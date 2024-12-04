Захарова прокомментировала план Келлога по Украине
Захарова заявила, что план Келлога по Украине пока рано обсуждать
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. План кандидата на должность спецпосланника по России и Украине в администрации Дональда Трампа Кита Келлога по украинскому урегулированию - это неофициальный документ, обсуждать его преждевременно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Появившийся 2 декабря в открытом доступе так называемый план Кита Келлога - его нельзя считать официальным документом. Видимо, речь идет о неких высказанных им и его сотрудниками идеях для размышления, но видимо, речь также идет о том, что им было представлено еще в апреле текущего года. Об этом говорил президент РФ Владимир Путин неоднократно: мы в принципиальном плане готовы рассматривать конструктивные предложения, которые направлены нам для устранения первопричин конфликта и будут учитывать реалии "на земле", в совокупности тех российских интересов, которые были нами обозначены", - сказала она в ходе брифинга в среду.
"Не уверена, что стоит сейчас на официальном уровне рассматривать эти идеи, которые не являются официальными, и их комментировать. Я думаю, что это пока преждевременно", - подчеркнула она.
На прошлой неделе Трамп объявил, что Келлог, занимавший пост советника по национальной безопасности в его первой администрации, будет назначен помощником президента и спецпосланником по Украине и России. Сам Келлог заявил о готовности "обеспечивать мир через силу" и одновременно защищать интересы США.