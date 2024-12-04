https://ria.ru/20241204/vsu-1987257164.html

ВСУ атаковали Белгородскую область 20 раз за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область 20 раз за сутки - РИА Новости, 04.12.2024

ВСУ атаковали Белгородскую область 20 раз за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области около 20 раз, в результате атак шесть населенных... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T10:13

2024-12-04T10:13

2024-12-04T10:13

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

украина

вячеслав гладков

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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БЕЛГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области около 20 раз, в результате атак шесть населенных пунктов в Шебекинском округе временно остаются без света, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 15 населенных пунктов в пяти районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено шесть снарядов и 19 беспилотников. Два мирных жителя пострадали. За отчетный день повреждены один многоквартирный дом, восемь частных домовладений, здание предприятия, ЛЭП и два автомобиля. "В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Маломихайловка, Новая Таволжанка и Старовщина атакованы с помощью 9 БПЛА и одного артснаряда... Временно без света остаются 6 населённых пунктов: сёла Ржевка, Нежеголь, Вознесеновка, Дмитриевка, Яблочково и частично город Шебекино и село Купино. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по семи населенным пунктам выпущены выпущено 4 боеприпаса и 5 беспилотников. Получили ранения два мирных жителя, они госпитализированы. Над Чернянским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. "В Валуйском муниципальном округе сёла Овчинниково и Орехово атакованы 2 БПЛА самолётного типа… В Грайворонском муниципальном округе село Пороз атаковано одним FPV-дроном, по селу Безымено выпущен один артснаряд и совершена атака одного беспилотника", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987227709.html

https://ria.ru/20241204/rogov-1987242875.html

https://ria.ru/20241204/pvo-1987230800.html

белгородская область

шебекино

украина

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белгородская область, шебекино, украина, вячеслав гладков, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность