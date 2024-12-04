https://ria.ru/20241204/vystavka-1987190653.html

В Москве откроется выставка, посвященная феномену советской сатиры

В Москве откроется выставка, посвященная феномену советской сатиры - РИА Новости, 04.12.2024

В Москве откроется выставка, посвященная феномену советской сатиры

В Москве в Доме И.С. Остроухова в Трубниках 12 декабря отроется выставка "Археология юмора: Зощенко и Жванецкий", сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T07:27

2024-12-04T07:27

2024-12-04T07:27

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Москве в Доме И.С. Остроухова в Трубниках 12 декабря отроется выставка "Археология юмора: Зощенко и Жванецкий", сообщает пресс-служба музея.В год 130-летия Михаила Зощенко и 90-летия Михаила Жванецкого Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля представляет выставочный проект, посвященный феномену советской сатиры на примере творчества двух выдающихся авторов.Михаил Зощенко и Михаил Жванецкий создавали свои произведения в разные эпохи, но в их творчестве можно найти схожие черты, которые позволяют проследить этапы развития сатирического искусства от 1920-х до 1990-х годов. В первую очередь, их объединяла тема "маленького человека", его судьбы в ХХ веке, столь богатом на всевозможные социальные, политические и экономические катаклизмы.В выставочных залах собраны материалы из фондов государственных музеев, культурного фонда Михаила Жванецкого и частных собраний. Экспонаты иллюстрируют основные этапы творческого пути писателей-сатириков.Выставка будет работать до 27 марта 2025 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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