От ОБСЕ не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия, заявила Захарова
Захарова заявила, что от ОБСЕ не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. От ОБСЕ не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия, а вместо принципов — беспринципность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
Ранее в среду Министерство иностранных дел сообщило, что дипломату аннулировали визу, выданную Мальтой для участия во встрече глав внешнеполитических ведомств стран ОБСЕ.
"Это министерское мероприятие той самой ОБСЕ, которая как бы продолжает выступать за свободу передвижения. Раньше говорили о "трех корзинах", в рамках которых определялись базовые принципы сотрудничества и взаимодействия на пространстве организации. Теперь же не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия, а вместо принципов — беспринципность. В эти самые "корзины" ОБСЕ теперь и выбрасывает собственные решения", — отметила она.
Официальный представитель ведомства напомнила, что в прошлом году Болгария запретила пролет над своей территорией самолета с российской делегацией, в составе которой была и сама Захарова, когда борт направлялся на СМИД ОБСЕ в Северной Македонии.
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"Сколько уже козней эта западная гидра устроила всем, в том числе и российским дипломатам! Какие только болезненные фантазии "русофобы в собственном аду" ни пытались реализовать", — подчеркнула дипломат.
Глава МИД России Сергей Лавров 5-6 декабря примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое пройдет на Мальте. Участники встречи рассмотрят нынешнее положение дел в организации, которая находится в глубочайшем институциональном кризисе из-за стремления узкой группы западных государств подчинить ее собственным корыстным интересам.