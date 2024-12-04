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ВСУ атаковали Белгородскую область 20 раз за сутки - РИА Новости, 04.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:13 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/vsu-1987257164.html
ВСУ атаковали Белгородскую область 20 раз за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область 20 раз за сутки - РИА Новости, 04.12.2024
ВСУ атаковали Белгородскую область 20 раз за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области около 20 раз, в результате атак шесть населенных... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T10:13
2024-12-04T10:13
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
украина
вячеслав гладков
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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БЕЛГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области около 20 раз, в результате атак шесть населенных пунктов в Шебекинском округе временно остаются без света, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 15 населенных пунктов в пяти районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено шесть снарядов и 19 беспилотников. Два мирных жителя пострадали. За отчетный день повреждены один многоквартирный дом, восемь частных домовладений, здание предприятия, ЛЭП и два автомобиля. "В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Маломихайловка, Новая Таволжанка и Старовщина атакованы с помощью 9 БПЛА и одного артснаряда... Временно без света остаются 6 населённых пунктов: сёла Ржевка, Нежеголь, Вознесеновка, Дмитриевка, Яблочково и частично город Шебекино и село Купино. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по семи населенным пунктам выпущены выпущено 4 боеприпаса и 5 беспилотников. Получили ранения два мирных жителя, они госпитализированы. Над Чернянским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. "В Валуйском муниципальном округе сёла Овчинниково и Орехово атакованы 2 БПЛА самолётного типа… В Грайворонском муниципальном округе село Пороз атаковано одним FPV-дроном, по селу Безымено выпущен один артснаряд и совершена атака одного беспилотника", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987227709.html
https://ria.ru/20241204/rogov-1987242875.html
https://ria.ru/20241204/pvo-1987230800.html
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белгородская область, шебекино, украина, вячеслав гладков, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Украина, Вячеслав Гладков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ атаковали Белгородскую область 20 раз за сутки

Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область 20 раз за сутки

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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БЕЛГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области около 20 раз, в результате атак шесть населенных пунктов в Шебекинском округе временно остаются без света, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 15 населенных пунктов в пяти районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено шесть снарядов и 19 беспилотников. Два мирных жителя пострадали. За отчетный день повреждены один многоквартирный дом, восемь частных домовладений, здание предприятия, ЛЭП и два автомобиля.
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"В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Маломихайловка, Новая Таволжанка и Старовщина атакованы с помощью 9 БПЛА и одного артснаряда... Временно без света остаются 6 населённых пунктов: сёла Ржевка, Нежеголь, Вознесеновка, Дмитриевка, Яблочково и частично город Шебекино и село Купино. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по семи населенным пунктам выпущены выпущено 4 боеприпаса и 5 беспилотников. Получили ранения два мирных жителя, они госпитализированы. Над Чернянским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа.
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"В Валуйском муниципальном округе сёла Овчинниково и Орехово атакованы 2 БПЛА самолётного типа… В Грайворонском муниципальном округе село Пороз атаковано одним FPV-дроном, по селу Безымено выпущен один артснаряд и совершена атака одного беспилотника", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьШебекиноУкраинаВячеслав ГладковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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