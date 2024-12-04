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Путин рассказал о росте российского ВВП - РИА Новости, 04.12.2024
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16:17 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/vvp-1987361777.html
Путин рассказал о росте российского ВВП
Путин рассказал о росте российского ВВП - РИА Новости, 04.12.2024
Путин рассказал о росте российского ВВП
Валовый внутренний продукт (ВВП) России вырос в январе-октябре текущего года на 4,1%, рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:17
2024-12-04T16:17
экономика
россия
москва
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Валовый внутренний продукт (ВВП) России вырос в январе-октябре текущего года на 4,1%, рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой добавленной стоимостью, сообщил президент России Владимир Путин. "В прошлом году валовый внутренний продукт России вырос на 3,6%. Это хорошо известно. А за январь-октябрь текущего года он увеличился на 4,1%. Причём главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой добавленной стоимостью. Так, за 10 месяцев наша обрабатывающая промышленность прибавила более 8%, а точнее 8,1%", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!". Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Модератором сессии выступает глава ВТБ Андрей Костин.
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экономика, россия, москва, владимир путин, андрей костин (банкир)
Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин, Андрей Костин (банкир)
Путин рассказал о росте российского ВВП

Путин: ВВП России в январе-октябре вырос на 4,1%

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в работе инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе инвестиционного форума ВТБ Капитал Россия зовёт! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Валовый внутренний продукт (ВВП) России вырос в январе-октябре текущего года на 4,1%, рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой добавленной стоимостью, сообщил президент России Владимир Путин.
"В прошлом году валовый внутренний продукт России вырос на 3,6%. Это хорошо известно. А за январь-октябрь текущего года он увеличился на 4,1%. Причём главным образом рост сосредоточен в обрабатывающих отраслях производства, в секторах с высокой добавленной стоимостью. Так, за 10 месяцев наша обрабатывающая промышленность прибавила более 8%, а точнее 8,1%", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!".
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Модератором сессии выступает глава ВТБ Андрей Костин.
Путин о развитии российской экономики - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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