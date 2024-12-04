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ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 04.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:47 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/vsu-1987253996.html
ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 04.12.2024
ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки
Украинская армия за сутки нанесла 40 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T09:47
2024-12-04T09:47
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 4 дек - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 40 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 23 артиллерийских удара. Еще 17 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Большие Копани, Новая Каховка, Каиры, Таврийск, Алешки, Саги, Казачьи Лагери, Днепряны, Корсунка.
https://ria.ru/20241204/rogov-1987242875.html
херсонская область
новая каховка
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в мире, херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли 40 ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли 40 ударов по девяти населенным пунктам Херсонской области за сутки

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ГЕНИЧЕСК, 4 дек - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 40 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 9 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 23 артиллерийских удара. Еще 17 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись: Большие Копани, Новая Каховка, Каиры, Таврийск, Алешки, Саги, Казачьи Лагери, Днепряны, Корсунка.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьНовая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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