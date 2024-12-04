https://ria.ru/20241204/vsu-1987238973.html
В ЛНР рассказали об отводе сил ВСУ
В ЛНР рассказали об отводе сил ВСУ - РИА Новости, 04.12.2024
В ЛНР рассказали об отводе сил ВСУ
ВСУ начали переброску сил на вторую и третью линию обороны у села Надия в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T09:07
2024-12-04T09:07
2024-12-04T09:10
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg
ЛУГАНСК, 4 дек - РИА Новости. ВСУ начали переброску сил на вторую и третью линию обороны у села Надия в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Регулярные огневые налеты, угроза окружения и общее усиление давления ВС РФ на украинские оборонительные порядки вынудили украинских боевиков перебросить личный состав на вторую и третью линии обороны в районе населенного пункта Надия", - сообщил Марочко. Он уточнил, что в связи с оставлением ВСУ ряда позиций силы Киева спешно пытаются закрепиться в районе автодороги Першотравневое-Райгородок.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b4cbd6d04c0ae57c12fe0fc14e44c1ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В ЛНР рассказали об отводе сил ВСУ
Марочко: ВСУ начали переброску сил на вторую и третью линию обороны у села Надия