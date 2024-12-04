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МИД: сирийские боевики не стали бы нападать без поддержки внешних сил - РИА Новости, 04.12.2024
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11:44 04.12.2024 (обновлено: 13:42 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/zaharova-1987275002.html
МИД: сирийские боевики не стали бы нападать без поддержки внешних сил
МИД: сирийские боевики не стали бы нападать без поддержки внешних сил - РИА Новости, 04.12.2024
МИД: сирийские боевики не стали бы нападать без поддержки внешних сил
Сирийские боевики не решились бы на нападение без поддержки и подстрекательства со стороны внешних сил, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T11:44
2024-12-04T13:42
в мире
россия
сирия
алеппо
мария захарова
воздушно-космические силы россии
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Сирийские боевики не решились бы на нападение без поддержки и подстрекательства со стороны внешних сил, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Не вызывает сомнения, что они (боевики - ред.) не решились бы на подобную дерзкую акцию без подстрекательства и всесторонней поддержки со стороны внешних сил, которые стремятся спровоцировать в Сирии новый виток вооруженной конфронтации, раскручивание спирали насилия" - сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что без многолетнего иностранного вмешательства, причём и на современном этапе и с учётом того, что делали в стране американцы и британцы в разных форматах, конечно, ничего из того, что происходит сейчас, не случилось бы."Не видеть связи просто невозможно", - заключила официальный представитель МИД России.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241204/siriya-1987216673.html
https://ria.ru/20241204/siriya-1987312722.html
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в мире, россия, сирия, алеппо, мария захарова, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Сирия, Алеппо, Мария Захарова, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
МИД: сирийские боевики не стали бы нападать без поддержки внешних сил

Захарова: сирийские боевики не стали бы нападать без поддержки внешних сил

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Сирийские боевики не решились бы на нападение без поддержки и подстрекательства со стороны внешних сил, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Не вызывает сомнения, что они (боевики - ред.) не решились бы на подобную дерзкую акцию без подстрекательства и всесторонней поддержки со стороны внешних сил, которые стремятся спровоцировать в Сирии новый виток вооруженной конфронтации, раскручивание спирали насилия" - сказала Захарова на брифинге.
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Она добавила, что без многолетнего иностранного вмешательства, причём и на современном этапе и с учётом того, что делали в стране американцы и британцы в разных форматах, конечно, ничего из того, что происходит сейчас, не случилось бы.
"Не видеть связи просто невозможно", - заключила официальный представитель МИД России.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
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После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
*Запрещенная в России террористическая организация
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