МИД: сирийские боевики не стали бы нападать без поддержки внешних сил
Захарова: сирийские боевики не стали бы нападать без поддержки внешних сил
МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Сирийские боевики не решились бы на нападение без поддержки и подстрекательства со стороны внешних сил, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Не вызывает сомнения, что они (боевики - ред.) не решились бы на подобную дерзкую акцию без подстрекательства и всесторонней поддержки со стороны внешних сил, которые стремятся спровоцировать в Сирии новый виток вооруженной конфронтации, раскручивание спирали насилия" - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что без многолетнего иностранного вмешательства, причём и на современном этапе и с учётом того, что делали в стране американцы и британцы в разных форматах, конечно, ничего из того, что происходит сейчас, не случилось бы.
"Не видеть связи просто невозможно", - заключила официальный представитель МИД России.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
*Запрещенная в России террористическая организация