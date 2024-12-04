https://ria.ru/20241204/zaharova-1987398493.html

От ОБСЕ не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия, заявила Захарова

От ОБСЕ не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия, заявила Захарова - РИА Новости, 04.12.2024

От ОБСЕ не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия, заявила Захарова

От ОБСЕ не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия, а вместо принципов — беспринципность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T18:32

2024-12-04T18:32

2024-12-04T20:24

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болгария

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сергей лавров

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. От ОБСЕ не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия, а вместо принципов — беспринципность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.Ранее в среду Министерство иностранных дел сообщило, что дипломату аннулировали визу, выданную Мальтой для участия во встрече глав внешнеполитических ведомств стран ОБСЕ."Это министерское мероприятие той самой ОБСЕ, которая как бы продолжает выступать за свободу передвижения. Раньше говорили о "трех корзинах", в рамках которых определялись базовые принципы сотрудничества и взаимодействия на пространстве организации. Теперь же не осталось ни сотрудничества, ни взаимодействия, а вместо принципов — беспринципность. В эти самые "корзины" ОБСЕ теперь и выбрасывает собственные решения", — отметила она.Официальный представитель ведомства напомнила, что в прошлом году Болгария запретила пролет над своей территорией самолета с российской делегацией, в составе которой была и сама Захарова, когда борт направлялся на СМИД ОБСЕ в Северной Македонии."Сколько уже козней эта западная гидра устроила всем, в том числе и российским дипломатам! Какие только болезненные фантазии "русофобы в собственном аду" ни пытались реализовать", — подчеркнула дипломат.Глава МИД России Сергей Лавров 5-6 декабря примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое пройдет на Мальте. Участники встречи рассмотрят нынешнее положение дел в организации, которая находится в глубочайшем институциональном кризисе из-за стремления узкой группы западных государств подчинить ее собственным корыстным интересам.

https://ria.ru/20241016/italija-1978381916.html

https://ria.ru/20241026/ssha-1980207139.html

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в мире, россия, болгария, мария захарова, обсе, сергей лавров