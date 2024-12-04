https://ria.ru/20241204/vsu-1987238973.html

В ЛНР рассказали об отводе сил ВСУ

В ЛНР рассказали об отводе сил ВСУ - РИА Новости, 04.12.2024

В ЛНР рассказали об отводе сил ВСУ

ВСУ начали переброску сил на вторую и третью линию обороны у села Надия в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T09:07

2024-12-04T09:07

2024-12-04T09:10

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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ЛУГАНСК, 4 дек - РИА Новости. ВСУ начали переброску сил на вторую и третью линию обороны у села Надия в Луганской Народной Республике, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Регулярные огневые налеты, угроза окружения и общее усиление давления ВС РФ на украинские оборонительные порядки вынудили украинских боевиков перебросить личный состав на вторую и третью линии обороны в районе населенного пункта Надия", - сообщил Марочко. Он уточнил, что в связи с оставлением ВСУ ряда позиций силы Киева спешно пытаются закрепиться в районе автодороги Першотравневое-Райгородок.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность