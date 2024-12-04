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В ЛНР рассказали об отводе сил ВСУ - РИА Новости, 04.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:07 04.12.2024 (обновлено: 09:10 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/vsu-1987238973.html
В ЛНР рассказали об отводе сил ВСУ
В ЛНР рассказали об отводе сил ВСУ - РИА Новости, 04.12.2024
В ЛНР рассказали об отводе сил ВСУ
ВСУ начали переброску сил на вторую и третью линию обороны у села Надия в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T09:07
2024-12-04T09:10
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 4 дек - РИА Новости. ВСУ начали переброску сил на вторую и третью линию обороны у села Надия в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Регулярные огневые налеты, угроза окружения и общее усиление давления ВС РФ на украинские оборонительные порядки вынудили украинских боевиков перебросить личный состав на вторую и третью линии обороны в районе населенного пункта Надия", - сообщил Марочко. Он уточнил, что в связи с оставлением ВСУ ряда позиций силы Киева спешно пытаются закрепиться в районе автодороги Першотравневое-Райгородок.
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В ЛНР рассказали об отводе сил ВСУ

Марочко: ВСУ начали переброску сил на вторую и третью линию обороны у села Надия

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
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ЛУГАНСК, 4 дек - РИА Новости. ВСУ начали переброску сил на вторую и третью линию обороны у села Надия в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"Регулярные огневые налеты, угроза окружения и общее усиление давления ВС РФ на украинские оборонительные порядки вынудили украинских боевиков перебросить личный состав на вторую и третью линии обороны в районе населенного пункта Надия", - сообщил Марочко.
Он уточнил, что в связи с оставлением ВСУ ряда позиций силы Киева спешно пытаются закрепиться в районе автодороги Першотравневое-Райгородок.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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