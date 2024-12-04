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Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 11 сел в Курской области
Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 11 сел в Курской области - РИА Новости, 04.12.2024
Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 11 сел в Курской области
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 11 населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:08
2024-12-04T15:08
2024-12-04T15:08
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 11 населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, а также двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово, Правда и Свердликово", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. По данным ведомства, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Куриловка, Нижний Клин, Новая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье в Сумской области.
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курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Суджа, Вооруженные силы Украины
Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 11 сел в Курской области
Минобороны сообщило о поражении ВСУ в 11 населенных пунктах Курской области
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах 11 населенных пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, а также двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово, Правда и Свердликово", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
По данным ведомства, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Куриловка, Нижний Клин, Новая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье в Сумской области.