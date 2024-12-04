https://ria.ru/20241204/zaharova-1987275002.html

МИД: сирийские боевики не стали бы нападать без поддержки внешних сил

МИД: сирийские боевики не стали бы нападать без поддержки внешних сил - РИА Новости, 04.12.2024

МИД: сирийские боевики не стали бы нападать без поддержки внешних сил

Сирийские боевики не решились бы на нападение без поддержки и подстрекательства со стороны внешних сил, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T11:44

2024-12-04T11:44

2024-12-04T13:42

в мире

россия

сирия

алеппо

мария захарова

воздушно-космические силы россии

обострение ситуации в сирии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Сирийские боевики не решились бы на нападение без поддержки и подстрекательства со стороны внешних сил, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Не вызывает сомнения, что они (боевики - ред.) не решились бы на подобную дерзкую акцию без подстрекательства и всесторонней поддержки со стороны внешних сил, которые стремятся спровоцировать в Сирии новый виток вооруженной конфронтации, раскручивание спирали насилия" - сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что без многолетнего иностранного вмешательства, причём и на современном этапе и с учётом того, что делали в стране американцы и британцы в разных форматах, конечно, ничего из того, что происходит сейчас, не случилось бы."Не видеть связи просто невозможно", - заключила официальный представитель МИД России.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20241204/siriya-1987216673.html

https://ria.ru/20241204/siriya-1987312722.html

https://ria.ru/20241204/siriya-1987272088.html

россия

сирия

алеппо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сирия, алеппо, мария захарова, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024