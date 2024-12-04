https://ria.ru/20241204/vsu-1987338855.html

Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 11 сел в Курской области

Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 11 сел в Курской области - РИА Новости, 04.12.2024

Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 11 сел в Курской области

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 11 населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:08

2024-12-04T15:08

2024-12-04T15:08

курская область

россия

суджа

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 11 населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, а также двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово, Правда и Свердликово", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. По данным ведомства, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Куриловка, Нижний Клин, Новая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье в Сумской области.

https://ria.ru/20241130/minoborony-1986626195.html

курская область

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курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины