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Захарова прокомментировала план Келлога по Украине - РИА Новости, 04.12.2024
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13:49 04.12.2024 (обновлено: 14:10 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/zakharova-1987318617.html
Захарова прокомментировала план Келлога по Украине
Захарова прокомментировала план Келлога по Украине - РИА Новости, 04.12.2024
Захарова прокомментировала план Келлога по Украине
План кандидата на должность спецпосланника по России и Украине в администрации Дональда Трампа Кита Келлога по украинскому урегулированию - это неофициальный... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T13:49
2024-12-04T14:10
украина
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кит келлог
россия
мария захарова
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. План кандидата на должность спецпосланника по России и Украине в администрации Дональда Трампа Кита Келлога по украинскому урегулированию - это неофициальный документ, обсуждать его преждевременно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Появившийся 2 декабря в открытом доступе так называемый план Кита Келлога - его нельзя считать официальным документом. Видимо, речь идет о неких высказанных им и его сотрудниками идеях для размышления, но видимо, речь также идет о том, что им было представлено еще в апреле текущего года. Об этом говорил президент РФ Владимир Путин неоднократно: мы в принципиальном плане готовы рассматривать конструктивные предложения, которые направлены нам для устранения первопричин конфликта и будут учитывать реалии "на земле", в совокупности тех российских интересов, которые были нами обозначены", - сказала она в ходе брифинга в среду."Не уверена, что стоит сейчас на официальном уровне рассматривать эти идеи, которые не являются официальными, и их комментировать. Я думаю, что это пока преждевременно", - подчеркнула она.На прошлой неделе Трамп объявил, что Келлог, занимавший пост советника по национальной безопасности в его первой администрации, будет назначен помощником президента и спецпосланником по Украине и России. Сам Келлог заявил о готовности "обеспечивать мир через силу" и одновременно защищать интересы США.
https://ria.ru/20241201/ukraina-1986696836.html
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украина, в мире, кит келлог, россия, мария захарова, дональд трамп, сша
Украина, В мире, Кит Келлог, Россия, Мария Захарова, Дональд Трамп, США
Захарова прокомментировала план Келлога по Украине

Захарова заявила, что план Келлога по Украине пока рано обсуждать

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. План кандидата на должность спецпосланника по России и Украине в администрации Дональда Трампа Кита Келлога по украинскому урегулированию - это неофициальный документ, обсуждать его преждевременно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Появившийся 2 декабря в открытом доступе так называемый план Кита Келлога - его нельзя считать официальным документом. Видимо, речь идет о неких высказанных им и его сотрудниками идеях для размышления, но видимо, речь также идет о том, что им было представлено еще в апреле текущего года. Об этом говорил президент РФ Владимир Путин неоднократно: мы в принципиальном плане готовы рассматривать конструктивные предложения, которые направлены нам для устранения первопричин конфликта и будут учитывать реалии "на земле", в совокупности тех российских интересов, которые были нами обозначены", - сказала она в ходе брифинга в среду.
"Не уверена, что стоит сейчас на официальном уровне рассматривать эти идеи, которые не являются официальными, и их комментировать. Я думаю, что это пока преждевременно", - подчеркнула она.
На прошлой неделе Трамп объявил, что Келлог, занимавший пост советника по национальной безопасности в его первой администрации, будет назначен помощником президента и спецпосланником по Украине и России. Сам Келлог заявил о готовности "обеспечивать мир через силу" и одновременно защищать интересы США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
На Западе обратились к Трампу с призывом из-за плана Келлога по Украине
1 декабря, 09:06
 
УкраинаВ миреКит КеллогРоссияМария ЗахароваДональд ТрампСША
 
 
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