филиппины, Россия, Южно-Китайское море, Мария Захарова, Тихоокеанский флот ВМФ России, В мире
МИД: Москву удивила реакция Филиппин на присутствие подлодки "Уфа"
Захарова: Москву удивила реакция Филиппин на присутствие подлодки "Уфа"