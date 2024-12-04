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В Москве откроется выставка, посвященная феномену советской сатиры - РИА Новости, 04.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:27 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/vystavka-1987190653.html
В Москве откроется выставка, посвященная феномену советской сатиры
В Москве откроется выставка, посвященная феномену советской сатиры - РИА Новости, 04.12.2024
В Москве откроется выставка, посвященная феномену советской сатиры
В Москве в Доме И.С. Остроухова в Трубниках 12 декабря отроется выставка "Археология юмора: Зощенко и Жванецкий", сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T07:27
2024-12-04T07:27
культура
культура
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Москве в Доме И.С. Остроухова в Трубниках 12 декабря отроется выставка "Археология юмора: Зощенко и Жванецкий", сообщает пресс-служба музея.В год 130-летия Михаила Зощенко и 90-летия Михаила Жванецкого Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля представляет выставочный проект, посвященный феномену советской сатиры на примере творчества двух выдающихся авторов.Михаил Зощенко и Михаил Жванецкий создавали свои произведения в разные эпохи, но в их творчестве можно найти схожие черты, которые позволяют проследить этапы развития сатирического искусства от 1920-х до 1990-х годов. В первую очередь, их объединяла тема "маленького человека", его судьбы в ХХ веке, столь богатом на всевозможные социальные, политические и экономические катаклизмы.В выставочных залах собраны материалы из фондов государственных музеев, культурного фонда Михаила Жванецкого и частных собраний. Экспонаты иллюстрируют основные этапы творческого пути писателей-сатириков.Выставка будет работать до 27 марта 2025 года.
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культура, михаил зощенко, михаил жванецкий, москва, знаменитости, новости культуры, сатира, юмор
Культура, Культура, Михаил Зощенко, Михаил Жванецкий, Москва, Знаменитости, Новости культуры, сатира, юмор
В Москве откроется выставка, посвященная феномену советской сатиры

В Москве откроется выставка, посвященная творчеству Зощенко и Жванецкого

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПисатель Михаил Жванецкий
Писатель Михаил Жванецкий - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Писатель Михаил Жванецкий
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Москве в Доме И.С. Остроухова в Трубниках 12 декабря отроется выставка "Археология юмора: Зощенко и Жванецкий", сообщает пресс-служба музея.
© Предоставлено пресс-службой Дома И.С. Остроухова в ТрубникахРадлов Николай Эрнестович Зощенко в своем кабинете. Шарж
Радлов Николай Эрнестович Зощенко в своем кабинете. Шарж - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Предоставлено пресс-службой Дома И.С. Остроухова в Трубниках
Радлов Николай Эрнестович Зощенко в своем кабинете. Шарж
В год 130-летия Михаила Зощенко и 90-летия Михаила Жванецкого Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля представляет выставочный проект, посвященный феномену советской сатиры на примере творчества двух выдающихся авторов.
© Предоставлено пресс-службой Дома И.С. Остроухова в ТрубникахРукописи М.М. Жванецкого
Рукописи М.М. Жванецкого
Рукописи М.М. Жванецкого
© Предоставлено пресс-службой Дома И.С. Остроухова в Трубниках
1 из 4
© Предоставлено пресс-службой Дома И.С. Остроухова в ТрубникахРукописи М.М. Жванецкого
Рукописи М.М. Жванецкого
Рукописи М.М. Жванецкого
© Предоставлено пресс-службой Дома И.С. Остроухова в Трубниках
2 из 4
© Предоставлено пресс-службой Дома И.С. Остроухова в ТрубникахО.Мельник. Жванецкий. 2009
О.Мельник. Жванецкий. 2009
О.Мельник. Жванецкий. 2009
© Предоставлено пресс-службой Дома И.С. Остроухова в Трубниках
3 из 4
© Предоставлено пресс-службой Дома И.С. Остроухова в ТрубникахВещи Михаила Жванецкого
Вещи Михаила Жванецкого
Вещи Михаила Жванецкого
© Предоставлено пресс-службой Дома И.С. Остроухова в Трубниках
4 из 4
Рукописи М.М. Жванецкого
© Предоставлено пресс-службой Дома И.С. Остроухова в Трубниках
1 из 4
Рукописи М.М. Жванецкого
© Предоставлено пресс-службой Дома И.С. Остроухова в Трубниках
2 из 4
О.Мельник. Жванецкий. 2009
© Предоставлено пресс-службой Дома И.С. Остроухова в Трубниках
3 из 4
Вещи Михаила Жванецкого
© Предоставлено пресс-службой Дома И.С. Остроухова в Трубниках
4 из 4
Михаил Зощенко и Михаил Жванецкий создавали свои произведения в разные эпохи, но в их творчестве можно найти схожие черты, которые позволяют проследить этапы развития сатирического искусства от 1920-х до 1990-х годов. В первую очередь, их объединяла тема "маленького человека", его судьбы в ХХ веке, столь богатом на всевозможные социальные, политические и экономические катаклизмы.
© Предоставлено пресс-службой Дома И.С. Остроухова в ТрубникахАфиша выставки "Археология юмора: Зощенко и Жванецкий"
Афиша выставки Археология юмора: Зощенко и Жванецкий - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Предоставлено пресс-службой Дома И.С. Остроухова в Трубниках
Афиша выставки "Археология юмора: Зощенко и Жванецкий"
В выставочных залах собраны материалы из фондов государственных музеев, культурного фонда Михаила Жванецкого и частных собраний. Экспонаты иллюстрируют основные этапы творческого пути писателей-сатириков.
Выставка будет работать до 27 марта 2025 года.
Серия Размышления, Opus № 4, 2021 год - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Парижский грузин в Москве: яркая выставка Александра Беридзе в ГУМе
30 ноября, 08:00
 
КультураКультураМихаил ЗощенкоМихаил ЖванецкийМоскваЗнаменитостиНовости культурысатираюмор
 
 
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