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Рогов сообщил о сдаче в плен солдат из президентской бригады ВСУ
Рогов сообщил о сдаче в плен солдат из президентской бригады ВСУ - РИА Новости, 04.12.2024
Рогов сообщил о сдаче в плен солдат из президентской бригады ВСУ
Группа солдат из отдельной президентской бригады ВСУ сдалась в плен российским войскам в районе поселка Великая Новоселка на времевском направлении Запорожской... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T10:20
2024-12-04T10:20
2024-12-04T10:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Группа солдат из отдельной президентской бригады ВСУ сдалась в плен российским войскам в районе поселка Великая Новоселка на времевском направлении Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Поступила оперативная информация от наших военных о взятии в плен группы украинских боевиков из так называемой отдельной президентской бригады ВСУ. Это первая, на моей памяти, массовая сдача боевиков из данной бригады", - сказал Рогов. По его словам, минимум семь украинских военнослужащих сдались в плен в районе поселка Великая Новоселка, за освобождение которой сейчас идут бои. "Они своим поступком подсказывают Зеленскому, как и ему следует поступить", - добавил собеседник. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ закрепились на восточных окраинах поселка и взяли под огневой контроль коридоры снабжения находящихся там подразделений ВСУ. В Великой Новоселке находится крупный командный и логистический пункт противника. Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и ДНР.
https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987227709.html
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Рогов сообщил о сдаче в плен солдат из президентской бригады ВСУ
Часть президентской бригады ВСУ сдалась в плен в районе Великой Новоселки